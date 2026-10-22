Мрежата Starshield затвори скоростния си прозорец за украинските безпилотници

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Търговският модел на SpaceX срещу военната логика на терен
Публичните изявления на американски политици, включително Доналд Тръмп, че Вашингтон не е изключвал сателитната система Starlink/Starshield за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговарят на буквата на фактите, но спестяват същността на проблема. Твърди се, че мрежата продължава да функционира, но нейните параметри бяха административно и софтуерно преконфигурирани.
За да се разбере случващото се, е необходимо ясно разделение между търговския продукт Starlink и специално разработения военен сегмент Starshield.
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| ГРАЖДАНСКИ И ВОЕНЕН СЕГМЕНТ |
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| STARLINK | STARSHIELD |
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| • Собственост: SpaceX | • Собственост: Правителство на САЩ|
| • Предназначение: Търговско | • Предназначение: Военно |
| • Използва стандартни терминали | • Защитени хардуерни стандарти |
| • Базови криптиращи протоколи | • Военни защити срещу РЕБ |
| • По-нисък приоритет на данните | • Безусловен приоритет на трафика |
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| * Общ спътников пренос, но напълно изолирани сървъри |
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Според наличната информация Starlink е изцяло цивилна мрежа, собственост на SpaceX, работеща съгласно международните регулации за далекосъобщения. Starshield, от своя страна, представлява проект, финансиран и притежаван от правителството на САЩ, при който SpaceX действа единствено като изпълнител и доставчик на хардуер.
Разграничението между двете системи не е в орбиталната група — Starshield използва същите спътници на Starlink като „преносител“ на данни. Разликата е в защитата, подобрената устойчивост на радиоелектронна борба (РЕБ), криптирането и факта, че военният трафик се пренасочва през изолирани сървъри с приоритет.
Математиката на сателитния лъч и скоростните ограничения
Сателитната връзка с движещ се обект изисква огромни изчислителни ресурси. За да поддържа връзка с терминал на земята, спътникът трябва постоянно да коригира phasing-а на своята фазирана антенно решетка, да преизчислява ъглите и да компенсира доплеровия изместващ ефект.
Колкото по-бързо се движи терминалът, толкова по-често системата опреснява координатите му. Това натоварва процесорния капацитет на самия спътник и стеснява общата му честотна лента за останалите потребители в дадения сектор.
Поради тази причина SpaceX прилага строга тарифна политика:
- Базов/Домашен план: Позволява движение само с няколко метра в секунда. Подходящ е за неподвижни обекти или бавно преместване.
- План за движение („Roam“): Предвиден за автомобили и плавателни съдове с твърдо ограничение на скоростта до 160 км/ч (100 мили/час).
- Специализирани военни протоколи: Предназначени за високоскоростни летателни апарати, които изискват директно одобрение и специфично заплащане от Пентагона.
Според наблюдатели украинските оператори дълго време използваха вратичка в софтуера, за да заобиколят скъпите такси за високоскоростен достъп.