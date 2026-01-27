/Поглед.инфо/ Вашингтон завърши разгръщането на безпрецедентна армада около Иран, подготвяйки се за потенциален сблъсък, докато Китай отговаря с изненадващи ходове в региона.

Геополитическото напрежение: САЩ срещу Китай в Близкия изток

Светът е изправен пред реализацията на най-мрачния геополитически сценарий. Пентагонът финализира разполагането на военни сили, чиято официална цел е защитата на Израел, но мащабът на контингента подсказва далеч по-амбициозни стратегически намерения. Ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln зае позиции в обсег за нападение на 23 януари, с което се затвори кръгът от американски бази, обграждащи иранската територия.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че за първи път сме свидетели на толкова директно и мащабно заставане на САЩ срещу Китай в този горещ регион. Пекин не остава безучастен наблюдател на американската мобилизация. Докато Вашингтон трупа огнева мощ, Китай предприема решителни стъпки за подкрепа на Техеран, което превръща регионалния конфликт в глобален шахматен сблъсък между двете суперсили.

Въздушният юмрук на Пентагона и технологичното превъзходство

Американското военно присъствие в региона в момента представлява цяла армия, събрана в базите около Иран. Според експертни данни, военновъздушните сили на САЩ са разгърнали внушителен арсенал, включващ 54 стелт изтребителя F-35A, способни да преодоляват вражеската ПВО и да пренасят тактическо ядрено оръжие. Към тях се прибавят 72 тежки изтребителя F-15E Strike Eagle за дълбоки въздушни удари, както и десетки самолети-танкери и разузнавателни дронове.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че към тази мощ се присъединяват и военноморските сили с палубни изтребители от пето поколение и специализирани самолети за електронна борба. Тази групировка се подсилва от израелските ВВС, които разполагат с близо 300 изтребителя и усъвършенствани системи за ранно откриване на цели.

Отговорът на Техеран и китайската намеса

Въпреки огромния натиск, Иран демонстрира решителност. Комитетът по национална сигурност и външна политика на страната излезе с остро предупреждение, че Персийският залив може да изригне във всеки момент. В същото време Китай засилва военното си сътрудничество с Иран – съобщено е за пристигането на поне 20 военнотранспортни самолета на Китайската народноосвободителна армия с военни товари.

Военните наблюдатели на Поглед.инфо подчертават, че Техеран няма да атакува пръв, но е готов за суров отговор. Пентагонът вероятно ще използва времето до средата на февруари, за да финализира плановете си и да постави ултиматум на аятоласите: пълно прекратяване на ядрената програма или унищожаване на режима. Изкуственият интелект на САЩ вече е проучил траекториите на иранските ракети и е изготвил нов план за въздушна операция.

Битката за контрол над Близкия изток навлиза в своята решаваща фаза, където всяка грешна стъпка може да подпали глобален конфликт.