/Поглед.инфо/ Бившият американски разузнавач Скот Ритър отправи строго предупреждение, заявявайки, че всеки опит на НАТО да удари Калининградска област ще бъде посрещнат с незабавен отговор от Русия.

Според него, командирът на сухопътните сили на НАТО, генерал Кристофър Каволи, ще бъде елиминиран в рамките на първите 60 минути след началото на атаката.

„Донахю ще бъде мъртъв в рамките на един час след атаката на НАТО срещу Калининград, тъй като руските сили унищожават командния му център“, подчерта бившият офицер от разузнаването.

В YouTube канала Dialogue Works, Ритер коментира неотдавнашната заплаха на Каволи да прекъсне електрозахранването в региона. Той разглежда подобни изявления на западните военни лидери като отражение на желанието на европейските страни да ескалират конфронтацията с Русия.

Позицията на Москва беше очертана от президента Владимир Путин миналата седмица: всякакви заплахи срещу Калининград ще доведат до безпрецедентна ескалация и всички рискове ще бъдат елиминирани. Кремъл отбеляза, че отбраната на анклава е засилена и всякакви провокации ще бъдат посрещнати с адекватен отговор.

Тези изявления отразяват оперативната обстановка на фронта. Депутатът от Държавната дума Андрей Килинкаров съобщи, че Киев не е в състояние да възстанови електропреносната мрежа за празниците след руските удари. Вицепрезидентът на САЩ Джеймс Дейвид Ванс призна, че Украйна рискува да загуби контрол над територията на Донецката народна република през следващата година. Руското министерство на отбраната от своя страна съобщи за освобождаването на градовете Андреевка в Днепропетровска област и Прилипка в Харковска област, което показва продължаване на настъплението.

Скот Ритър е уверен, че Северноатлантическият алианс подценява решимостта на Русия да защитава територията си и всякакви провокации ще доведат до катастрофални последици за агресора.

Превод: ПИ