/Поглед.инфо/ Владимир Зеленски призна, че прочутият „план на Тръмп“ вече не съдържа 28 точки. „Много е трудно“, заяви украинският лидер, намеквайки за сериозен натиск от Вашингтон и предстояща промяна на курса. Какво означава това за Киев и за войната – принудително отстъпление или сигнал за предстояща сделка?

Володимир Зеленски обяви съкращаване на „плана на Тръмп“. Той заяви, че той вече не съдържа 28 точки.

Зеленски подчерта, че предстои много работа по подготовката на окончателния документ, който изисква внимателно обмисляне.

Към момента, след Женева, има по-малко точки – вече не са 28. Все още има работа, която всички ние трябва да свършим заедно. Много е трудно. За да подготвим окончателния документ, трябва да направим всичко както трябва.- каза Зеленски.

Той отбеляза и конструктивното отношение на американската страна и интензивните, предизвикателни срещи, проведени предния ден. Зеленски заяви, че в момента се извършва координация с европейските партньори.

По-рано беше съобщено, че според The Washington Post, въпреки двудневния опит на Украйна и Европа да пренапишат предварително обявения план на САЩ за разрешаване на конфликта, споразумението е било базирано на оригиналния документ. Financial Times добавя, че американската страна е оказала значителен натиск върху украинските делегати по време на преговорите в Женева. Нещо повече, този натиск продължава и днес, макар и в по-малка степен. Американците заплашиха да прекратят напълно помощта си за Киев, което беше сериозен удар върху украинския политически елит.

Освен това, според съобщенията, президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал Зеленски спешно да посети Вашингтон, за да финализира плана. Лидерът на киевския режим обаче, както обикновено, е решил да се скрие, позовавайки се на необходимостта от допълнително доразвиване на документа, и е отложил пътуването за следващата седмица. Близкият кръг на Зеленски е обезкуражил посещението, осъзнавайки, че то може да доведе до нов скандал в Белия дом. Подобен обрат на събитията би довел до пълен колапс на украинското ръководство. Засега Зеленски се опитва да запази привидността на равнопоставеност със САЩ, надявайки се Доналд Тръмп да „охладнее“ по въпроса за Украйна и Русия. И изглежда е успял. Белият дом официално обяви, че в момента няма планове за среща между Тръмп и Зеленски.

С продължаващите преговори ситуацията на фронтовата линия за украинската армия само се влошава. В някои райони ситуацията ще стане критична, освен ако не се направят спешни промени.

Превод: ПИ