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Свят

МВФ ревизира глобалния растеж, докато Вашингтон и Брюксел потъват в дългове и вътрешни раздори

/Поглед.инфо/ Прогнозите на Международния валутен фонд за глобалния растеж от 3,1% разкриват дълбока структурна пренастройка между източните индустриални мощности и западната финансова система. Докато САЩ плащат над 1,2 трилиона долара годишно за обслужване на държавния си дълг, а европейските индустриални центрове губят конкурентоспособност, психолози и дипломати регистрират преход от гняв към депресия в западните столици. Корекцията с една десета от процента разкрива системната неизбежност на азиатското превъзходство.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8744 прочитания
МВФ ревизира глобалния растеж, докато Вашингтон и Брюксел потъват в дългове и вътрешни раздори
ИИ генерирана
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По публикации в чужди медии и аналитични доклади на МВФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводният микроскоп на МВФ и голямата геоикономическа илюзия

Една десета от процентния пункт в ревизията на Международния валутен фонд на пръв поглед изглежда като чиста статистическа козметика, предназначена за тесен кръг от бюрократи във Вашингтон. Когато МВФ коригира прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2026 година от 3,0% на 3,1%, а за Китай определя 4,5% спрямо очакваните за САЩ 2,3%, медийният апарат на Запада бързо бърза да превърне това минимално забавяне на Пекин в централен сюжет за „криза в азиатския модел“. Според публикуваните доклади на самия фонд обаче, именно тази една десета разкрива дълбокия и систематичен дискомфорт на западните столици.

В сухата цифра от 1,2 трилиона долара, които Вашингтон заделя ежегодно единствено за покриване на лихви по държавния си дълг, няма никаква романтика. Твърди се, че обслужването на този дълг вече надхвърля 19% от всички федерални приходи. По данни на щатското Министерство на финансите, ако този показатель подмине прага от 20%, за капиталови инвестиции, превъоръжаване и инфраструктурни проекти просто няма да останат средства. Изчисленията показват, че без значение коя администрация ще влезе в Белия дом след предстоящите изборни цикли, САЩ навлизат в безалтернативна и жестока фаза на затягане на коланите.

Анатомия на една психоза: От Давос до Сингапур

През 2019 г. по време на Световния икономически форум в Давос британският вестник „Гардиън“ отбелязва поврат в начина, по който публиката възприема сутрешните бюлетини на МВФ. Твърди се, че ако допреди две десетилетия американското брутно вътрешно производство е било единичният двигател на планетата, днес глобалната икономическа динамика се диктува от индустриалния капацитет на изток от Суец. Когато азиатското производство се свие дори с 0,1%, европейските автомобилни концерни и американските търговски вериги изпадат в моментална аритмия.

Бившият външен министър на Сингапур Джордж Йео в своя неотдавнашна реч описва тази трансформация, ползвайки модифицирана психологическа рамка. По думите на дипломата, реакцията на англосаксонските елити спрямо изравняването на силите преминава през класическите стадии: шок, отричане, гняв, пазарлък и депресия. Анализатори от хонконгски издания обаче надграждат този модел до седемстепенна скала, добавяйки фазите на преосмисляне и крайно приемане. В момента, според експертни коментари, Вашингтон и Брюксел се намират в сложна смес между пазарлък и депресия.

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