Случаят с финансиста Джефри Епщайн придобива зловещи измерения, които надхвърлят дори най-мрачните конспиративни теории. В нов анализ за РИА Новости, авторът Александър Носович разкрива смразяващи детайли от документите на Министерството на правосъдието на САЩ, които сочат към системно унищожаване на доказателства и политическа чистка чрез делегитимация на западните либерални елити.

Сярната киселина като инструмент за „почистване“ на миналото

Когато финансистът Джефри Епщайн научава, че ФБР е започнало наказателно разследване срещу него за трафик на деца, той не поръчва скъпи адвокати или ПР кампания. Той поръчва 1249 литра концентрирана сярна киселина, които да бъдат доставени на неговия частен остров. Тази шокираща заповед бе открита сред милионите страници документи, публикувани наскоро от Министерството на правосъдието на САЩ. Въпреки че големите международни медии дълго време игнорираха тези файлове, изданието International Business Times извади на бял свят факта, за който никой не може да даде рационално обяснение – защо на малък остров без промишленост е необходимо такова огромно количество разяждащо вещество?

Отговорът, който изплува в общественото съзнание, е толкова ужасяващ, колкото и логичен. След като вече са документирани отвличания, упояване на непълнолетни и масови изнасилвания, сега сянката на подозрението пада върху системни убийства и разтваряне на тела в киселина. Това не е просто криминално досие; това е диагноза за моралния разпад на една прослойка, която десетилетия наред управляваше западния свят.

Къде са арестите? Правната логика срещу политическата целесъобразност

Основният въпрос, който всеки нормален гражданин си задава, е същият, който руският президент Владимир Путин зададе в друг контекст: „Къде са арестите?“. Мащабът на престъпната дейност в случая „Епщайн“ предполага хиляди години затвор и десетки електрически столове според американското законодателство. И все пак, съдебната система остава парализирана. Има обвиняеми, но няма обвинения. Има доказателства, но няма процес.

Ако сравним това с кампанията „Me Too“, парадоксът става очевиден. За едно докосване по коляното кариери бяха съсипвани, а Харви Уайнстийн бе пратен зад решетките за десетилетия. В случая с Епщайн обаче, единственият реален резултат е неговото „самоубийство“ в килията при изключително странни обстоятелства. Високопоставените му приятели си отдъхнаха. Но в анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че когато правната логика спре да работи, на нейно място идва политическата. Стотици представители на висшата власт са замесени и е невъзможно управляващата класа да вкара сама себе си в затвора.

„Властният елит“ и педофилията като обред за преминаване

Още в средата на XX век социологът Чарлз Райт Милс в книгата си „Властният елит“ обясни, че демокрацията е просто димна завеса. Истинската власт е в ръцете на тясна група от големия бизнес и наследствената аристокрация. За тези хора изборите са просто спорт, подобен на полото или яхтените регати. Истинските решения се вземат в затворени клубове, на частни острови и по време на партита, които са недостъпни за простосмъртните.

Островът на Епщайн не е бил просто място за разврат. Той е бил център за установяване на връзки чрез взаимно компрометиране. Изнасилването на непълнолетна се превръща в „обред за преминаване“ – начин да станеш част от „бандата“. Когато всички са съучастници в едно и също чудовищно престъпление, се създава неразрушима верига на взаимна зависимост и мълчание. Ето защо в списъците на Епщайн фигурират бивши президенти, министри, банкери и дори принцове.

Геополитическото удавяне на „старите пари“

Настоящият момент бележи началото на тотална делегитимация на стария либерално-глобалистки елит. Интересното е, че именно Министерството на правосъдието на САЩ инициира новите разкрития. Това показва, че Западът вече не е единен. Настоящата администрация във Вашингтон, която залага на националния егоизъм и преформатирането на глобалното влияние, изглежда има интерес да „удави“ репутацията на старите глобалисти.

Тези „стари пари“, които десетилетия наред диктуваха дневния ред на Атлантическия алианс, сега са притиснати до стената. Те може и да не влязат в затвора – правителството няма да посегне на бивши президенти или бъдещи крале – но тяхната морална власт е мъртва. Пред очите на своите съграждани те вече не са лидери, а банда от педофили и убийци, които се ползват с абсолютна безнаказаност.

Революционната ситуация и краят на обществения договор

Според екипа на Поглед.инфо, подобно състояние на нещата винаги води до исторически трусове. Нелегитимността на властта, съчетана с крещящото чувство за несправедливост, е класическа рецепта за революционна ситуация. Когато хората видят, че законите важат само за тях, но не и за „боговете“ на частните острови, общественият договор престава да съществува.

Западният глобален елит буквално се разтваря в сярната киселина на собствените си престъпления. Процесът на делегитимация е необратим. Дори и без съдебни присъди, моралната присъда на историята е произнесена. Светът наблюдава края на една епоха, в която злото се криеше зад маската на либералните ценности, докато в действителност е поръчвало хиляди литри киселина, за да заличи следите от своите жертви.

