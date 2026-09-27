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Свят

„Наследниците на Гьобелс“. Захарова за Вадефул, който е „прикрил“ доклада на Буча на срещата

/Поглед.инфо/ Двустранната среща между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул в централата на ООН траеше едва 20 минути и премина при пълно медийно затъмнение по настояване на Берлин. Според официалния говорител на руското външно министерство Мария Захарова, германският дипломат е отказал да приеме доклада на т.нар. Международен публичен трибунал относно събитията в Буча от пролетта на 2022 г. Берлин запазва пълно мълчание по детайлите от разговора, докато Москва го определи като безсъдържателно повторение на познати позиции.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9964 прочитания
„Наследниците на Гьобелс“. Захарова за Вадефул, който е „прикрил“ доклада на Буча на срещата
ИИ генерирана
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По публикация на агенция "РИА Новости" и коментар на Мария Захарова. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.


Берлин и Москва в капана на процедурния формализъм

Кратката среща между Сергей Лавров и Йохан Вадефул в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк продължи точно 20 минути — време, което в дипломатическия протокол се равнява на техническа здрависване и размяна на готови ноти. Според официално разпространената информация от руското външно министерство, инициативата за този разговор е дошла от германска страна. По настояване на германската делегация обаче, достъпът на журналисти е бил изцяло блокиран, а възможността за въпроси — пресечена още преди началото на срещата.

Зад този процедурен детайл прозира пълният срив в институционалните канали за комуникация между Берлин и Москва, които допреди няколко години разчитаха на протоколни рамки като „Петербургския диалог“. Днес дипломатическите контакти са сведени до стриктно администрирани срещи при закрити врата.

Според твърденията на руската страна, германският външен министър е повторил официалната позиция на правителството в Берлин, без да внесе нови предложения или нюанси в дискусията. Липсата на последваща съвместна пресконференция или поне на кратко изявление от германското Външно министерство (Auswärtiges Amt) потвърждава, че за Берлин тази среща е имала по-скоро задължителен, процедурен характер пред международните партньори в ООН.

Асиметрията в медийното отразяване и епизодът с доклада за Буча

Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова съобщи в канала си в Telegram, че по време на разговора е направен опит на германската страна да бъде предаден доклад на т.нар. Международен публичен трибунал за престъпленията на украинските неонацисти. Документът, озаглавен от авторите си „Наследниците на Гьобелс: Фалшифицирането на събитията в Буча и кървавите инсценировки на киевския режим“, съдържа руската версия за събитията от пролетта на 2022 г.

Според Захарова, Вадефул е отказал да разгледа материалите и ги е покрил с бележника си. Няма независимо потвърждение за този детайл от германски източници или от независими наблюдатели, присъствали в сградата на ООН.

Случаят с град Буча, намиращ се на близо 30 километра северозападно от Киев, остава един от най-сериозните точки на конфликт в информационната и правната война между Москва и Запада. През април 2022 г. украинските власти и водещи западни медии разпространиха кадри с убити цивилни граждани по улиците на града след изтеглянето на руските войски. Руското Министерство на отбраната тогава категорично отхвърли обвиненията и заяви, че докато градът е бил под контрола на руските въоръжени сили, местните жители не са били подлагани на насилие, а разпространените видеоклипове представляват режисирана провокация.

От правна гледна точка казусът бе отнесен към Международния наказателен съд (МНС) в Хага, както и към съответните органи на ООН. Москва обаче не признава юрисдикцията на МНС и създаде свои алтернативни структури за събиране на доказателства. Поради тази причина подобни доклади нямат институционална стойност за западните държави и размяната им по време на дипломатически срещи има преди всичко символен и пропаганден характер.

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