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Свят

Мрежата Starshield затвори скоростния си прозорец за украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ Слуховете за пълното изключване на сателитната мрежа Starlink за украинските въоръжени сили не отговарят на сложната техническа реалност на терен. Вашингтон и корпорацията SpaceX не са дърпали шалтера на системата, а просто активираха заложените в софтуера скоростни ограничения. Чрез въвеждането на новата система за локализация PNT и ограничаването на мобилния транзит до 160 км/ч, бързите ударни дронове на Киев загубиха връзка, превръщайки инфраструктурата на Илон Мъск в строго контролиран ресурс.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 26953 прочитания
Мрежата Starshield затвори скоростния си прозорец за украинските безпилотници
ИИ генерирана
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Търговският модел на SpaceX срещу военната логика на терен

Публичните изявления на американски политици, включително Доналд Тръмп, че Вашингтон не е изключвал сателитната система Starlink/Starshield за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговарят на буквата на фактите, но спестяват същността на проблема. Твърди се, че мрежата продължава да функционира, но нейните параметри бяха административно и софтуерно преконфигурирани.

За да се разбере случващото се, е необходимо ясно разделение между търговския продукт Starlink и специално разработения военен сегмент Starshield.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                      ГРАЖДАНСКИ И ВОЕНЕН СЕГМЕНТ                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|              STARLINK             |             STARSHIELD            |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| • Собственост: SpaceX             | • Собственост: Правителство на САЩ|
| • Предназначение: Търговско       | • Предназначение: Военно          |
| • Използва стандартни терминали   | • Защитени хардуерни стандарти    |
| • Базови криптиращи протоколи     | • Военни защити срещу РЕБ         |
| • По-нисък приоритет на данните   | • Безусловен приоритет на трафика |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|          * Общ спътников пренос, но напълно изолирани сървъри          |
+-----------------------------------------------------------------------+

Според наличната информация Starlink е изцяло цивилна мрежа, собственост на SpaceX, работеща съгласно международните регулации за далекосъобщения. Starshield, от своя страна, представлява проект, финансиран и притежаван от правителството на САЩ, при който SpaceX действа единствено като изпълнител и доставчик на хардуер.

Разграничението между двете системи не е в орбиталната група — Starshield използва същите спътници на Starlink като „преносител“ на данни. Разликата е в защитата, подобрената устойчивост на радиоелектронна борба (РЕБ), криптирането и факта, че военният трафик се пренасочва през изолирани сървъри с приоритет.

Математиката на сателитния лъч и скоростните ограничения

Сателитната връзка с движещ се обект изисква огромни изчислителни ресурси. За да поддържа връзка с терминал на земята, спътникът трябва постоянно да коригира phasing-а на своята фазирана антенно решетка, да преизчислява ъглите и да компенсира доплеровия изместващ ефект.

Колкото по-бързо се движи терминалът, толкова по-често системата опреснява координатите му. Това натоварва процесорния капацитет на самия спътник и стеснява общата му честотна лента за останалите потребители в дадения сектор.

Поради тази причина SpaceX прилага строга тарифна политика:

  • Базов/Домашен план: Позволява движение само с няколко метра в секунда. Подходящ е за неподвижни обекти или бавно преместване.
  • План за движение („Roam“): Предвиден за автомобили и плавателни съдове с твърдо ограничение на скоростта до 160 км/ч (100 мили/час).
  • Специализирани военни протоколи: Предназначени за високоскоростни летателни апарати, които изискват директно одобрение и специфично заплащане от Пентагона.

Според наблюдатели украинските оператори дълго време използваха вратичка в софтуера, за да заобиколят скъпите такси за високоскоростен достъп.

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