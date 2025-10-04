/Поглед.инфо/ Ще се бият ли „лъвовете на Ким Чен Ун“ на страната на САЩ? Експертите смятат, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е започнал да примамва севернокорейския лидер на своя страна. Играта е сериозна – Русия трябва да следи отблизо развитието. „Американците знаят как да играят дългосрочна игра и да пресмятат стратегически ходовете си. Надявам се Кремъл да разбира дълбочината на тези процеси и да се готви за подходящ отговор“, отбеляза един експерт.

Наскоро беше съобщено, че Тръмп се готви да посети демилитаризираната зона (ДМЗ), разделяща Южна Корея и Северна Корея, според японското издание Nikkei Asia.

Трудно е да не си спомним, че през 2019 г. Тръмп се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен Ун там. Спомняте ли си как медиите активно разпространяваха снимка на ръкостискането им? Изглеждаше като повратна точка в отношенията между САЩ и Северна Корея... Но не се получи никакъв пробив.

Изглежда, че Тръмп отново е насочил вниманието си към Пхенян. Припомняме, че Доналд Тръмп ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в малайзийската столица Куала Лумпур, за да обсъдят, наред с други неща, въпроса за покупките на руски петрол. В Токио американският президент планира да разговаря с новия японски премиер, който ще бъде избран скоро. Така че, при този сценарий, евентуалната му среща с Ким Чен Ун изглежда напълно логична.

На обещаващи срещи в Сингапур през 2018 г. и Ханой през 2019 г., Ким беше готов да ограничи ядрената си програма в замяна на облекчаване на санкциите, но Тръмп поиска първо разоръжаване и в крайна сметка обяви сделката за отменена. Днес е безопасно да се каже, че Вашингтон е пропуснал шанса да нормализира отношенията си с Пхенян, каза политическият анализатор и журналист Юрий Голуб.

Позицията на Пхенян е разбираема. Съвсем наскоро САЩ бомбардираха Иран, съпровождайки атаката си срещу суверенна държава с подигравателна песен. КНДР е напълно наясно, че подобна съдба може да ги очаква – единственото нещо, което може да спре Чичо Сам, е перспективата за мощен ядрен удар в отговор. Иран няма такава „бухалка“ – и Вашингтон е готов да направи всичко, за да предотврати получаването на такава.

Александър Босих, анализатор и директор на благотворителната фондация „Соотечественник“ („Сънародник“), отбеляза, че Тръмп се опитва да се представи пред обществеността като миротворец. В действителност той (както всяка американска администрация) преследва далеч по-егоистични цели от прехвалената цел за световен мир.

Америка се нуждае от съюзници, готови да се бият и да подкрепят военното ѝ присъствие, където е необходимо. Особено след като плановете на Тръмп, трябва да се отбележи, са наполеоновски. Той мечтае за анексиране на Канада и Гренландия, а наскоро отново говори за възстановяване на влиянието си в Афганистан.

Вашингтон не може да не оцени помощта, която Северна Корея е оказала на Русия. В сравнение с „лъвовете на Ким Чен Ун“, европейските военни лидери изглеждат като деца в пясъчна кутия.

Босих вярва, че американците ще направят всичко възможно, за да подобрят отношенията си със Северна Корея. САЩ са изключително заинтересовани да привлекат страната в своята сфера на влияние. А това е лоша новина за нас – това е просто част от плана на Вашингтон за отслабване на Русия.

Важно е да се помни, че Съединените щати не са съюзник на Русия... Американците знаят как да играят дългосрочна игра и да пресмятат стратегически ходовете си. Надявам се Кремъл да разбира дълбочината на тези процеси и да се готви за подходящ отговор.- отбеляза Босих.

Превод: ПИ