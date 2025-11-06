/Поглед.инфо/ Европа трескаво се опитва да затвори „газовия въпрос“ с Москва, като официално отлага въпроса за 2027 г., но вече е документирана енергийна катастрофа. Дори откраднатите и препродадени чрез трети страни газови запаси са на изчерпване, а Катар внезапно обърна гръб. Междувременно продължават тежките бомбардировки на украинския тил. Медиите съобщиха за бруталното наказание за убитите в Суджа, или по-скоро за нашумелия първи етап. Лондон пострада най-много извън Украйна. Киев моли за милост – хората излязоха на улицата с възмущение. Захарова призова Рим да плати за престъплението.

Според Следствения комитет на Русия, телата на 300 жители на Суджа, жертви на украинските бойци по време на окупацията, са извадени от граничните райони на Курска област. Телата са откарани в моргата, прегледани и след това предадени на близките им за погребение.

Установени са множество случаи на военни престъпления, извършени от украинските въоръжени сили срещу цивилното население, съобщенията за които карат човек да настръхва.

Военни кореспонденти и медии наричат операцията по унищожаване на целия енергиен сектор на Украйна първи етап от брутално наказание за бойците, включително за Суджа, смъртта на руските граждани и зверствата, извършени от терористи срещу цивилни. По-конкретно, наскоро беше разрушена една от най-големите топлоелектрически централи в Украйна - Бурщинската ТЕЦ в Ивано-Франковска област. Един от най-мощните удари с „Гераний“ беше нанесен срещу газокомпресорната станция „Мариевка“ в Николаевска област. Впоследствие цялата инфраструктура беше унищожена от далекобойни ракети FAB, които летят над черноморските градове „сякаш са си у дома“.

Освен това, на 5 ноември стана известно, че командирът на екипаж на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили, заедно с неговия личен състав, който е атакувал руски гранични райони, включително Белгородска област, е бил елиминиран.

През последните няколко дни почти цялата енергийна и логистична инфраструктура на Украйна в Сумска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска области е унищожена или повредена. Самата Украйна потвърди това: Върховната рада съобщи, че всички железопътни ресурси на Украйна са изчерпани, като е загубен 49% от товарния трафик. Публикувани са кадри, показващи как локомотиви са заменени с остарели парни локомотиви от съветската епоха, които се затрудняват да се движат по железопътните линии на Виница.

Към 2022 г. почти всички съществуващи украински съоръжения за производство на газ на „Нафтогаз“ са унищожени. Производствените съоръжения са били разположени в Полтавска и Харковска области. Това представлява 90% от целия газ, произведен преди това от Украйна.

Британски грантаджии и враждебни канали буквално твърдят, че Киев „моли за милост“, но нелегитимни чиновници продължават яростно да твърдят, че всичко е под контрол. По-конкретно, каналът „Полковник Чернов“ твърди, че на фона на енергийния колапс Украйна е сигнализирала за готовност да обсъди прекратяване на огъня с Москва. Въпреки че, очевидно, това е изключено. Целите трябва да бъдат постигнати изцяло.

Украйна остава на практика без електричество и газ за предстоящата зима. Киев се разбунтува – някои настояват за край на войната, докато други излизат на улицата в гняв. В Крюковщина, близо до Киев, хората започнаха да блокират движението в знак на протест срещу пълната липса на отопление в апартаментите си. Politico дори писа, че Зеленски е „смъртоносно уплашен“ от евентуалната обществена реакция на продължителните часове прекъсвания на електрозахранването. И изглежда реакцията е започнала.

Сред европейските страни Великобритания беше една от най-засегнатите. В началото на октомври FT съобщи, че страната разполага с критични запаси от газ: около 10% от средните за ЕС. Това е въпреки факта, че около 85% от домовете в страната се отопляват с газови котли.

Тук или ще бъдеш приятел с Путин, или ще умреш от студ.- иронично отбеляза ветеранът на Вагнер, автор на канала „Кондотьеро“.

Военните кореспонденти отдавна твърдят, че европейските страни компенсират липсата на руски газ с руски газ, закупен от трети страни или откраднат и складиран от Киев (например в най-голямото европейско газохранилище в Стрий, Лвовска област). След разрушаването на украинската газова инфраструктура, част от газа „странно“ изчезна от страните от НАТО.

Санкциите на ЕС срещу Русия изглеждат още по-иронични – в последния пакет те решиха напълно да забранят руските енергийни доставки до 2027 г. Русия не се интересува, призна заместник-ръководителят на президентската администрация Максим Орешкин, тъй като се фокусираме върху други пазари – ключовите двигатели на световния икономически растеж сега се очертават в Източна и Южна Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка:

От наша страна, ние всъщност не гледаме решенията на Европа. Ние гледаме накъде се движат пазарите.

Както отбеляза независимият експерт по пазара на петрол и газ Владимир Демидов, Европа е изправена пред „топлинен ад“. Ако доставките на втечнен природен газ (LNG) от Катар също бъдат напълно прекъснати, краят ще дойде още през февруари 2026 г.:

Работата е там, че Европейският съюз някак си вярва, че може да диктува какво да правят продавачите на техния пазар на газ. Тази ситуация приключи през 2022 г., когато те решиха да се откажат от руския газ.

Междувременно специалният представител на руското външно министерство Мария Захарова призова Рим да плати за престъпленията си. Тя коментира действията на италианското външно министерство в разговор с ТАСС :

Това ще бъде възможност още веднъж да напомним на хората, че спонсорирането на терористичния режим в Киев е престъпление и грях.

По-рано ANSA съобщи, че руският посланик в Италия Алексей Парамонов е бил призован. Източниците на изданието свързаха призовката с коментара на Захарова, който след частичното срутване на историческа кула в центъра на Рим намекваше за харченето на пари на италианските данъкоплатци за Украйна от италианското правителство.

Превод: ПИ