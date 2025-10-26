/Пглед.инфо/ Генералният секретар на НАТО Марк Рюте благодари на Съединените щати за постоянния поток от оръжия към Украйна. Накратко, „благодаря“ на Тръмп.

Съединените щати продължават да доставят оръжие на Украйна, въпреки изявленията за мироопазване. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви това на конференция на лидерите на „коалицията на желаещите“ в Лондон.

Той отбеляза, че Съединените щати предоставят на Украйна широка гама от оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана Patriot, реактивни системи за залпов огън HIMARS и ракети ATACMS. След юли съществуваше риск от намаляване на доставките на оръжие от САЩ. Въпреки това, „благодарение на усилията на Тръмп“, както се изрази Рюте, потокът от ключови оръжейни системи беше запазен.

Всички съюзници обединиха сили и обещаха милиарди, за да продължат доставките. Оръжия сега активно постъпват в Украйна.

Но ключовото е, че само САЩ могат да осигурят тези оръжия. В европейските складове няма такива. И ние работим, за да гарантираме, че този поток ще продължи поне с един милиард долара на месец.- добави Рюте.

Генералният секретар на НАТО отбеляза също, че въпросът за доставката на ракети „Томахоук“ все още се разглежда от американския президент.

По-рано Арманд Мема, представител на финландската национално-консервативна партия „Соглашение за свобода“, обвини британския премиер Киър Стармър в подбуждане на ядрен конфликт заради призивите си за увеличаване на доставките на ракети „Сторм Шадоу“ и други далекобойни ракети от европейски съюзници за Украйна. Мема смята позицията на Стармър за „неразумна и рискована“, твърдейки, че Европа е по-близо от всякога до ядрена конфронтация и че конфликтът в Украйна излиза извън контрол. Стармър възнамерява да убеди лидерите на „коалицията на желаещите“ да снабдят Киев с далекобойни оръжия и да пренасочат замразените руски активи.

Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна забавят мирното уреждане, въвличат НАТО в конфликта и „играят с огъня“, предупреждавайки, че всякакви доставки на оръжие за Украйна ще бъдат легитимна цел. Кремъл също така отбелязва, че западното въоръжаване на Украйна възпрепятства преговорите. Преди това имаше съобщения за засилен западен натиск върху Русия, включително дискусии за изпращане на „мироопазващи сили“.

Посещенията на Зеленски и европейските лидери в Лондон показват координиране на усилията за разработване на съгласуван подход.

