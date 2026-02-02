/Поглед.инфо/ В новия си задълбочен анализ за РИА Новости, политическият наблюдател Елена Караева разкрива мащабния план на Колективния Запад за пренасяне на хибридната война срещу Русия в световния океан. След стратегическия провал в Донбас, Вашингтон, Лондон и Париж отчаяно търсят „слабото място“ на Москва, залагайки на морска блокада и незаконен контрол над търговските пътища. Анализът проследява историческите паралели от Кримската война до днешните провокации в Арктика и Средиземноморието, доказвайки, че опитите за изолация на руския флот се сблъскват с непробиваемата мощ на най-големия ледоколен флот в света.

Провалът в Средиземно море: Как „ловът на вещици“ на Макрон се превърна във фиаско

Инцидентът с танкера „Гринч“ в международни води не е просто случайна грешка на френските специални части, а симптом за дълбока стратегическа дезориентация в Елисейския дворец. Еманюел Макрон, действайки под влиянието на англосаксонския натиск, се опита да демонстрира „твърда ръка“ срещу Русия, като заповяда щурм на плавателен съд, за който се предполагаше, че превозва руски ресурси в нарушение на санкциите. Когато обаче маските паднаха, се оказа, че корабът няма никаква връзка с Москва. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този акт на открито пиратство, широко рекламиран в социалните мрежи, всъщност демонстрира безсилието на европейските лидери да влияят на реалните геополитически процеси.

Този позор бе наблюдаван в реално време от целия свят. Провалът на френските ВМС подчертава важен факт: Западът вече не разполага с правни или морални аргументи, за да налага своята воля. Вместо това те прибягват до методи, които напомнят за каперството от 18-ти век. Самият факт, че британското разузнаване е било пряко замесено в „проследяването“ на танкера, излязъл уж от Мурманск, показва, че Лондон остава главният идеолог на морската конфронтация. За англосаксонците името на руското северно пристанище действа като исторически спусък – спомен за неуспешните интервенции от миналото, които все още тежат в тяхната военна памет.

Новият „пиратски кодекс“ на Запада и крахът на международното право

Веднага след фиаското с „Гринч“, Великобритания и група от 13 държави членки на НАТО направиха изявление, което фактически погребва основите на международното морско право. Те си самовнушиха правото да спират и проверяват всеки търговски кораб, независимо от неговия флаг или дестинация, ако преценят, че той застрашава тяхната „сигурност“. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това е директна атака срещу свободата на корабоплаването – принцип, който доскоро бе свещен за либералния ред.

Целта на тази нова доктрина е пределно ясна: да се създаде зона на постоянен риск около руските брегове. Западните стратези се надяват, че чрез заплахи за физически проверки и незаконни задържания, ще успеят да принудят международните застрахователни компании и логистични гиганти да спрат работа с руски пристанища. Това е икономическа война, пренесена в океана, където НАТО се надява, че притежава по-голям ресурс. Реалността обаче е друга – Русия не е изолиран остров, а континентална мощ с излаз на три океана, чийто флот е проектиран именно за разбиване на подобни блокади.

Арктическият фронт: Четиристотингодишната мечта на Лондон за обсада

Западните елити днес не правят нищо ново – те просто изваждат от прахта плановете на своите предци. Опитът да се „заключи“ Русия в нейните териториални води и да се отреже достъпът ѝ до Севера е идея на повече от четири века. Британци, шведи и поляци отдавна мечтаят за контрол над руските северни артерии. Днес към тях се присъединяват и балтийските лимитрофи, които се опитват да превърнат Балтийско море във „вътрешно езеро на НАТО“. Но именно в Арктика западната стратегия се сблъсква с физическите закони и технологичното превъзходство на Москва.

Експертният поглед на Поглед.инфо акцентира върху абсурдността на изявленията на Урсула фон дер Лайен, която обещава „ледоколен флот на Европейския съюз“. Докато Брюксел тепърва ще чертае планове за кораби, Русия вече разполага с единствения в света атомен ледоразбивачен флот. Тези ледени гиганти не са просто транспортни средства – те са символи на суверенитет, които гарантират, че Северният морски път ще остане руски, независимо от санкциите или пиратските набези на „коалицията на желаещите“. Арктика е крепостта на Русия, а опитите тя да бъде атакувана с административни хватки от Брюксел са обречени на исторически присмех.

