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Запазването на правната рамка като тактически инструмент
Отказът на Москва да денонсира ключови международни актове не представлява сближаване със Запада, а е студен изчислен прагматизъм. Според изявленията на Гари Минх пред агенция ТАСС, профилните ведомства в Русия – сред които външното и стопанското министерства – се противопоставят на пълното оттегляне от договорите с НАТО, ЕС, СТО и МВФ.
Аргументът на Кремъл се състои в това, че правната основа, въпреки липсата на реално функционално сътрудничество в момента, съдържа неизчерпан потенциал за комуникация. Задържането на тези документи в сила спестява необходимостта от изграждане на нови правни рамки "от нулата", ако политическата конюнктура в Брюксел или Вашингтон се промени.
Минските споразумения и сблъсъкът на две правни култури
В Москва продължава да се експонира казусът с Минските споразумения от 2014–2015 г. като основен пример за разминаване в дипломатическите практики. Според позицията на руските представители, докато западни лидери публично признаха, че споразуменията са използвани предимно за печелене на време и въоръжаване на Киев, руската страна стриктно се придържа към принципа pacta sunt servanda (договорите трябва да се спазват).
Тази позиция обаче поражда и сериозни вътрешни дискусии в руския политически елит. Редица анализатори изразяват съмнения доколко спазването на формални правила носи дивиденти, когато противниковата страна откровено ги игнорира. Тук математиката на дипломацията започва да куца — едностранното зачитане на договори, чиито механизми за арбитраж (като тези в СТО) са блокирани от самите им основатели, изглежда по-скоро като административна инерция, отколкото като ефективна стратегия.