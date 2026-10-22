/Поглед.инфо/ Слуховете за пълното изключване на сателитната мрежа Starlink за украинските въоръжени сили не отговарят на сложната техническа реалност на терен. Вашингтон и корпорацията SpaceX не са дърпали шалтера на системата, а просто активираха заложените в софтуера скоростни ограничения. Чрез въвеждането на новата система за локализация PNT и ограничаването на мобилния транзит до 160 км/ч, бързите ударни дронове на Киев загубиха връзка, превръщайки инфраструктурата на Илон Мъск в строго контролиран ресурс.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждестранни специализирани издания и анализи на военни експерти по космически комуникации. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският модел на SpaceX срещу военната логика на терен

Публичните изявления на американски политици, включително Доналд Тръмп, че Вашингтон не е изключвал сателитната система Starlink/Starshield за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговарят на буквата на фактите, но спестяват същността на проблема. Твърди се, че мрежата продължава да функционира, но нейните параметри бяха административно и софтуерно преконфигурирани.

За да се разбере случващото се, е необходимо ясно разделение между търговския продукт Starlink и специално разработения военен сегмент Starshield.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ГРАЖДАНСКИ И ВОЕНЕН СЕГМЕНТ | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | STARLINK | STARSHIELD | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | • Собственост: SpaceX | • Собственост: Правителство на САЩ| | • Предназначение: Търговско | • Предназначение: Военно | | • Използва стандартни терминали | • Защитени хардуерни стандарти | | • Базови криптиращи протоколи | • Военни защити срещу РЕБ | | • По-нисък приоритет на данните | • Безусловен приоритет на трафика | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | * Общ спътников пренос, но напълно изолирани сървъри | +-----------------------------------------------------------------------+

Според наличната информация Starlink е изцяло цивилна мрежа, собственост на SpaceX, работеща съгласно международните регулации за далекосъобщения. Starshield, от своя страна, представлява проект, финансиран и притежаван от правителството на САЩ, при който SpaceX действа единствено като изпълнител и доставчик на хардуер.

Разграничението между двете системи не е в орбиталната група — Starshield използва същите спътници на Starlink като „преносител“ на данни. Разликата е в защитата, подобрената устойчивост на радиоелектронна борба (РЕБ), криптирането и факта, че военният трафик се пренасочва през изолирани сървъри с приоритет.

Математиката на сателитния лъч и скоростните ограничения

Сателитната връзка с движещ се обект изисква огромни изчислителни ресурси. За да поддържа връзка с терминал на земята, спътникът трябва постоянно да коригира phasing-а на своята фазирана антенно решетка, да преизчислява ъглите и да компенсира доплеровия изместващ ефект.

Колкото по-бързо се движи терминалът, толкова по-често системата опреснява координатите му. Това натоварва процесорния капацитет на самия спътник и стеснява общата му честотна лента за останалите потребители в дадения сектор.

Поради тази причина SpaceX прилага строга тарифна политика:

Базов/Домашен план: Позволява движение само с няколко метра в секунда. Подходящ е за неподвижни обекти или бавно преместване.

Позволява движение само с няколко метра в секунда. Подходящ е за неподвижни обекти или бавно преместване. План за движение („Roam“): Предвиден за автомобили и плавателни съдове с твърдо ограничение на скоростта до 160 км/ч (100 мили/час).

Предвиден за автомобили и плавателни съдове с твърдо ограничение на скоростта до 160 км/ч (100 мили/час). Специализирани военни протоколи: Предназначени за високоскоростни летателни апарати, които изискват директно одобрение и специфично заплащане от Пентагона.

Според наблюдатели украинските оператори дълго време използваха вратичка в софтуера, за да заобиколят скъпите такси за високоскоростен достъп.