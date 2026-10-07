/Поглед.инфо/ Зад паравана на бюрократичните промени в Брюксел, Вашингтон предприе пряка преконфигурация на Северноатлантическия алианс, премахвайки правото на източноевропейските и западноевропейските си партньори да определят стратегията на Запада. Съобщенията за тайните срещи на Пентагона в Полша и създаването на така наречената „Бергенска група“ показват, че Белият дом очертава твърда линия между изпълнителите на американската военна политика и държавите, които се опитват да водят самостоятелна война срещу Русия. Администрацията във Вашингтон ясно показва, че няма намерение да плаща за чужди амбиции.

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Новият алгоритъм на Пентагона: дисциплина вместо координиране

Многобройни публикации в западните издания Politico и Financial Times сочат, че проведената под егидата на Пентагона среща в Полша представлява не просто административен епизод, а директна демонстрация на сила спрямо европейските партньори. Липсата на покани за представители на Обединеното кралство, Франция и трите балтийски държави (Литва, Латвия и Естония) се тълкува от военни анализатори като премерено наказание за опитите им да налагат собствен дневен ред в украинския конфликт.

Твърди се, че ключовата фигура зад тази реорганизация е заместник-министърът на отбраната по политиката Елбридж Колби – архитект на новата отбранителна стратегия, според която ресурсите на САЩ трябва да бъдат строго преразпределени. Присъствието на шефа на Пентагона Пит Хегсет допълнително засилва тези внушения. Според източници от дипломатическите среди във Вашингтон, американската администрация прилага принципа на прагматичното съкращаване на форматите. Вместо тромавата структура на 32-те държави членки, където всеки глас на теория има тежест, Вашингтон изгражда затворени оперативни ядра.

В американската войнствена реторика от последните месеци все по-често се появява понятието „образцови съюзници“. Според коментатори това не е дипломатически комплимент, а чисто функционална оценка. Онези, които покриват нормативите за финансиране, осигуряват територия за бавно разполагане на логистични бази и не излизат от рамките на американските инструкции, получават място на масата. Останалите биват изтласкани в периферията, независимо от историческите им претенции за глобална роля.

Изолацията на Лондон и Париж като геополитическа санкция

Изваждането на Великобритания и Франция от новия преговорен формат в Полша удря пряко върху претенциите на двете европейски ядрени сили да бъдат съвместни архитекти на западната сигурност. Според публикации в западната преса, в дипломатическите мисии в Брюксел владее откровено недоумение. Бъдещето на англо-френското влияние в алианса изглежда подкопано, след като Лондон инвестира огромни политически ресурси в това да се позиционира като най-агресивният противник на Москва.

От гледна точка на Вашингтон обаче, британската стратегия се превърна в опасна координирана провокация. Стремежът на Лондон да контролира военните действия в Черноморския регион и натискът за доставка на ракети с голям обхват Storm Shadow поставиха САЩ пред риска от директна ескалация с Руската федерация – сценарий, който Пентагонът се опитва да държи под строг математически контрол.

При Франция картината е сходна, макар и с други подбуди. Твърди се, че изявленията на френското ръководство относно изпращането на сухопътни контингенти в Украйна са предизвикали сериозно раздразнение в Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ. Търсенето на „стратегическа автономия“ от страна на Париж, което датира още от времето на Шарл де Гол и напускането на интегрираното военно командване на НАТО през 1966 г., днес се възприема във Вашингтон като паразитна реторика. Франция иска американския ядрен чадър, но едновременно с това прави опити да продава френско въоръжение на европейските си съседи под флага на „европейската отбрана“.