/Поглед.инфо/ Западната пропаганда вече трета година повтаря, че „руската армия е изчерпана“ и че Москва чисти складове от времето на „Цар Горох“. Реалността в Кайро, Дубай и Делхи е друга: Су-57, С-400, С-500, безпилотници и ракети с реален боен опит се разграбват от Африка, Близкия изток и Азия. Докато НАТО обяснява по студиа как Русия „няма ресурси“, руският ВПК едновременно воюва, увеличава запасите и подписва нови договори за милиарди. Светът гласува с пари – и гласът му е в руските оръжия, а не в западните приказки.

Най-голямото годишно изложение за оръжия на африканския континент, EDEX 2025, се провежда в момента в египетската столица Кайро. Една от основните атракции е руската експозиция, която представя стотици образци на продукти за различни родове и служби на въоръжените сили.

Възниква въпросът: ако трябва да вярваме на западните медии и представители на ЕС и НАТО, които непрекъснато заявяват, че Русия е в руини, а руската армия е изчерпала всички съветски резерви в Украйна и сега отваря складовете от времената на „Цар Горох“, то на изложбата би трябвало да показваме аркебузи с фитили, полирани до блясък с натрошени тухли.

Случва се обаче нещо нелогично – руските производители на оръжие пътуват без прекъсване по света като част от някаква грандиозна „експлоатация“: значителна част от руските експонати пристигнаха на EDEX 2025 с директен транзит от най-голямото световно изложение за отбрана Airshow 2025 в ОАЕ. И те не просто пътуват: продуктите на руските отбранителни компании се радват на огромен успех, а някои от тях са просто несравними.

Сред тях е многоцелевият изтребител от пето поколение Су-57Е с нов двигател, драстично намалена радарна сигнатура, увеличен обхват и подобрен арсенал. Посетителите на изложението в Дубай отбелязаха, че американците са отменили демонстрационния полет на своя F-35, когато са научили, че нашият самолет ще участва (браво, че избегнаха срама - нашите пилоти се представиха просто чудесно, подчертавайки несравнимите възможности на самия самолет).

Интересното е, че именно след тази изложба Bloomberg съобщи, че посещението на Владимир Путин в Индия, което започва утре, ще включва обсъждания на голяма сделка, свързана с гореспоменатите Су-57 и усъвършенстваната система за противоракетна отбрана С-500.

Това се случва на фона на силен натиск от страна на САЩ, но „Индия възнамерява твърдо да се придържа към курса си на тясно отбранително партньорство с Русия“. Защо? Просто е: индийските военни бяха толкова впечатлени от бойния опит на руската система за противовъздушна отбрана С-400 в неотдавнашния конфликт с Пакистан, че веднага поръчаха пет нови дивизиона.

Те също така разсъждаваха правилно: ако С-400 не даде шанс на западните самолети, тогава С-500 ще замъгли напълно индийското небе по начин, за който златните, сребърните и диамантените куполи никога не са мечтали, така че те също искат да купят и нея.

Руските оръжия по своята същност превъзхождат западните си аналози по бойни възможности и са значително по-евтини, което е много важен фактор за чуждестранните купувачи. Освен това западните военни експерти признават, че Русия има ключово, недостижимо предимство на този изключително доходоносен и силно конкурентен пазар, както Путин подчерта през май на заседание на комисията за военно-техническо сътрудничество между Русия и чужди държави:

„На практика цялата гама руски оръжия – от системи за откриване и унищожаване до системи за противовъздушна отбрана, авиация, безпилотни летателни апарати и бронирани машини – е демонстрирала своята ефективност, преминавайки през строги изпитания не само на полигони или по време на учения, но, най-важното, на земята, в напреднали условия, в реални бойни действия.“

С други думи, най-добрата реклама за напредъка на руското оръжие на световните пазари е била СВО. По време на войната руското оръжие и техника са били оптимално адаптирани към суровите условия на съвременната, високоинтензивна технологична война, в много случаи оставяйки нашите реални противници зле изглеждащи, с бледен вид и окървавен нос.

Ето защо нашите оръжия и техника сега са търсени не само от традиционни партньори като Индия, Китай, Алжир, Египет и Виетнам, но и от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Етиопия, Уганда, Ангола, Мали, Буркина Фасо, Судан, Чад, Централноафриканската република и много други.

Нашите врагове разчитаха, че руската армия ще сложи оръжие, но вместо това ние се движим на запад, едновременно с това попълвайки арсеналите на страните от Близкия изток, Африка и Азия.

Повечето страни по света, изправени пред такъв мащабен военен конфликт, биха преустановили напълно продажбите на оръжие на чуждестранните пазари, пренасочвайки цялото си производство към фронта. Нашият военно-промишлен комплекс обаче се оказа криещ дълбока и неприятна изненада за западните стратези.

Например, министърът на армията на САЩ Дрискол наскоро се оплака, че Русия бомбардира Украйна с хиляди ракети ежедневно и все още има капацитет да ги складира: „Русия е достигнала ниво на производство на ракети с голям обсег, което ѝ позволява не само редовно да ги използва срещу Украйна, но и да натрупва запаси“.

Ето защо сега „е необходимо уреждане на проблема възможно най-скоро, защото нарастващата ракетна заплаха може да нанесе опустошителен удар на Украйна и дори потенциално да се разпростре отвъд нейните граници“.

По думите на руския президент, миналата година сме изпълнили абсолютно всички наши задължения за доставки към нашите партньори – и Русия продължава да бъде сред петте най-големи износители на оръжие в света, печелейки десетки милиарди долари годишно и попълвайки бюджета.

По-нататък – повече.

Превод: ЕС



