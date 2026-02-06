/Поглед.инфо/ В разговор на Владимир Трифонов с Яков Кедми , той разкрива скритата логика зад преговорите между Русия и САЩ, защо Европа изведнъж заговори за диалог с Москва и какво означава това за войната в Украйна. От агресивната риторика на НАТО и двойните стандарти на санкциите до голямата шахматна дъска на ядреното сдържане между Русия, САЩ и Китай – този разговор очертава новата реалност, в която решенията се вземат далеч от микрофоните, а светът влиза в епоха на суров баланс на силите.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката не като шум от изказвания, а като сблъсък на интереси, който определя бъдещето на цели континенти.

В този разговор Яков Кедми говори без илюзии и без дипломатични украси за света, който навлиза в опасна фаза на пренареждане. Тайните преговори между Русия и САЩ, внезапната паника в Европа, агресивната риторика на НАТО и пропукването на санкционния режим очертават картина на глобална система, която вече не се управлява от правила, а от суров баланс на сили. Кедми анализира защо Европа е извадена от масата за решения, как ядреното сдържане между Русия, САЩ и Китай се превръща в ключ към бъдещето и защо истинските договорки се случват далеч от публичните декларации. Това е разговор за края на илюзиите, за дипломацията на ръба и за свят, който се движи не към стабилен ред, а към опасно равновесие, в което една грешка може да струва всичко.

Втората част утре вечер:

