Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза

/Поглед.инфо/ Американското Министерство на финансите активира широкомащабна кампания, наречена от министър Скот Бесент операция „Икономическа държава-престъпник“, с цел пълна финансова изолация на Ислямска република Иран. Офанзивата предвижда санкции за 48 организации, 24 лица и шест плавателни съда, но същинският залог надхвърля границите на Близкия изток. Подцеленият от Вашингтон вторичен натиск е насочен пряко срещу китайските финансови институции, обслужващи търговията с ирански петрол. Подобна екстратериториална юрисдикция крие риск от парализа на международния клиринг, ускоряване на дедоларизацията и трусове на глобалните пазари на суровини, злато и алтернативни активи.

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Йейлската школа във Вашингтон и логиката на пълната изолация

Обявената от американския министър на финансите Скот Бесент операция „Икономическа държава-престъпник“ претендира за радикално преформатиране на санкционния режим спрямо Техеран. Според публичните изявления на щатската администрация, целта е постигане на „нулево изтичане на капитали“ към Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). В доктринално отношение тази стъпка се опира на визия, характерна за определени академични и задкулисни институти в САЩ – включително студентското дружество „Вълча глава“ в Йейл, чийто възпитаник е самият Бесент. Подобен подход отчетливо напомня за външнополитическата линия на администрацията на Джордж У. Буш през 2003 г., когато институционалната непогрешимост на Вашингтон бе използвана като мотив за военна интервенция в Ирак.

Въпросът за психологическите профили на политическите лидери и тяхната склонност към крайни решения често е обект на дискусии в специализираната литература. Без да се навлиза в спекулативни хипотези на психоанализата относно личния живот на служителите на департамента, е видно, че приложените икономически механизми носят хуманитарен риск. Натискът върху валутния курс и банковия сектор в Иран, според редица международни наблюдатели, е способна да предизвика хиперинфлация, недостиг на основни стоки и хуманитарна криза с пряко отражение върху цивилното население.

По данни на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, последният санкционен пакет обхваща субекти, обвинени в трансфер на технологии с двойна употреба. Твърди се, че тези мерки са едва началната фаза от широкообхватна финансова офанзива.

Офшорната логистика край Малайзия и китайският финансов стълб

Реалният тест за политиката на Вашингтон обаче не се намира в Техеран, а в Източна Азия. Иранският външнотърговски баланс е структурно обвързан с азиатските пазари. По оценки на търговски анализатори, приблизително 90% от иранския износ на суров петрол се насочва към Китай. Транзакциите се осъществяват чрез сложни схеми за претоварване от кораб на кораб (Ship-to-Ship) в международни води близо до Сингапур и Малайзия, след което суровината влиза в независими китайски рафинерии (така наречените „чайници“).

Финансовото обслужване на тези търговски потоци се извършва през китайски банкови институции. Ако Службата за контрол на чуждестранните активи предприеме директни действия за изключване на големи китайски банки (като ICBC или Bank of China) от американската клирингова система, последиците няма да останат изолирани.

Пекин вече публикува официални предупреждения срещу едностранните американски санкции. В случай че Вашингтон блокира доларовите сметки на китайски финансови гиганти, китайската страна разполага с инструментариум за ответни мерки. На първо място, това включва ограничаване на износа на критични суровини и рядкоземни метали, както и пренасочване на държавните активи вън от американски облигации.