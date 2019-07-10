/Поглед.инфо/ Не така често се пиша за Украйна, но сега се налага. След както съвсем скоро президент на Украйна стана телевизионият клоун-шоумен Владимир Зеленски, мисля че има смисъл поне един път да обърнем внимание на въпроса за руско-украинската граница и на първите инициативи на новия украински президент.



/Рус.ез./

Дело в том, что в двадцатых числах мая в поддержку антирусских нацистов Украины «выступила» и НАТО – видимо, активизируя НАТО, высшие руководители США хотят, чтобы в мире считали, будто бы антирусскость является общим политическим курсом для всех стран-членов НАТО. Речь идёт о том, что НАТО потребовала – именно, потребовала! – от России «уйти из Крыма», да ещё «вернуть НАТО её военные базы» в Крыму.

Я уверен, что безграмотность, дилетантство и тупость всё же должны иметь некие разумные границы. Во-первых, с чего это в Крыму имевшиеся военные и военно-морские базы вдруг через 5 лет после воссоединения Крымского полуострова с Россией провозглашены «базами НАТО»? Это нонсенс – там, помимо известных, вероятно, ещё с конца XVIII века российских военно-морских баз, были ещё только пункты базирования армии и флота Украины. Военнослужащие этих пунктов честно и без претензий СДАЛИСЬ, кто-то тут же перешёл на военную службу в армию и флот России, а кто-то – уехал из Крыма. Но сдавались украинские военнослужащие именно армии и флоту России, а не НАТО. Во-вторых, чего требовать-то? Есть желание и сила? Нападите на Россию и отнимайте Крым. Но потом не жалуйтесь, что вам ответят «асимметрично» и уничтожат все страны-члены НАТО. Пока, кроме официального Киева, откровенную чушь НАТО подхватил только…конечно, «верный брат» Москвы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Я ничего не преувеличиваю – 20 мая от имени Североатлантического блока территориальные претензии России предъявил лично Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич. Москва откровенно плюнула на НАТО - в МИД РФ, в свою очередь, призвали ЕС и НАТО не заниматься политиканством и провокациями и признать выбор жителей полуострова. Ну, а вечный «верный помидорный брат» администрации Кремля, так и не ставший пока турецким султаном Эрдоган в очередной раз пригрозил «заняться» защитой прав крымских татар, хотя сами крымские татары никаких «прошений о помощи» Анкаре не направляли. Видимо, президента Турции воодушевили бодрые требования британского маршала Пича. Странно, что Эрдоган не обратил внимания на призыв российского МИД к Западу. Я уверен, что поскольку ответ Москвы предназначался для ЕС и НАТО, то это в полной и неограниченной мере относится и к Турции – напомню, что Анкара – активнейший член НАТО, и с конца 60-х гг. Турция является ассоциированной с ЕС страной.

Что тут скажешь-то? Только то, что весь Запад, вместе с Турцией и вместе с наиболее тщедушными странами-членами НАТО (типа всяких «эстоний»), вместе с рвущимися в НАТО «украинами», живут в сюрреальном мире кривых зеркал. Я помню, что в начале апреля 2019 г. бывший главком сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак доболтался до того, что начал угрожать России ядерным ударом со стороны НАТО! Этот горе-вояка в интервью изданию Wirtualna Polska заявил буквально следующее: «Американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную Армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно». А потом этот польский генералчик даже посетовал, что, мол, Североатлантический блок «уже не тот», и медленно реагирует на события в мире: «НАТО проспала, а когда пришла в себя, у Путина в руках уже были Крым и Восточная Украина. Польша - фронтовое государство, поэтому она всегда будет территорией состязаний, как это планировалось во время Варшавского договора».

Может показаться, что – и при чём тут Зеленский и российско-украинские отношения? Дело в том, что новоизбранный президент Украины, являющийся по совместительству очередной креатурой полукриминального олигарха Бени (Игоря) Коломойского, видимо, тоже сильно воодушевился после публичной глупости британского маршала авиации Пича. А возможно, что Зеленского больше воодушевили слова поляка Скшипчака – и украинский президент тоже живёт в предвкушении «ядерного удара» НАТО по России. И вот 23 мая в Киеве перед началом своего выступления на форуме «IFORUM-2019» Зеленский заявил журналистам, что не намерен «вести переговоры с Россией», несколько раз назвав РФ «агрессором». Удивительно, но факт – Зеленский, как и его предшественник Порошенко-Вальцман, по нации не является украинцем. Как, впрочем, и его закулисные хозяева, по типу Бени Коломойского. И вот несколько лет подряд неукраинцы «решают», а вести ли Украине переговоры с Россией или нет. Да ещё – по лекалам советчиков из США. Так что не дай Бог кому-то ещё, например, дойти до такого позора, какой имеет место на Украине с февраля 2014 г. – когда чужаки решают за народ, с кем ему быть, с кем воевать и так далее. Неукраинец Зеленский и во время предвыборной борьбы многократно затрагивал тему Новороссии, Крыма. После объявления его президентом Украины подтвердил – да, ему нужен мир в Новороссии. Но в первом же заявлении после 20 мая – серьёзный «прокол», и я уверен, что виноват в этом британец Пич, явно внёсший своими «требованиям» к России сумятицу в мозг Зеленского.

А сейчас Зеленский и его окружение усиленно тиражируют анонсы, что якобы «готовятся к встрече в Минске» с Владимиром Путиным. Правда, настаивают на том, чтобы «встречи в Минске» расширились бы форматом – мол, США нам нужны, США. И якобы Зеленский намерен «поговорить» с Путиным. По крайней мере, СМИ сообщают, что Зеленский 8 июля в видеообращении в Facebook обратился к президенту Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции, передаёт ТАСС: «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон. Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске». Что правда – то правда: есть сведения, что белорусский президент Лукашенко уже ответил Зеленскому согласием принять в очередной раз гостей «по Донбассу».

