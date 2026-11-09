Московската борса влиза в клопката на Вашингтон през дигиталната врата USDT

/Поглед.инфо/ Решението на Московската борса да стартира организирана търговия с дигитални валути от 1 декември 2026 г., включвайки в списъка американския стейбълкойн USDT, повдига сериозни въпроси относно финансовата сигурност и геополитическата логика. Под маската на дигитализация и преоценка на валутните операции, руският финансов инфраструктурен център рискува да вкара инвеститорите си в капан, контролиран пряко от Министерството на финансите на САЩ и емитента Tether Limited.

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Административният преход към крипто пазар и скритите му капани

От 1 декември 2026 г. инфраструктурата на Московската борса ("МОЕХ") навлиза в режим на организирана търговия с цифрови валути. Правната рамка за тази стъпка беше положена с влизането в сила на основните разпоредби на Федерален закон № 282-ФЗ „За цифровите валути и цифровите права“ от 1 септември 2026 г. Внимателният преглед на норматива показва, че някои от текстовете му остават с изнесено изпълнение за средата и крайната фаза на 2027 г., което само по себе си създава нормативна неравномерност.

До този момент субектите в руската офшорна и вътрешна дигитална икономика ползваха предимно базирани в азиатски и офшорни юрисдикции платформи – Bybit, BingX, Gate.io, OKX или Rapira. Стягането на обръча около тези платформи не е тайна. След последните вълни от европейски и британски санкционни пакети от май 2026 г., контролният апарат на тези борси затегна процедурите по съответствие (AML/KYC). Всяко засичане на портфейл, докоснал се до субекти от черните списъци, води до незабавен административен блокиращ режим.

Решението на руския борсов регулатор да въведе директна търговия на собствен терен има за цел да предложи локална алтернатива. В списъка с активи са вписани три Основни инструмента: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). И докато първите два токена представляват класически децентрализирани архитектури с отворен код, третият инструмент променя изцяло уравнението.

Централизираният токен Tether и контролният лост на Вашингтон

USDT не е просто "дигитална валута". Това е стейбълкойн, чиято емисия е изцяло подчинена на частно-правния субект Tether Limited. Макар че компанията формално се пререгистрира в Ел Салвадор, основните ѝ операционни сметки, юридически връзки и капиталов ресурс са пряко обвързани със САЩ. Всяка монета USDT е обвързана в съотношение 1:1 с щатския долар, а покритието ѝ се формира от държавни ценни книжа на САЩ, физическо злато и биткойни.

Според тримесечните одитни доклади (изготвяни от одитора BDO), над 132 милиарда долара от резервите на Tether са инвестирани директно в краткосрочни американски държавни облигации (T-Bills). Това превръща субекта Tether в един от най-големите купувачи на суверенен дълг на САЩ в световен мащаб.

Сравнителният мащаб на пазара показва следните параметри към края на 2026 година:

Дигитален актив / Категория Пазарна капитализация Профил на емисията Основен референтен актив Bitcoin (BTC) ~$1.6 трилиона Децентрализиран (PoW) Няма (Пазарно търсене) Ethereum (ETH) ~$420 милиарда Децентрализиран (PoS) Няма (Мрежова полезност) Tether (USDT) ~$184 милиарда Централизиран (Tether Ltd) Щатски долар / US T-Bills USD Coin (USDC) ~$71 милиарда Централизиран (Circle) Щатски долар / Банкови депозити

Разликата от 2.6 пъти в капитализацията между USDT и основния му съперник USDC показва доминиращата роля на Tether в глобалната финансова преносва система.

Законодателният рамков проект "GENIUS Act" и стратегията на Вашингтон

Политическият контекст в САЩ от средата на 2026 г. разкрива стратегическото пренареждане на доларовата гегемония. След приемането на федералния закон, известен като "GENIUS Act", американските парични власти отхвърлиха проектите за емитиране на дигитален долар от страна на Федералния резерв (CBDC) в полза на частните стейбълкойни, базирани върху щатската валута.

Концепцията, подкрепяна от финансовия министър Скот Бесент и поддържана от новата администрация във Вашингтон, е ясна: вместо прек сблъсък с банковия сектор, държавният дълг на САЩ (превишаващ 40 трилиона долара) се абсорбира от глобалните потребители на стейбълкойни. Всеки купен токен USDT от гражданин на Азия, Латинска Америка или Русия означава, че съответният субект превежда ликвидност към американското министерство на финансите.

Европейският съюз реализира рисковете от тази схема и чрез пълното прилагане на регламента MiCA от 1 юли 2026 г. започна системно отписване на USDT от европейските борси. От над 1200 криптоплатформи в Европа едва 210 получиха лиценз за работа с отговарящи на MiCA стейбълкойни, а Tether масово бе изтеглен от търговия поради липса на съвместимост с банковите изисквания на ЕС.