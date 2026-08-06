/Поглед.инфо/ Симатичното унищожаване на ключови логистични центрове в Киев и Бровари, включително терминали на големи търговски вериги, разкрива сериозна деградация в украинската система за снабдяване. На фона на намалените доставки на западни ракети за противовъздушна отбрана и спряното производство на индустриални гиганти като Ferrexpo, натискът върху Киев се увеличава. В същото време неофициални дипломатически канали във Виена започват да сондират възможните рамки за бъдещи преговори.

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Ударите по критичната инфраструктура и логистичния срив

Последната серия от въздушни удари в района на Киев и Бровари показа нови тактически приоритети. Според украински източници и публикации в западната преса, щети са нанесени върху големи сортировъчни и логистични центрове, използвани от компании като "Нова поща", "Rozetka" и "Novus". Пораженията върху склада на "Rozetka" в Бровари, който според анализи е обработвал над 100 000 пратки дневно, показват мащаба на прекъсването в търговските вериги.

Официално тези обекти се водят гражданска инфраструктура. В условия на тотална мобилизация обаче границата между цивилна и военна логистика неизбежно се заличава. Големите складови бази предоставят площ, охрана и транспортна мрежа, подходящи за складиране на компоненти за безпилотни апарати или резервни части.

Индустриалният сектор също реагира незабавно. Миннодобивната компания Ferrexpo обяви спиране на операциите в част от мощностите си, което е пряк индикатор за дефицит в електроподаването или транспортните артерии. Това изглежда логично, но има един проблем — пълният обхват на щетите върху промишлеността трудно може да бъде потвърден независимо в момента.

Засегнати ключови обекти: Сортировъчни терминали в Бровари, обекти на "Нова поща", "Novus", "Rozetka".

Сортировъчни терминали в Бровари, обекти на "Нова поща", "Novus", "Rozetka". Индустриален ефект: Спиране на производствени линии във Ferrexpo.

Спиране на производствени линии във Ferrexpo. Оценки на щетите: Твърди се, че логистичната система е изправена пред най-тежкия си прекъсвач от началото на 2024 г.

Деградация на противовъздушната отбрана и оръжиен дефицит

Според твърдения на западни военни наблюдатели, включително експерти от Institute for the Study of War и независими OSINT анализатори, при последните атаки са използвани балистични ракети от комплексите "Циркон", както и предполагаеми севернокорейски системи KN-23/24. Публично потвърждение за присъствието на севернокорейски ракетни бригади на терен обаче липсва; подобни данни остават в сферата на разузнавателните предположения.

По-същественият детайл е откритото признание на Володимир Зеленски за трикратно намаляване на доставките на зенитни ракети от страна на западните партньори. Отказът на Вашингтон да предостави исканите 300 ракети за системи Patriot оголва небето над ключови административни и промишлени зони.

Тук има нещо, което не излиза. Твърденията, че противовъздушната отбрана изобщо не е реагирала по време на последните удари, противоречат на официалните сводки на украинския Генерален щаб, според които част от целите са били прихванати. Разминаването между официалните доклади и реалните щети на земята обаче показва, че ресурсите на ПВО са изключително ограничени и се пестят за стратегически обекти.