Кремль пока реагирует хладнокровно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 мая, отвечая на вопросы, не исключил возможности встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским, но объявил об условиях Москвы. «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине. Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. – заявил Песков. - И когда мы поймём, насколько украинская сторона готова следовать Минским договорённостям, о безальтернативности которых говорили в трёхстороннем формате Путин, Меркель и Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о Нормандском саммите». По его словам, Россия участвовать в таком саммите готова. «Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе трёхсторонней беседы подтвердил президент Путин. Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи - должна быть проделана определённая домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрения политического, и команды на Украине», - подчеркнул Песков.

В июне сего года г-н Песков к этому добавил: «О Донбассе нужно говорить не с Москвой, а непосредственно с людьми, живущими на Донбассе. А по Крыму уже и говорить особо нечего». Сейчас же, в начале июля, Песков заявил, что РФ пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Зеленского к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. «Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат, - заметил Песков. - Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается». Как мы видим, о том, чтобы именно с Зеленским говорить «чей Крым?», Россия вообще не говорит. То есть – в силе призыв МИД РФ, в мае этого года, к ЕС и НАТО не заниматься политиканством и провокациями и признать выбор жителей Крыма, который в полной мере относится и к Зеленскому, да и ко всей Украине.

Ответы Кремля только с виду – мягкие, бесконфликтные. На деле они очень похожи на ультиматум. Кстати, ведь что так подпитывает Зеленского и украинских нацистов? Конечно, «ультиматумы» Запада. То Запад (НАТО, в мае) предъявил «ультиматум» в связи с тем, что Россия объявила о намерении поставить на боевое дежурство ЗРК С-500 «Прометей» в Европейской части РФ. Видите ли, «безопасность нарушится». Чья – безопасность, Запада? А какое до Запада дело России и россиянам? ЗРК С-500 усилят безопасность России и россиян, и плевать откровенно на Запад и союзников Запада. Точка. Каждый делает свой выбор – будь вы «польша» или «латвия» или «украина» с «грузией». Людям в России, в том числе в Крымской республике, нужна своя безопасность, а не ваша западная. По ряду возможностей система С-500 является не просто безоговорочным лидером, но и принципиально новым словом в системе вооружений подобного класса. В частности, титульное военное издание США The National Interest обращает внимание на автономные системы РЛС и РЛК комплекса С-500, а также способность уничтожать навигационные спутники вероятного противника.

Москва ответила на тот «ультиматум». Комментарий официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова: «Запада в очередной раз пытается играть с нами в не самую честную игру. Они опять объявляют ультиматум, пытаясь обвинить Россию в том, что сами заранее согласовали планы строительства новых баз в Европе. Более того, они сами об этих новых базах уже заявляли официально. О том, чтоб следовать таким условиям, не может быть и речи. Эти и другие российские оборонительные комплексы производятся и принимаются на вооружение для защиты нашей страны – независимо от сочиняемых в Брюсселе и Вашингтоне так называемых ультиматумов». Но сейчас Запад, т.е. НАТО – то есть США, ещё раз «пукнул в воздух» очередным «ультиматумом» - в НАТО потребовали от российской стороны вернуться к ДРСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) за четыре недели до прекращения действия соглашения. Как замечает немецкая газета Saarbruecker Zeitung, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что договор ещё можно спасти, если Москва снова станет его соблюдать. Тот же Конашенков отверг и этот ультиматум, напомнив Западу, что ДРСМД был разорван по инициативе США.

Но Зеленский, видимо, не хочет считать ответы Минобороны России «серьёзным основанием» и помолчать. Он по-прежнему, как и его предшественник Порошенко, в эйфория от самого словосочетания «Запад нам поможет». И пока ну никак не слышит слов из Кремля – и о том, чей же Крым, и о том, с кем и о чём говорить по Новороссии. А жаль! У Зеленского был один-единственный шанс прекратить войну, которую его же «опекун» Беня Коломойский совсем недавно вдруг взял – и назвал случившееся в Новороссии «гражданской войной». В курсе ли власти США и лично Зеленский об этом? Если нет, то сейчас я кое-что процитирую из далеко неоднозначного Коломойского: «А у нас-то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт. Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы». Миллиардер-олигарх не считает, что условное присутствие российской техники или отдельных российских военнослужащих могло оказать какое-то влияние на развитие конфликта: «Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника? Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт… И не делайте из этого катастрофу - это нормальное явление. А что – так ведь там воюют, принимают участие, и совершенно этого не скрывают, иностранные наёмники из стран-членов НАТО, а также других стран из антироссийского блока». Коломойский поделился своими соображениями о том, кому более выгодно поддерживать гражданское противостояние на Донбассе. По мнению миллиардера - это вовсе не Россия: «США предоставили Украине военную технику, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе, потому что Америке выгодно держать санкции против России».

Всё – занавес можно опускать. Все точки над «i» расставил сам тот, кто был причастен ко всем «майданам» всех лет, кому приписывается «контроль» над Зеленским и так далее. Так что все истоки событий на Украине в период 2003-2019 гг. раскрыты. Имеет ли смысл неукраинцу Зеленскому рвать на себе рубашку и продолжать трёп об Украине и так далее? На мой взгляд, нет. Ну а как «переварят» мягкую жёсткость Москвы в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве, увидим в самом ближайшем будущем.

Специално за Поглед.инфо от Ереван, Армения

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