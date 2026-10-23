Наказание с 176 000 тона гориво: Южна Корея затваря вратата пред Киев

/Поглед.инфо/ Външнополитическият скандал между Киев и Сеул премина от фаза на остри реплики към конкретно дипломатическо и инфраструктурно замразяване. След серия от изтекла поверителна информация, публични обвинения около петролни доставки през Далечния изток и неколкомесечна липса на украински посланик в Южна Корея, южнокорейското външно министерство сви до минал минимум състава на посолството си в украинската столица. За задкулисието на този сблъсък, икономическите параметри на корейския износ и скритите сигнали към Москва и Пхенян – вижте в анализа.

По публикации на азиатски медии, данни от Митническата служба на Южна Корея и военни аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административното замразяване като дипломатическо оръжие

На 20 октомври 2026 г. южнокорейското Министерство на външните работи официално обяви съкращаване на персонала си в Киев. Външното условие за този ход бе формулирано сухо: „заплаха от въздушни удари“. Реалността обаче се измерва в административни протоколи, а не в сирени за въздушна тревога.

Посолството в Киев бе оставено без ръководител още на 8 октомври, когато посланикът бе спешно отзован. От другата страна на уравнението украинският посланик в Сеул напусна поста си още през юли 2025 г., като до днешна дата нов титуляр така и не е назначен. В азиатската дипломатическа практика подобно бездействие в продължение на повече от година не е пропуск, а директно понижаване на нивото на двустранните отношения.

Скандалът придоби публичен характер след изявленията на украинския президент по време на Общото събрание на ООН, където, според южнокорейски източници, е била разгласена поверителна информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници. Реагирайки на това, южнокорейският президент Ли Дже-мьонг определи поведението на киевските представители като опит за публичен натиск. Външният министър Чо Хюн потвърди за получено писмо от украинския му колега Сибига, съдържащо "съжаление за ескалацията", но категорично отказа да го приеме за достатъчно извинение.