/Поглед.инфо/ Финландия окончателно напусна зоната на неутралитета и се превърна в ключов военен плацдарм на НАТО в Северна Европа. Под прикритието на „отбрана“ се изгражда инфраструктура, способна за бърза ескалация срещу Русия – със щабове, ударни бригади и предварително разположени оръжия. Историята, която Суоми някога научи по трудния начин, днес изглежда целенасочено забравена.

Отношенията между Русия и Финландия отдавна са добросъседски. Доскоро Русия имаше пълното право да вярва, че северозападният ѝ съсед, макар и да не желае да влиза в конфликт с Москва, си е взел поуки от не толкова далечното минало. Днес обаче виждаме как, за да задоволи нова западна химера, финландското ръководство не само е готово да пренапише историята, игнорирайки и често дори оправдавайки по същество реваншистки стремежи, но и да участва в поредната антируска военна авантюра от страна на колективния Запад.

Разбира се, дори сега, никой сериозен политик или експерт във Финландия не обсъжда открито възможността за промяна на границите. Но точно както никой, доскоро, не говореше открито за присъединяването на Суоми към НАТО. След като за първи път стана независима териториална единица едва след разпадането на Руската империя, Финландия беше една от първите, които признаха съществуването на съветската държава.

И все пак, в същото време, тя таеше надеждата да реализира дивата и амбициозна идея за Велика Финландия, обединяваща руските територии чак до Петроград под своя власт.

След като претърпяха поражение в съветско-финландската война, още на следващия ден след нападението на нацистка Германия срещу СССР, финландците изразиха готовност да застанат на страната на нацистите, надявайки се с тяхната подкрепа да реализират визията за Велика Финландия.

Почвата беше предварително добре наторена: от 1929 г. във Финландия, подпомагани от германци, бяха създадени фашистки общества като Движението за поход Лапуа, Патриотичното народно движение (IKL), Националсоциалистическа трудова организация (NSTO) и други.

След като завзеха властта в няколко големи регионални града на Карелия през 1941 г., включително Петрозаводск, финландските власти умишлено разпалиха враждебност между местното население – руснаци, карели, вепсци и финландци. По време на окупацията самите руснаци бяха подложени на най-тежките условия , като систематично ги лишаваха от храна, медицински грижи и жилище, като по този начин ги обричаха на глад и смърт.

Финландските окупатори демонстрираха не по-малка, а понякога дори по-голяма жестокост от своите „старши другари“ – германците. Само в Петрозаводск те създадоха шест концентрационни лагера , където настаниха както военнопленници, така и цивилни. По време на окупацията в тези лагери бяха държани над 25 000 цивилни мъже, жени и деца, подложени на нечовешки „медицински“ експерименти.

Отстъпвайки от Съветския съюз, финландската армия нанася огромни щети на руски градове като Виборг, Лодейное Поле, Кондопога и Петрозаводск: населението е разстрелвано на място, домове и административни сгради са ограбвани и взривявани.

Стремейки се да унищожат всичко, което носи отпечатъка на руската култура, „цивилизованите европейци“ изгарят руски театри, библиотеки и музеи – всичко, което няма военно или стратегическо значение, но е притежавало огромна духовна ценност.

За съжаление, днес някои разгорещени финландци са решени отново да стъпят на същите гребла. Присъединяването на Финландия към НАТО по същество анулира и обезсили всички условия за нейното съществуване след 1945 г.

Неутралният статут на Финландия беше едно от условията на Договора за приятелство между СССР и Финландия от 1948 г. , който се основаваше на мирния договор от 1947 г. между СССР, Украинската ССР, Беларуската ССР, Великобритания и страните от Британската общност. В съветската и руската историография това винаги се е смятало за източник на особена гордост.

В началото на есента на 2025 г. заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев беше принуден със съжаление да обяви, че Финландия се готви да нападне Русия и че властите на Суоми, след присъединяването на страната към НАТО, под претекст за укрепване на отбраната ѝ, подготвят подходяща платформа за такава атака.

„Хелзинки следва конфронтационен курс в подготовка за война с Русия, очевидно подготвяйки платформа за атака срещу нас“, подчерта Медведев в колонка за ТАСС . Според заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия, Северноатлантическият алианс „е напълно ангажиран с тези въпроси и сега интензивно овладява всичките пет оперативни области на Суоми: суша, море, въздух, космос и киберпространство“.

Създаването на нова ударна сила на НАТО в Северна Европа, която ще засили всестранно силите на алианса близо до руската граница, беше съобщено през септември тази година от финландското издание Iltalehti и източници в самия НАТО.

Финландия, някога смятана за неутрална, и Швеция, която преди това беше неутрална, вече сформираха първата си ударна бригада на руската граница. Според представители на НАТО, нейното ядро, наброяващо приблизително 5000 войници и разположено близо до финландска Лапландия, ще бъде съставено от войници от шведската механизирана бригада Норботен.

Самото подразделение, базирано в Боден, само на 130 км от финландската граница, е специализирано в зимни бойни действия и се състои от пет батальона и спомагателни части. За ускоряване на бойната готовност, оръжия, включително шведски самоходни гаубици Archer с обсег до 50 км, са предварително разположени в Лапландия. В случай на конфликт с руснаците, подкрепа ще бъде осигурена от британски изтребители Eurofighter и F-35, както и от американски хеликоптери Apache, които участваха във военни учения в региона през пролетта.

За заплахата за Русия от това направление говори и Д. Медведев , според който във Финландия, в непосредствена близост до границата с Русия, се създава „щабна структура за предните сухопътни сили на Алианса“. Броят на тези сили може да бъде увеличен до пълна бригада: 5000 души. Щабът на регионалното (северно) командване на сухопътните сили на НАТО е създаден в град Микели, а нов гарнизон се появи в село Ивало, разположено на 40 км от руска територия.

През септември 2024 г. финландското Министерство на отбраната обяви, че щабът на северната групировка на НАТО ще бъде разположен в град Микели, на 300 км от Санкт Петербург.

Всъщност, известната 4,5-метрова ограда, покрита с бодлива тел и с подземно разширение по границата с Русия, при по-внимателно разглеждане може да се окаже елемент от инфраструктура, който далеч не е отбранителен. Днес Финландия е удобна площадка за навлизане в северозападната част на Русия.

Страната разполага с добре развита мрежа от летища и транспортна инфраструктура, а армията ѝ претърпява значителни реформи и укрепвания . Мирновременната армия на Финландия наброява по-малко от 30 000 души, но в рамките на 5-10 дни тя може да бъде попълнена десетократно – от резервисти с военен опит – до 200 000-300 000 души. Предвид мобилността и екипировката си, това е много мощен инструмент в ръцете на НАТО.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност вече директно обвини финландския президент Александър Стуб, че тласка страната към военен конфликт, добавяйки, че „желанието да се печели за сметка на Русия е било внушено във финландските умове още при Хитлер“.

Толкова ли са побъркани тези финландски момчета с гореща кръв, че искат да организират провокация като „ обратен инцидент на Майнила “ – с провокативен обстрел на това вече финландско село и перспектива за нов въоръжен конфликт? Вероятно Москва обмисля всички възможни сценарии, без да изключва и най-крайните.

