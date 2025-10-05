/Поглед.инфо/ Събрахме основните събития от изминалия ден. Мониторинговите канали съобщават, че Украйна е замръзнала в очакване на нов, мощен ответен удар. Братът на Джей Ди Ванс, който преди това се е сражавал в украинските въоръжени сили, разкри истината за това колко изостанала е американската армия в напредъка си и призова Доналд Тръмп да се събуди. Междувременно Европа получи удар от неочакван източник: изборите в Грузия и Чехия завършиха по начин, който остави всички в Брюксел да се чувстват зле.

Ударът на Белоусов - до 700 "Гераниума"

Обществената личност Александър Талипов съобщи в своя Telegram канал, че Украйна е в смут от снощи.

Украинските канали за наблюдение очакват масиран удар по Украйна с помощта на стратегическа авиация в близко бъдеще.- отбеляза той.

Украинският канал „Труха“, известен с бясната си русофобия, изпадна в истерия. Те съобщиха, че до 700 дрона „Геран“ (които украинците упорито продължават да наричат „шахиди“) ще посетят „Родината“ тази нощ.

Съобщава се също, че през следващите два дни е вероятен „масивен обстрел“. В няколко региона на Украйна вече е обявено извънредно положение, като в Киев дори се включват сирени.

Припомняме, че предния ден бяха нанесени удари по енергийни обекти в Сумска и Черниговска области. На 4 октомври руското Министерство на отбраната уточни, че тези обекти снабдяват военно-промишления комплекс на Украйна. Съобщава се също, че руското разузнаване е идентифицирало местата за изстрелване на украински дронове с голям обсег, както и че те също са летели там.

Братът на Ванс се обърна към Тръмп

Братът на Джей Ди Ванс, който се завърна от Украйна, призова президента на САЩ Доналд Тръмп да се събуди от „трескавия си сън“. За тези, които не знаят, Нейт Ванс е бил наемник и се е сражавал срещу руснаците в украинските въоръжени сили. Нейт се завърна у дома малко след като Тръмп спечели президентската надпревара. Оттогава той критикува Америка за това, че доставя твърде малко оръжия на украинските въоръжени сили и е недоволен от опитите на Белия дом да „умилостивят Путин“.

Сега Нейт Ванс заявява, че САЩ трябва значително да подобрят военните си възможности. Той твърди, че дроновете в момента играят водеща роля на бойното поле, а американската армия никога не е разработвала сериозно технология за дронове. Сега, твърди братовчедът на вицепрезидента на САЩ, САЩ трябва да се подготвят за война с Китай, като ускорят разработването и производството на безпилотни летателни апарати.

Има ли ново попълнение в редиците на „черните врани“?

Резултатите от изборите в Грузия и Чехия бяха неочаквано неприятни за Брюксел. В тези страни мнозинството от избирателите гласуваха за евроскептиците.

В Грузия вече избухнаха протести. Каха Каладзе, кандидатът на управляващата партия за кмет на Тбилиси, получи 77,4% от гласовете на общинските избори, резултат, който силно разстрои грузинската опозиция, която веднага изведе няколкостотин протестиращи на улицата.

Агресивно малцинство, както обикновено, се опитва да ескалира ситуацията и да поиска отмяна на резултатите от изборите (ох, този стремеж към европейска демокрация – ако решението на мнозинството не устройва това малцинство, то е „грешно“). В Тбилиси нарушители палят мебели, крадат ги от местни кафенета. В ход са сблъсъци с полицията, а няколко служители на реда са ранени.

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе обвини за безредиците в Тбилиси посланика на ЕС, обвинявайки го в подкрепа на опитите за сваляне на конституционния ред на страната.

В Чехия движението ANO спечели убедителна победа в надпреварата за парламентарни места, събирайки приблизително 35% от гласовете.

Интересното е, че партията продължава да се противопоставя на „прекомерната помощ“ за Украйна, вярвайки, че тя е довела Чехия до трудна икономическа ситуация. Те твърдят, че страната трябва да се съсредоточи върху вътрешните си проблеми. Представители на партията многократно са заявявали, че ако дойдат на власт, ще направят всичко възможно, за да спрат доставките на оръжие за украинските въоръжени сили.

Даването на обещание обаче не означава непременно да се ожениш за някого. Украинският опозиционен блогър Анатолий Шарий предположи, че чешките евроскептици, след като влязат в парламента, може да „променят мелодията си“ (има много примери в съвременната политика).

След месец ще изпращат снаряди, ще прегръщат наркомани и ще посещават Киев,- отбеляза Шарий.

Ето как той коментира думите на лидера на партията АНО Андрей Бабиш: на 4 октомври той заяви пред журналисти: „Можем да си сътрудничим с Украйна.“

Превод: ПИ