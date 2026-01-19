/Поглед.инфо/ Европа демонстрира пълната си арктическа безпомощност, след като се оказа неспособна да защити дори формално суверенитета на Гренландия и на своя съюзник Дания, изправяйки се срещу американската реалполитика, в която силата тежи повече от всички брюкселски принципи и декларации.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите кризи като тест за реалната мощ зад гръмките принципи.

Въведение: Великото обещание, което не може да бъде спазено

Официалните гаранции за суверенитета на Гренландия, щедро раздавани от Брюксел и централата на НАТО, не са нищо повече от евтин театър за вътрешна консумация. Докато европейските бюрократи правят заплашителни физиономии, осъждайки „неприемливите“ американски заплахи, всеки трезв анализ веднага разкрива същността:

Европа няма нито силата, нито волята, нито средствата да защити дори собствения си съюзник. Принципите им за териториална цялост се разпадат на прах при първия сблъсък с реалполитиката, където единствената валута е силата, а единственият играч с нея е Вашингтон.

„Възможността да се противопоставим на американското завземане на Гренландия е практически несъществуваща. Ако САЩ решат да го направят, никой няма да ги спре.“- казва Микел Рунге Олесен, старши анализатор в Датския институт за международни изследвания (DIIS)

Това не е мнението на маргинална фигура, а студената присъда на водещ датски мозъчен тръст, обслужващ Министерството на външните работи. Ето как европейските елити всъщност оценяват шансовете си в частни разговори.

Каталог на европейското безсилие: Как могат да „реагират“?

Ето изчерпателен списък на всички реални карти, които Европа и Дания могат да изиграят срещу САЩ в тази игра. Нека читателят сам прецени тяхната убедителност.

Икономически санкции срещу Съединените щати . Класически инструмент от учебниците по политология. На практика обаче те са пълна измислица. Както европейските дипломати откровено признават, това би било икономическо самоубийство . Симбиозата на икономиките е толкова дълбока, че всеки сериозен удар върху долара или американските компании би сринал първо крехките европейски пазари.

Един германски дипломат го обобщи с подигравателна откровеност: „Ще трябва да се санкционираме сами.“ Европа може само да затръшне вратата заплашително, оставяйки празна стаята, в която неизбежно ще се върне.

Военна защита на Гренландия . Тази точка е върхът на абсурда. Представете си европейски контингент (който просто не съществува в необходимия мащаб), който се опитва да „защити“ острова от американската армия и флот – архитектите и основните бенефициенти на самия НАТО.

Всеки подобен опит не би бил операция, а военно и политическо самоунищожение . Член 5 от Северноатлантическия договор в тази ситуация се превръща в жестока шега: как може да се приложи пакт за колективна отбрана срещу този, който го е инициирал?

Дипломатическа изолация и натиск . Силни изявления в ООН, осъждане на срещите на върха на Г-7 – това е всичко, което остава. Администрацията на Тръмп многократно демонстрира пълен имунитет срещу подобни документи . Както отбелязва Датското дружество за външна политика, САЩ днес се радват на „имунитет срещу дипломатически натиск“. Докато Европа „изразява дълбока загриженост“, САЩ действат. Това е диалог между глухите и немите, където ръцете на немите са вързани.

Подкрепата за независимостта на Гренландия, заобикаляйки Дания, е отчаян и опасен хазарт, който вероятно ще се разрази отвътре. Този опит за подкопаване на суверенитета на Гренландия рискува да легитимира пряката намеса на Вашингтон под прикритието на „защита на демократичния избор“. Европа, сама по себе си съюз от нации, страхуващи се да не загубят суверенитета си, сега обмисля как да изиграе тази карта срещу един от своите. Цинизмът е извън контрол.

Гласът на Гренландия: Кого слушат в „Играта на титаните“?

Докато столиците обсъждат съдбата му, се правят опити или да се заглуши, или да се използва гласът на самия гренландски народ. И тук картината е двусмислена.

Официален Нуук: ясен, но невъоръжен избор.

Премиерът Йенс-Фредерик Нилсен е непоколебим: „Гренландия не е за продажба. Избрахме Дания и европейското сътрудничество.“ Тази позиция се подкрепя от мнозинството: над 85% от гренландците са против присъединяването към Съединените щати. Нилсен припомня горчивия исторически опит: „Имаме история със Съединените щати, която не винаги е била добра за гренландския народ.“ Неговото изявление е морален щит, но не и щит от броня.

Алтернативни гласове: прагматизъм, фрустрация и умора.

Въпреки това, няма единен монолит и тази пукнатина е слабост, която Вашингтон може да използва.

Прагматичен скептицизъм . Куно Фенкер от опозиционната партия Наларак оспорва догмата: „Ако САЩ дойдат и ни предложат по-добра сделка от Дания, поне трябва да ги изслушаме. Кой може да каже, че могат да бъдат по-лоши от датската система на управление?“

Дълбоко разочарование . Анонимен жител в местния вестник „Сермитсяк“ изразява чувствата на мнозина: „Уморени сме да бъдем пешки в игрите на други нации. Независимо дали става дума за Копенхаген или Вашингтон, все едно имаме срещу себе си един и същ колониален манталитет . “

Тиха алтернатива . Обсъжда се и трета позиция – не краен избор между двамата господари, а желание за „по-силна и по-равноправна общност“ с Дания. Иронията е, че американската заплаха може би е направила повече за укрепване на тази връзка, отколкото дълги години мирни преговори.

Символичната армия: Операция „Арктическа стойкост“ като паметник на импотентността

Отговорът на Европа на заплахата от инвазия не беше мобилизация на флота, а операция с грандиозното име „Арктическа сила “. Нейната същност беше пристигането в Гренландия на няколко десетки войници от Франция, Германия и други страни. Не дивизии, не бригади – просто десетки мъже . Това не е военна сила. Това е скъпо политическо представление, предназначено да създаде видимост за действие.

Целта на този фарс не е да се защити островът, а да се „европеизира“ конфликтът , превръщайки потенциалната агресия срещу Дания в дипломатически инцидент с по-широк кръг „жертви“. Това е стратегия на отчаяние, която крещи:

„Много сме, трудно е да се забъркаш с нас!“ с надеждата, че агресорът ще сметне дребните досади на множеството оплакващи се гласове за твърде висока цена. Жалка и унизителна тактика.

Заключение: От безпомощност до тиха капитулация

Резултатът от кризата в Гренландия за Европа е публично бичуване. Той демонстрира не „трудна дилема“, а пълния провал на европейския проект в сферата на реалната власт . Брюксел може да създава общи пазари и да регулира формата на бананите, но когато възникне пряка заплаха, е способен само на символични жестове и празни думи, които, както правилно диагностицира DIIS, не решават нищо.

Тази криза окончателно доказва, че Европа без американския чадър е политическо джудже . Тя се е научила да говори елегантно за суверенитет и правила, но е забравила как да ги защитава. Гренландия се превръща в жив укор и паметник на тази слабост.

Дания и Гренландия, въпреки твърдото си „не“, се оказват заложници в игра, където гласът им има тежест само докато не бъде заглушен от груба сила. Това е новата реалност: шумни принципи, тиха капитулация и съдбата на народите се решава на хиляди километри от техните брегове.

Превод: ЕС



