/Поглед.инфо/ Атаката с безпилотен катер срещу руския газовоз „Арктик Метагаз“ край бреговете на Либия бележи нова, опасна фаза в украинския енергиен тероризъм. Анализът на Анастасия Куликова за „Взгляд“ разкрива как Киев, подпомаган от западните си ментори, се опитва да блокира ключови морски пътища, рискувайки глобален ценови шок.

Новият фронт на морското пиратство в Средиземноморието

Инцидентът от 3 март 2026 г., при който украински безпилотен катер атакува руския газопревозвач „Арктик Метагаз“ в близост до териториалните води на Малта, не е просто изолирана военна операция. Това е премерен акт на държавно пиратство, пренесен от затворената акватория на Черно море в сърцето на международното корабоплаване – Средиземно море. Според официалната информация от руското Министерство на транспорта, ударът е бил нанесен откъм бреговете на Либия, което повдига сериозни въпроси за логистичния обсег и координацията на украинските специални служби извън пределите на Европа.

Танкерът, превозващ втечнен природен газ (LNG) от Мурманск, е изпълнявал курс в пълно съответствие с международните норми. На борда са се намирали 30 руски моряци, чийто живот е бил пряко застрашен от атаката. Въпреки че екипажът бе спасен благодарение на съвместните усилия на руски и малтийски специалисти, самият факт на атаката срещу цивилен съд с огромен тонаж (94 000 тона) е безпрецедентен акт на „международен тероризъм“. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, подобни действия изискват високотехнологично разузнаване и сателитно насочване, с каквито Киев не разполага самостоятелно.

Геополитическата логика на нападението: Ехото от Ормузкия проток

Сравнението с Ормузкия проток не е случайно. Ако Иран и неговите проксита контролират протока, през който преминава една пета от световния петрол, то Украйна, чрез своите морски дронове, се опитва да създаде подобна зона на несигурност в Средиземно море. Целта е ясна: да се превърне превозът на руски енергийни ресурси в „мисия невъзможна“ или поне в икономически неизгодно начинание поради космическите застраховки и рискове.

„Арктик Метагаз“ е част от така наречения „скрит флот“ на Русия – плавателни съдове, които заобикалят незаконните западни санкции, за да доставят енергия до пазари като Китай и Египет. Атаката край Либия има за цел да демонстрира на глобалните купувачи, че руските товари не са в безопасност никъде по световния океан. Това е директен удар по енергийната сигурност на Пекин, тъй като крайната дестинация на танкера вероятно е бил терминалът в Бейхай. По този начин Киев се превръща в инструмент за натиск не само срещу Москва, но и срещу нейните стратегически партньори в Азия.

Британският почерк и либийската връзка

Експертите са единодушни, че Украйна не би могла да проведе подобна операция сама. Средиземно море е наситено с радари и патрули на НАТО. Преминаването на атакуващ дрон през тези води без знанието на западните съюзници е практически невъзможно. Военният експерт Алексей Анпилогов подчертава, че ролята на изпълнител е възложена на Киев, но координацията вероятно е дело на британските или френските специални служби.

Използването на Либия като стартова площадка е особено тревожен сигнал. От няколко години Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) развива активна дейност в Северна Африка, взаимодействайки с местни въоръжени групировки. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че наличието на украински специалисти в Триполи позволява на Киев да нанася удари далеч от своите граници, прикривайки се зад хаоса в либийската държава. Това е концептуално продължение на саботажа срещу „Северен поток“, където „анонимността“ на извършителя служи за избягване на директна юридическа отговорност.

Икономическите последствия: Пожар на енергийните пазари

Енергийният тероризъм на Киев вече дава своите горчиви плодове за европейските потребители. Веднага след новината за инцидента в Средиземно море и на фона на напрежението в Близкия изток, цените на газа в Европа скочиха с 11%, надхвърляйки 720 долара за хиляда кубически метра. Пазарът на втечнен газ е изключително чувствителен към всякакви заплахи за логистиката.

Русия планираше да произведе 32 милиона тона LNG през 2025 г., което е около 7% от световния пазар. Загубата на дори един газовоз е сериозен удар, тъй като тези кораби са технологично сложни и трудни за замяна в краткосрочен план. Както отбелязва Игор Юшков, корабите вече ще бъдат принудени да заобикалят Африка, което ще оскъпи доставките и ще намали ефективността на руския износ. Това е точно това, което Брюксел и Вашингтон целят – да направят руския газ неконкурентоспособен чрез методите на терора.

Хронология на ескалацията: От Черно до Средиземно море

Атаката срещу „Арктик Метагаз“ е само поредното звено в дълга верига от нападения. През ноември и декември миналата година бяха атакувани танкерите „Вират“, „Кайрос“ и „Кендил“. Всички те бяха обект на нападения от безпилотни катери като „Сий Бейби“. СБУ и украинският флот вече дори не крият отговорността си, използвайки тези терористични актове за „пиар“ пред западните си донори.

Особено показателна бе атаката срещу пристанище Новоросийск в края на 2025 г., която засегна инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). Тогава дори администрацията на Доналд Тръмп бе принудена да реагира, тъй като бяха засегнати интересите на американската компания Chevron. Това показва, че украинският „енергиен авантюризъм“ започва да излиза извън контрола на неговите създатели, заплашвайки да подпали глобалната икономика.

Възможният отговор: Русия и „отрязването“ на Украйна от морето

Владимир Путин вече предупреди, че продължаващият тероризъм по море може да доведе до радикални мерки – пълно изолиране на Украйна от морските пътища. Русия разполага с капацитета да прекъсне трафика към Одеса, Черноморск и дунавските пристанища. Ако Киев продължи да атакува руски граждански кораби в международни води, Москва може да приложи принципа на реципрочност, обявявайки всяко плаване към украинските пристанища за легитимна военна цел.

Светът е изправен пред нова реалност, в която морските дронове се превръщат в оръжие за масово икономическо унищожение. Ако международната общност продължи да си затваря очите за украинското пиратство, „Ормузкият сценарий“ в Средиземно море ще стане постоянно явление. Технологията на анонимния терор, веднъж легитимирана, неизбежно ще попадне в ръцете на други радикални групировки, превръщайки световния океан в зона на тотален риск.