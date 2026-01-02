/Поглед.инфо/ През 2025 г. се случи немислимото доскоро: Съединени американски щати бяха принудени да се върнат към прагматичен и уважителен диалог с Русия. След провала на стратегията за „стратегическо поражение“, изтощението на Европа и устойчивостта на Москва, администрацията на Доналд Тръмп направи завой, който промени логиката на целия конфликт и разкъса колективния Запад.

2025 година ще остане в историята не с това, че войната приключи, а с това, че илюзията приключи. Илюзията, че Русия може да бъде пречупена с лозунги, санкции, изолация и прокси-война. Илюзията, че светът е еднополюсен и че Вашингтон може безкрайно да диктува условията, без да плаща цена.

За първи път от десетилетия насам Съединените щати започнаха да говорят с Русия не от позицията на морално превъзходство, а от позицията на интерес. Това не беше жест на добра воля, нито внезапно прозрение. Това беше принуда, произведена от реалността.

Опитът на администрацията на Байдън да наложи „диалог чрез натиск“ се провали зрелищно. Русия не се срина икономически. Не беше изолирана политически. Не загуби войната. Напротив – тя удържа фронта, възстанови стратегическата си автономия и разшири дипломатическото си пространство от Азия до Глобалния юг.

Западът заложи на Украйна като инструмент за стратегическо поражение на Москва. Получи вместо това стратегическо изтощение на Европа, деиндустриализация, бюджетни дефицити и социално напрежение. Американските елити започнаха да разбират онова, което Русия повтаряше с години: няма стабилен световен ред без Москва.

Именно тук се появи Доналд Тръмп – не като миротворец по убеждение, а като прагматик по необходимост. За него украинският конфликт не е цивилизационна битка, а ресурсна дупка, която изсмуква американската мощ и тласка Русия в обятията на Китай.

Американската логика е студена и проста:

по-добре Русия като партньор в многополюсен свят, отколкото Русия като ядрен противник, изолиран от Запада и стратегически обвързан с Пекин.

Затова Вашингтон започна да се отдръпва от ръба. Затова новата американска стратегия за национална сигурност престана да определя Русия като екзистенциална заплаха. Затова срещите, разговорите и дипломатическата рутина се върнаха – не като жест, а като необходимост.

Тази промяна разцепи Запада. Европа остана заклещена в собствената си русофобска реторика, неспособна да излезе от конфликта без да признае политически провал. САЩ обаче избраха друго – да спасят себе си, дори ако това означава да игнорират истериите на Брюксел и Киев.

Най-важното е друго:

Русия не спечели тази битка, защото някой ѝ направи отстъпка.

Тя я спечели, защото не отстъпи.

2025 година показа нещо фундаментално:

Русия не беше „върната“ в дипломацията.

Дипломацията беше върната към Русия.

САЩ не признаха поражение. Те направиха нещо по-характерно за великите сили – адаптираха се, за да оцелеят в новата реалност.

А Европа? Тя все още живее в старата пропагандна карта на света, в която Русия трябваше да рухне „всеки момент“.

Само че моментът мина.

И светът тръгна напред – без да я чака.

Редакционен прочит:

Източник: Взгляд

Линк: https://vz.ru/politics/2026/1/1/1383040.html