Москва и Пекин с оферти за 600 км железопътна мрежа в най-богатия на ресурси индонезийски остров

/Поглед.инфо/ Джакарта отново търси външно финансиране за изграждането на над 600 километра железопътна инфраструктура на остров Калимантан. Проектът, чиято инвестиционна стойност вече се оценява на близо 40 милиарда долара, отново поставя на една маса руски и китайски държавни корпорации. На заден план остава историята на един замразен от времето на Студената война логистичен маршрут, чието реализиране днес зависи от пренареждането на глобалните суровинни пазари и новите транспортни коридори в Азия.

По публикация на Алексей Балиев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Джакарта залага на външен капитал за суровинното си сърце

Намерението на индонезийското правителство да привлече инвеститори от Руската федерация и Китайската народна република за изграждането на над 600 километра железопътна мрежа на остров Калимантан бе официално препотвърдено от министъра на транспорта Дуди Пурвагандхи. Според разпространената информация, преговорите са преминали през нов етап по време на проведения Източен икономически форум. Индонезийската държавна железопътна компания KAI вече е разработила съответната пътна карта, като към края на настоящата година се очаква финансовата оценка и конкретните предложения от потенциалните чуждестранни партньори.

Проектът стъпва върху пълната липса на нормална железопътна инфраструктура във вътрешността на острова. До момента там функционират единствено изолирани теснолинейни отсечки с малък капацитет, останали още от нидерландския колониален период и предназначени единствено за директен износ на суровини към най-близките пристанища. Новата реалност обаче изисква изграждане на цялостна система от коловози, гари, сигнализация и терминални комплекси практически от нулата.

Цената на цялото предприятие, в което влиза и изграждането на специализиран въглищен морски терминал, се изчислява на суми до 40 милиарда долара по сегашни ценови равнища. Твърди се, че поканата към руски и китайски субекти не се ограничава само до Калимантан, а обхваща и потенциални коридори на островите Суматра и Сулавеси. По време на среща в Москва между индонезийския координиращ министър Агус Харимурти Юдхойоно и руския транспортен министър Андрей Никитин бе посочено, че ARCHIPELAGO държавата с над 17 000 острова спешно се нуждае от свързаност, която да разтовари пренаселения остров Ява.

Суровинният залог и сянката на новата столица

Защо точно Калимантан и защо точно сега? Отговорът не се изчерпва само с въглищните пластове, макар те да са основният двигател. Островът, чиято площ от 733 300 кв. км го прави третия по големина в света (около 70% от него е индонезийска територия, разпределена в четири провинции, а останалата част принадлежи на Малайзия и Султанат Бруней), е с критично значение за добивната промишленост. Индонезия е сред водещите износители на термични въглища в света, а основните бази са концентрирани именно тук – в Източен и Южен Калимантан.

Полетата около Сангата, управлявани от PT Kaltim Prima Coal (KPC), както и басейнът Табалонг-Баланган с оператор PT Adaro Indonesia, генерират огромни обеми, чийто транспорт в момента се извършва по изключително бавен и скъп начин – с камиони по разбити пътища и през речни баржи. Всяка суша или преливане на реките парализира веригата за доставки.

Но има и друг фактор, който официалните съобщения често спестяват или споменават с половин дума. На източния бряг на Калимантан, в провинция Източен Калимантан, се изгражда Нусантара – новата административна столица на Индонезия, която трябва постепенно да замени потъващата и пренаселена Джакарта. Мегапроектът за новата столица изисква колосални количества строителни материали, енергия и директна логистична връзка с вътрешността на острова. Изграждането на жп мрежа в близост до бъдещия правителствен център не е просто суровинна линия, а гръбнак на цялата бъдеща държавна администрация.

Остава обаче открит въпросът дали първоначалната оценка от 40 милиарда долара няма да набъбне допълнително, като се има предвид тежкият екватoриален терен, блатистите почви и гъстите джунгли, които изискват сложни инженерни съоръжения, мостове и естакади.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | КЛЮЧОВИ СУРОВИННИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ЗОНИ В КАЛИМАНТАН | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | Регион | Основен оператор | Основен ресурс / Направление | +-------------------+----------------------------+----------------------------------+ | Източен Калимантан| PT Kaltim Prima Coal (KPC) | Въглища (Sangatta), Столица | | Южен Калимантан | PT Adaro Indonesia | Въглищен басейн Tabalong-Balangan| | Западен Калимантан| Държавни/частни концесии | Боксит, дървесина, палмово масло | +-----------------------------------------------------------------------------------+

История на един геополитически провал: От Сукарно до Медведев

Идеята за железопътна линия в джунглите на Борнео не е продукт на XXI век. Нейните корени датират от началото на 60-те години на миналия век, по време на управлението на първия президент на независима Индонезия – Ахмед Сукарно. В разгара на Студената война Сукарно лавира между Изтока и Запада, а за изграждането на вътрешната инфраструктура се обръща към СССР, Китай и Югославия.

Проектът обаче колабира трагично през есента на 1965 г. След мистериозния и кървав опит за преврат, приписван на Комунистическата партия на Индонезия (PKI), генералите, водени от Сухарто, поемат властта. Последвалата чистка отнема живота на стотици хиляди души, левите сили са напълно смазани, а Москва и Пекин са изгонени от страната. Сукарно е поставен под домашен арест, а всички съвместни икономически проекти са замразени.

През следващите десетилетия Индонезия е обзета от вътрешни конфликти. Сепаратистките движения в Ачех и Ириан Джая, заедно с дългогодишната и изключително скъпа военна кампания в бившата португалска колония Източен Тимор (1976–1995 г.), изсмукват финансовите ресурси на страната. Отделно от това, граничните спорове с Малайзия за островите Сипадан и Лигитан допълнително блокират каквито и да е съвместни инфраструктурни инициаптиви на остров Борнео.

Едва през април 2015 г., по време на посещението на тогавашния руски премиер Дмитрий Медведев в Джакарта, се стига до подписването на нов меморандум. В него „Руски железници“ (РЖД), съвместно с тайландската Banpu Public Company Limited, поемат ангажимент за проектиране на трасето и пристанищния терминал. Успоредно с това руските дружества „Интер РАО-Инжиниринг“ и „Силовие машини“ сключват споразумения за енергийното и логистичното осигуряване.

Първоначално планираният старт за 2016 г. обаче пропадна. Оцененият тогава проект на 2.5 милиарда долара се оказа финансово нереалистичен – сумата покриваше едва една четвърт от необходимите реални разходи. Впоследствие РЖД тихо се оттегли от пряко финансиране, осъзнавайки, че без държавни гаранции от Джакарта и без пряко участие на китайски капитал, мащабът е непосилен.