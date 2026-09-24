NASA и IBM картографират ресурсите на Луната с изкуствен интелект в търсене на икономическа рента

/Поглед.инфо/ Партньорството между НАСА и технологичния гигант IBM за разработването на специализиран модел с изкуствен интелект (Lunar Foundation Model) маргинализира романтичния дискурс за пилотирана космонавтика, пренасочвайки фокуса към инфраструктурното картографиране и добива на критични суровини. Анализът на техническите параметри и съпътстващата документация от USGS разкрива прагматична рамка за икономическо усвояване на лунната повърхност, при която автономните машини и изчислителният ресурс изместват традиционната роля на човека.

По публикация на Роман Смирнов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Корпоративната логика зад алгоритмичното картографиране на Луната

Проектът за създаване на невронна мрежа от типа Lunar Foundation Model, разработен съвместно от IBM Research и Американската космическа агенция (NASA), представлява методологическа промяна в обработката на спътникови спътникови масиви. Според разпространената техническа документация, моделът обединява мултимодални измервания, получени от различни орбитални платформи — включително инструментариум от мисии като Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Целта не е просто академично изучаване на геологията, а синтезиране на данни с различна пространствена резолюция, ъгли на заснемане и спектрални обхвати в единна матрица. Според публикуваните от изследователите данни, системата се базира на опит от предходни архитектури на IBM — като Prithvi EO за наблюдение на Земята и Surya за слънчева динамика.

Интегрирането на такива алгоритми има пряка практическа насоченост. Вместо ръчна обработка на топографските масиви, алгоритъмът автоматизира идентифицирането на микрократери, геоложки структури от вулканичен произход и патрави депресии в перманентно засенчените региони на полюсите.

Тук се крие същественият прагматичен нюанс. Официално декларираните цели за „осигуряване на питейна вода и кислород за астронавти“ функционират главно като публичен разказ.

Реалният тласък зад инвестициите от страна на корпорации като IBM се корени в логиката на суровинния капитализъм: планетарните ресурси на Земята са в процес на изчерпване или са подложени на строг геополитически контрол. Овладяването на алгоритмичното картографиране е първата стъпка към индустриализацията на лунната орбита и повърхност, където липсата на международна регулаторна яснота създава условия за бъдещи фактически монополи.

Хелий-3 и редкоземни метаморфизми: Геополитика на лунния субстрат

Истинският двигател на подобни технологични инициативи става видим при прегледа на съпътстващата документация, издадена от Геоложката служба на САЩ (USGS) под формация Geological Survey Fact Sheet (fs20253049). Текстът директно адресира наличието на минерални концентрации в лунния реголит.

Вниманието на военните и индустриалните аналитици е фокусирано върху два ключови компонента:

Изотопа Хелий-3 ($^3\text{He}$): Депониран в продължение на милиарди години от слънчевия вятър поради липсата на гъста атмосфера и магнитно поле. Потенциален горивен елемент за термоядрени реактори от следващо поколение, гарантиращ липсата на неутронна индуцирана радиоактивност при съответните термоядрени реакции.

Депониран в продължение на милиарди години от слънчевия вятър поради липсата на гъста атмосфера и магнитно поле. Потенциален горивен елемент за термоядрени реактори от следващо поколение, гарантиращ липсата на неутронна индуцирана радиоактивност при съответните термоядрени реакции. Редкоземни елементи (REE) и титан: Концентрирани в базовите базалтови скали на лунните морета (т.нар. KREEP базалти, богати на калий, редкоземни елементи и фосфор).

Ресурс / Компонент Локация на Луната Индустриално приложение Геополитическо значение Хелий-3 ($^3\text{He}$) Реголит (повърхностен слой) Термоядрен синтез, криогеника Алтернатива на въглеводородите и урана Воден лед Засенчени кратери на полюсите Производство на $H_2/O_2$ (гориво), Жизнено осигуряване Намаляване на разходите за изстрелване от Земята KREEP Базалти Лунни морета (Океан на бурите) Електроника, магнити, сплави Намаляване на зависимостта от китайски монопол Титан и Желязо Илменитови депозити Конструкционни материали Външноатмосферно производство (In-Situ)

Зад тези сухи научно-популярни категории стои тежка геополитическа реалност. Китайската народна република чрез своята програма „Чан'е“ вече достави проби от обратната страна на Луната и активно анализира състава на реголита за наличие на същите тези елементи. Вашингтон, чрез програмата „Артемида“ (Artemis) и съпътстващите я споразумения Artemis Accords, се опитва да изгради правна и технологична рамка, която да му гарантира предимство при бъдещото разпределение на зони за добив.

В този контекст моделът на IBM не е просто софтуерен инструмент, а стратегически актив за предварителен оглед. Този, който разполага с най-точната дигитална карта на ресурсите, ще доминира процеса на претендиране на т.нар. „зони за безопасност“ (safety zones) около лунните бази.

Робонавти срещу биологичен фактор: Изчистване на логистичните разходи

Парадигмата за пилотирани мисии с хора-астронавти все повече се сблъсква с икономическата неизгодност на поддържането на биологичен живот в агресивна среда. Човешкото тяло изисква тежки системи за терморегулация, радиационна защита, вода, храна и рециклиране на въздуха. Всеки килограм полезен товар, изведен извън гравитационния кладенец на Земята, струва десетки хиляди долари.

Използването на автономен изкуствен интелект и специализирана роботика заменя скъпите биологични модули. Твърдението, че AI ще помага на „астронавтите да се ориентират“, заглажда ъглите на една много по-сурова реалност: първата вълна от експлоататори няма да носят скафандри с американския или китайския флаг. Това ще бъдат дистанционно управлявани или напълно автономни машини — „робонавти“.

Алгоритмите за машинно обучение, като разработения от IBM и НАСА, са предназначени да дадат на тези системи автономност при вземането на решения. Поради забавянето в радиосигнала между Земята и Луната (около 1.25 секунди в посока), оперативният контрол в реално време на сложни миньорски и строителни дейности от Земята е затруднен. Роботизираните платформи ще трябва сами да идентифицират скални структури, да прокарват маршрути през опасен терен и да извършват сондажи.

Несигурността около физическото присъствие на хора се потвърждава и от постоянните отлагания на графика на мисията Artemis III. Докато ракетите и каbinding кабинните системи трупат закъснения и финансови преразходи, софтуерните системи и сателитните модели се развиват с изпреварващи темпове.