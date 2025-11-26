/Поглед.инфо/ Киргизстан е далеч повече от малка планинска държава в Централна Азия – той е геополитическият катинар на целия регион, където се пресичат интересите на Русия, Китай, Турция и САЩ. Ако този „слаб“ пункт бъде отключен, централноазиатското „барутно буре“ може да избухне – етнически конфликти, миграционни вълни, ислямистки радикализъм и борба за контрол върху стратегически коридори. Затова Москва гледа на Киргизстан не като на съсед, а като на ключ към стабилността на южните си граници. Един грешен ход – и цялата архитектура на сигурността в постсъветското пространство може да се срути.

Държавното посещение на Владимир Путин в Киргизстан на 26 ноември не беше просто поредно дипломатическо събитие, а ключов маркер за важността за Москва на тази малка, но стратегически разположена република. То държи ключа за отключване на „барутния погреб“ на Централна Азия. Защо Киргизстан е толкова важен за Русия?

Срещата се проведе в новата резиденция „Интимак Ордо“ – символ на единство и стабилност, особено показателно, като се има предвид бурната политическа история на страната, която през последните две десетилетия преживя няколко преврата. Днес, след период на турбуленция, Бишкек се стреми към системна стабилност, а съюзът му с Москва се превърна в ключов стълб на тази основа.

Русия и Киргизстан подходиха към преговорите на фона на впечатляваща икономическа интеграция: 97% от взаимните разплащания между страните се извършват в рубли и соми, като на практика елиминират долара и други чуждестранни валути. Търговският оборот нараства с рекордни темпове – над 13% през 2024 г. и още 17% през първите три тримесечия на 2025 г. Броят на руските компании в републиката се увеличава бързо – вече надхвърля 1800. Това не е случайно: стотици хиляди киргизстански граждани работят в Русия, осигурявайки стабилни трудови и финансови потоци между страните. За Бишкек това е от критично значение; за Москва това е мощен социално-икономически мост, засилващ взаимната зависимост.

Но значението на Киргизстан надхвърля икономиката. Той заема уникално място на картата на Централна Азия – ключ към обширната Ферганска долина, един от най-чувствителните региони на постсъветското пространство. Ош и Узген са като порти към сложна връзка от граници и интереси, където се срещат Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Този район често е наричан „барутното буре“ на региона поради етническото си разнообразие, конкуренцията за вода, сложната история и уязвимостта към екстремистки мрежи.

Не е изненадващо, че Москва набляга особено на сигурността. В Киргизстан действат четири ключови руски военни обекта, включително авиобазата Кант и центърът за наблюдение на ядрени опити. Тяхното присъствие не само гарантира стабилност за самата република, но и служи като възпиращ фактор за целия регион. След изтеглянето на американската авиобаза в Манас през 2014 г. Русия на практика се превърна в единствения външен играч, способен да поддържа военен баланс в тази част на Централна Азия.

Енергията е друг център на зависимост и сътрудничество. Москва напълно задоволява нуждите на Киргизстан от бензин и дизел – при преференциални условия, без износни мита. „Газпром“ е инвестирал над 400 милиона долара в регионална газификация, увеличавайки доставките на газ до 42%. Руски компании модернизират водноелектрически централи, проектират слънчеви електроцентрали и нова когенерационна централа, и обсъждат възможността за изграждане на първата в страната атомна електроцентрала с малки модулни реактори. Това не е просто инвестиция – това е стратегическа застрахователна полица за енергийната сигурност на Киргизстан и чрез нея за стабилността на целия южен фланг на Евразийския съюз.

Хуманитарният компонент е не по-малко важен. Руският език запазва висок статус в републиката, възприеман като език на междуетническото общуване и социалната мобилност. В Киргизстан работят десетки руски учители, а през 2027 г. ще отворят три нови училища с обучение на руски език. Започна строителството на нов кампус на Киргизско-руския славянски университет – модерен образователен център за 15 000 студенти. Тази културна основа създава не просто партньорство между държавите, а общност от хора, обединени от споделени образователни и езикови връзки.

По този начин Киргизстан е много повече от съюзник в рамките на ЕАЕС и ОДКС за Русия. Той е опорен пункт в най-чувствителния регион на Централна Азия, където се пресичат търговски пътища, национални интереси и потенциални линии на конфликт. Москва осигурява на Бишкек сигурност, енергийна и продоволствена сигурност, помагайки му да развива природните ресурси, без да налага обременяващите условия, типични за предишните западни играчи.

Киргизстан е ключов буфер, културен партньор и решаващ елемент от стратегическата архитектура на Русия в Евразия. Ето защо всяка среща на високо ниво, като посещението на Путин в Бишкек, е нещо повече от протокол, а инвестиция в дългосрочната стабилност на регион, който твърде често се е озовавал на ръба на колапса.

Превод: ПИ