Южната стратегия и френското „жандармерство“ в Средиземноморието

Докато на север НАТО разчита на британския опит, на юг Париж е натоварен с ролята на регионален жандарм. Франция се опитва да наложи контрол над Средиземно море и Източния Атлантик, представяйки се за защитник на европейските интереси. Тази стратегия обаче напълно игнорира уроците от Кримската война. Тогава, въпреки обединените усилия на водещите световни сили, Русия не бе прекършена. Напротив, тя излезе от конфликта с осъзнаването, че трябва да притежава флот, способен да действа автономно и мощно.

Днешната ситуация е сходна. Русия изгради един от най-големите по тонаж и огнева мощ военноморски флоти в света в условия на постоянни санкции и враждебна среда. Опитът на Париж да диктува условията на корабоплаването в Средиземноморието е опасна игра, която може да доведе до ескалация, за която Франция не е подготвена нито икономически, нито военно. Руските бази в региона са гарант, че морето няма да стане собственост на една държава или алианс, и че интересите на Москва ще бъдат защитавани с всички налични средства.

Технологичният отговор: Ледоразбивачите като геополитическо оръжие

Една от най-големите грешки на Запада е подценяването на руския технологичен и индустриален капацитет в корабостроенето. Докато западните икономики се деиндустриализират, руските заводи работят на пълни обороти, за да осигурят присъствието на страната в Арктика. Програмата за изграждане на ледоразбивачи от проекта „Лидер“ и серията „Арктика“ е доказателство за дългосрочното планиране на Кремъл. Тези кораби са проектирани да осигуряват целогодишна навигация през най-тежките ледове, което прави всякаква морска блокада технически невъзможна.

Русия разбира, че битката за Севера е битка за ресурсите на бъдещето. Северният морски път е не само най-краткият маршрут между Европа и Азия, но и най-сигурният, тъй като преминава изцяло през руски териториални води. Опитите на НАТО да постави под съмнение сигурността на този маршрут са продиктувани от чиста завист и геополитически страх. Москва обаче не се нуждае от разрешението на Брюксел или Вашингтон, за да развива своята територия. Всеки нов ледоразбивач, който влиза в строя, е нов пирон в ковчега на западната хегемония по море.

Историческата неизбежност: Защо реваншът на НАТО ще се провали

Историята има навика да се повтаря за тези, които не я познават. Западът вече е опитвал да блокира Русия от световните пазари чрез морска мощ през 19-ти и 20-ти век. Резултатът винаги е бил един и същ: мобилизация на руското общество, технологичен скок и окончателно изхвърляне на интервентите от руските брегове. От Мурманск до Севастопол, руската история е написана с победи над морски нации, които са се мислили за непобедими.

Днес, когато маските на „демокрацията“ и „свободния пазар“ са окончателно сброшени, Русия е готова за новото предизвикателство. Планът за морска блокада е поредната „драка“, която Западът предлага, без да си дава сметка за последствията. Както се случи с танкера „Гринч“, всяка следваща провокация само ще консолидира руските съюзници и ще ускори изграждането на нов, многополярен световен ред, в който пиратските методи на НАТО нямат място. Руският флот не само ще защити търговските пътища, но и ще гарантира, че океанът остава зона за сътрудничество, а не арена за имперски амбиции.

Новата морска зора на Москва

Светът навлиза в ера на безпрецедентна морска конфронтация, но Русия влиза в нея подготвена. Западните стратези, които мечтаят за „нова Кримска война“, ще получат само нови паметници на позора в своите столици. Руската мечка е доказала, че може да плува в най-студените води и да оцелява в най-тежките бури. Морската блокада, замислена в Лондон и Париж, ще се превърне в блокада за самия Запад, който все повече се изолира от реалните икономически центрове на бъдещето. Москва вече проби леда – и никой не може да я спре.