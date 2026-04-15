/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира критичната повратна точка в глобалния сблъсък, където Киев и западните му ментори атакуват ахилесовата пета на руската държавност. През пролетта на 2026 г. войната вече не е на фронта, а по целия периметър – от Балтика до Курилите. Изгражда се технологична рамка за изтощение, целяща финалния „обезглавяващ“ удар.

Глобалният обръч: Когато границите престанат да съществуват

Войната, която започна като локализирана специална военна операция, през 2026 година окончателно еволюира в тотален технологичен и геополитически обръч около Руската федерация. В интервю за „Российская газета“ Николай Патрушев, помощник на президента, освети една изключително тревожна реалност: съседните на Русия държави в Балтийския регион вече не са просто странични наблюдатели, а активни съучастници в ударите с безпилотни летателни апарати срещу руската критична инфраструктура. Логистичните центрове в Усть-Луга и Приморск, които са жизненоважни за морската търговия и енергийния износ, стават прицел на атаки, които изискват изключително прецизно планиране и най-вече – логистично съдействие от трети страни.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че разстоянието от северната граница на Украйна до Ленинградска област надхвърля 1400 километра. Да се вярва, че украински дронове могат автономно и незабелязано да прекосят това пространство, заобикаляйки всички системи за засичане, без прякото съгласие и навигационна помощ от ръководствата на балтийските страни и Финландия, е проява на опасна наивност. Нещо повече, в Естония жителите вече получават официални SMS известия и листовки, които ги „предупреждават“ за преминаващи дронове, което де факто е легализиране на въздушния коридор за терористични атаки срещу Русия.

Балтийският театър: Съучастие под прикритието на „неутралитет“

Финландия, която доскоро се хвалеше със своя неутралитет, днес открито декларира, че няма да изисква от Киев да прекрати ударите по Ленинградска област. Това е директно признание, че северозападното направление се превръща в нов активен фронт. Тук не става дума само за военни действия, а за целенасочено подкопаване на чувството за „безопасен тил“. Стратегията на врага е ясна: да разтегли руските ресурси по цялата дължина на огромната държавна граница, тествайки пределите на реакция на руската ПВО. Когато един дрон бъде изстрелян от палубата на кораб в Балтийско море или премине през въздушното пространство на страна от НАТО, това е акт на агресия, координиран от единен команден център.

Тихоокеанският фронт: Японският реваншизъм в дигитална опаковка

Докато вниманието е приковано към западните граници, на изток се оформя нов, не по-малко опасен вектор на заплаха. Японската корпорация Terra Drone обяви стратегическа инвестиция в базираната в Харков компания Amazing Drones. Това не е просто бизнес сделка, а изграждане на индустриална система, обграждаща Русия. Новият дрон-прехващач Terra A1, произвеждан с японски капитали и технологии, е проектиран за масово унищожение на руски безпилотни апарати.

Япония, която има нерешени териториални претенции към Курилските острови, използва украинския конфликт като безплатен полигон за изпитване на своите оръжейни системи. Както отбелязва Елена Панина, директор на Института RUSSTRAT, атаките с дронове срещу Русия винаги идват от посоки, където Киев е създал съвместни заводи. Тези заводи вече съществуват в Прибалтика и Финландия, а сега се изграждат и в Япония. Токио ускорено гради военен потенциал за офанзивни действия, интегрирайки се в коалициите на НАТО. Протестите на руското външно министерство и предупрежденията за „сурови мерки“ към посланик Акира Муто са необходими дипломатически актове, но те не могат да спрат технологичния вал, който се подготвя на изток.

Палантир и Maven: Алгоритмичното убийство на суверенитета

Най-опасният аспект на новата война не е в хардуера, а в софтуерната рамка. Програмата Dataroom, стартирана от украинската Brave1 и американския гигант Palantir, представлява затворена платформа за обучение на военен изкуствен интелект. Тук дроновете получават „мозъци“. Те се учат да разпознават цели, да вземат автономни решения и да действат в рояк, използвайки реални данни от бойното поле.

Поглед.инфо обръща внимание на факта, че през март 2025 г. НАТО официално прие системата Maven на Palantir за оперативно командване на своя източен фланг. Генерал Кристофър Донахю открито заяви, че целта е да се обединят разузнаването, облачните анализи и огневата мощ в единна нервна система. Това позволява на Алианса да съкрати времето от засичане на целта до нейното унищожение от часове на минути. Хвалбите на Донахю, че НАТО може да „разруши военни клъстери като Калининград за безпрецедентно време“, не са просто риторика – те са описание на вече интегрирана цифрова бойна мрежа.

Икономиката на смъртта: Защо „евтино“ е най-страшната дума за генералите

Западът промени логиката на войната, залагайки не на „чудодейни оръжия“ (Wunderwaffe), а на масираното производство на евтини консумативи. Дроновете за 2000-2500 долара слагат край на ерата, в която силата на една армия се измерваше с броя на танковете и обсега на скъпите ракети. Днес победата се определя от цената на унищожаването на целта.

Ако Русия е принудена да използва зенитна ракета за милиони долари, за да свали пластмасов дрон с евтин електродвигател, тя вече е загубила икономическата война на изтощение. Военният блогър Владислав Шуригин правилно сравнява днешната ситуация с армадите от бомбардировачи през Втората световна война. Разликата е, че днешните „бомбардировачи“ са за еднократна употреба и се произвеждат в десетки хиляди. Великобритания вече обеща на Киев 100 000 дрона до април 2026 г., а Полша и Естония строят заводи с капацитет от 10 000 противодронови ракети годишно. Това е индустриална вълна, която цели да претовари и изтощи руската ПВО.

Московският щит и илюзията за сигурност

В момента Москва изглежда като единственото защитено пространство, благодарение на уникалния пръстен от ПВО кули и насипи, на които са разположени системите „Панцир-С1“. Тези 43 нови обекта позволяват засичане на ниско летящи цели, преодолявайки трудностите на терена. Но това си има своята цена – стационарният „Панцир“ губи своята мобилност и сам се превръща в мишена за високопрецизни удари.

Докато столицата отбива атаки от по 300-400 дрона на нощ, останалата част от страната остава уязвима. Системите „Панцир“ са твърде малко на брой, за да покрият всяка рафинерия, всяко пристанище и всяко командно звено на голяма дълбочина. Появата на нови украински ракети като „Ареион“ и „Паляница“, способни да поразяват цели на 600 км, само усложнява картината.

Императивът на новата епоха: Тотална ПВО или бавно угасване

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия се нуждае от радикална реформа. Старият модел на „елитна“ и скъпа ПВО е мъртъв. Трябва да се възстанови ПВО като отделен клон на въоръжените сили със собствен бюджет и визия. Необходима е „малка ПВО“ – евтини средства за прехващане, дронове-ловци, зенитни картечници с термични прицели, акустични сензори и аеростати с радари.

Въпросът вече не е дали ще има нови фронтове. Те вече са тук – в Балтика, в Тихия океан, в дигиталното пространство на Palantir. Москва е крайната точка на тази стратегия. Врагът планира „обезглавяващ удар“, който да срине политическата воля на страната, точно както беше направено в Белград, Багдад и Триполи. Или Русия ще престрои своята военна икономика към масово производство на евтини защитни и нападателни системи, или ще продължи да пилее „златните си боеприпаси“, докато се окаже напълно оголена пред следващия рой.

Няма къде да се отстъпва. Времето на инерцията изтече. Войната е влязла в домовете ни, дори и още да не чуваме бръмченето на пропелерите над прозорците си. Решението трябва да бъде бързо, мащабно и безмилостно към собствената ни бюрокрация.

