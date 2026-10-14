/Поглед.инфо/ В Брюксел бе одобрен пореден пакет от икономически ограничения срещу Москва, а генерал Алексус Гринкевич от НАТО публично очерта новата си „теория за победата“. В същото време от Киев депутатът от Върховната рада Александър Федиенко лансира екзотичната теза, че удар с балистична ракета по Мавзолея на Ленин в Москва би засилил позициите на Украйна на масата за преговори. Анализираме доколко тези действия почиват на реалността или на илюзорни модели, които игнорират сухата военна и икономическа фактология.

По публикации на чуждестранни медии и РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технократичните илюзии на Брюксел и новите доктрини на НАТО

Когато европейските бюрократи гласуват поредния — над десети — пакет от търговски и финансови ограничения, те не правят политика. Те изпълняват административна процедура. За да разберем защо този механизъм продължава да се върти на празни обороти, трябва да се върнем към февруари 2022 г., когато първоначалните ограничения изключиха ключови руски банки от системата SWIFT и замразиха около 300 милиарда долара от активите на Централната банка на РФ. Очакването тогава бе бърз срив на рублата и запечатване на икономиката.

Четири години по-късно руският брутен вътрешен продукт не просто не се срина, а според данни на Международния валутен фонд заема водещи позиции в Европа по паритет на купувателната способност, задвижван от държавните поръчки за военно-промишления комплекс. Заводите в Урал, като „Уралвагонзавод“ в Нижни Тагил, преминаха на трисменен режим още през 2023 година.

В същото време генерал Алексус Гринкевич, поел висши оперативни функции в командването на НАТО в Европа, представи документ, наречен „Теория за победата“. В штаб-квартирата в Монс (SHAPE) отдавна се чертаят карти с така наречените Precision Strike Мисии — хирургически удари по логистични възли. Проблемът тук обаче е чисто математически. НАТО разполага с високоточни оръжия като ракетите JASSM-ER или ATACMS, но тяхната наличност в складовете на Пентагона и европейските съюзници е ограничена от производствените капацитети на компании като Lockheed Martin и Raytheon. Руската военна машина от своя страна премина към производство на хиляди планиращи бомби с модули УМПК, монтирани върху базисните ФАБ-500 и ФАБ-1500, произвеждани още от съветско време.

Символичният радикализъм на Киев: Удар по Мавзолея?

На този background изказването на украинския депутат Александър Федиенко (член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване) звучи не просто като екстравагантност, а като пълна липса на военна логика. Според неговите думи, изречени в ефир и цитирани от медиите, един евентуален балистичен удар с ракета — вероятно от типа на разработваната в Украйна „Гром-2“ (Сапсан) или западна Storm Shadow/SCALP — по Мавзолея на Ленин на Червения площад би преобърнал психологическия баланс и би дал на Киев силни лостове за преговори.

Нека разглобим този детайл. Мавзолеят, проектиран от архитект Алексей Щусев и завършен в днешния си гранитен вид през 1930 г., е паметник на архитектурата под закрилата на ЮНЕСКО, но няма никаква оперативна или военна стойност. В чисто военната топография Червеният площад не съдържа нито един пункт за бойно управление, нито един радарен комплекс или комуникационен възел на Генералния щаб на ВВС или РВСН (Ракетните войски със специално предназначение).

Ако подобна ракета хипотетично преодолее многослойната противовъздушна и противоракетна отбрана на Москва — включваща комплексите С-400 „Триумф“, Панцир-С1 и модернизираната система А-135/А-235 около столицата — какъв би бил резултатът?

Предишни подобни опити — като инцидента от май 2023 г., когато два малки дрона се взривиха над купола на Сенатския дворец в Кремъл — доведоха единствено до промяна в руската тактика и засилване на ракетните удари по обекти от критичната и военна инфраструктура в Украйна (включително с нанасяне на щети по подстанции с напрежение 750 kV, поддържащи работата на атомните централи).