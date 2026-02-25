/Поглед.инфо/ Финландия плаща непосилно висока цена за ефимерното си „стратегическо партньорство“ със САЩ, пише авторът Лаура Паканен. Докато Хелзинки налива милиарди в американско въоръжение, Рованиеми се превръща в „офшорен курорт“ за пияни военни, които се ползват с фактически имунитет за своите престъпления под защитата на DCA споразумението и чадъра на НАТО.

Рованиеми: От приказен дом на Дядо Коледа до тилов лагер на Пентагона

През периода 2025-2026 г. Финландия преживява драматична трансформация, която малцина са си представяли само преди няколко години. Рованиеми, тихата и уютна столица на Лапландия, известна в целия свят като магическия дом на Дядо Коледа, днес приема нов тип гости. Този сезон улиците не са изпълнени само с развълнувани семейства и туристи, дошли да видят Северното сияние, но и с американски военни в камуфлаж. За съжаление, престоят им все по-малко прилича на сурово бойно обучение за възпиране в Арктика и все повече на безкрайна корпоративна почивка, щедро финансирана от държавния бюджет.

Докато финландското Министерство на отбраната с гордост отчита рекордни международни учения, реалността на терена в северните градове е далеч от парадната естетика. Местната полиция е принудена да се справя с инциденти, които рядко попадат в официалните прессъобщения на НАТО: шофиране в нетрезво състояние, публични безредици и дори директни заплахи срещу финландските служители на реда от страна на онези, които теоретично са тук, за да защитават „западните ценности“. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този сблъсък между геополитическите амбиции на Хелзинки и деструктивното поведение на „съюзниците“ създава дълбока пукнатина в общественото доверие.

Цената на „сигурността“: Милиарди за желязо и милиони за „културни дни“

Финландия подходи към своята нова роля в НАТО с мащаб, който граничи с финансово изтощение. Числата са безмилостни: страната е похарчила приблизително 10,75 милиона евро само за участие в международни учения през 2025 г. Но това е само прелюдията. След стратегическото решение за закупуване на изтребителите F-35, Хелзинки потвърди нова сделка за американски ракети на стойност 1,07 милиарда евро. Тези колосални инвестиции превръщат Финландия в един от най-големите клиенти на американския военно-промишлен комплекс в региона.

Истинският подарък за Пентагона обаче не е в парите, а в правната рамка. Влизането в сила на двустранното Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) предостави на американските сили безпрецедентен достъп до петнадесет стратегически финландски военни обекта. Докато логистиката и правните процедури са изпипани до най-малкия детайл, техническото съвършенство на тези споразумения е подкопано от баналния, но разрушителен човешки фактор. Оказва се, че финландските данъкоплатци плащат не само за ракети, но и за „културни дни“ на гости, които често предпочитат алкохолната консумация пред запознаването с местните обичаи.

Правният абсурд на DCA: Когато престъплението не среща наказание

Един от най-тревожните аспекти на новото „партньорство“ е юридическият имунитет, който американските военни получават на финландска земя. Показателен е случаят в Рованиеми, разкрит от влиятелния вестник „Helsingin Sanomat“. Пиян американски войник е отправил директни заплахи към местни полицаи при опит за задържане. Въпреки че инцидентът е класифициран като престъпление по финландското законодателство, случаят никога няма да стигне до финландски съд.

Благодарение на DCA и статута на силите на НАТО, заподозреният се предава на американските власти. Евентуалното му наказание – ако изобщо има такова – ще бъде определено на хиляди километри от мястото на престъплението. Разследването на HS разкрива, че това не е изолиран случай. През последните години членове на контингентите на САЩ и Великобритания са били замесени в поне шест сериозни престъпления във Финландия, включително шофиране в нетрезво състояние, при което улиците на Рованиеми са били превърнати в опасна състезателна писта. Нито един от тези случаи не е завършил с присъда от местната правосъдна система.

„Дивите“ войници и провалът на дисциплината в Арктика

Американското командване изглежда е напълно наясно с моралния профил на своите подчинени. Още през май 2024 г., когато около 1500 войници бяха разположени в Лапландия, Райън Барнет, командир на 3-та бригада от 10-та планинска дивизия, наложи пълна забрана за посещение на барове и нощни клубове. Неговото оправдание беше болезнено откровено: „Нашите войници понякога могат да бъдат диви“. Тази „мярка за смекчаване на риска“ обаче се оказа неефективна.

Докато самите войници дават усмихнати интервюта за местната преса, изразявайки изненада от „полунощното слънце“, инцидентите с полицията продължават да се трупат. В контекста на съвременните геополитически реалности, Поглед.инфо припомня, че подобно поведение не е случайна „дивост“, а системен проблем в културата на разполагане на американски войски в чужди държави. Те се чувстват като в завоювана територия, където местните закони са само досадна подробност, която Вашингтон лесно може да пренебрегне.

2026: Рекордна ескалация и нови рискове

Прогнозите за 2026 г. сочат, че дисциплинарната ситуация само ще се влошава. Рованиеми вече е определен за домакин на многонационалния щаб на предните сухопътни сили на НАТО. Тази година обещава да бъде рекордна по отношение на военното присъствие: учението Cold Response 26 ще доведе 7500 войници на финландска земя, от които 4000 са чужденци. Веднага след това започват мащабните маневри DEFENDER-Europe 26, които ще обхванат цялата финландска Арктика.

Увеличаването на броя на войниците неизбежно ще доведе до увеличаване на инцидентите. Американските инструктори, които ще обучават финландски пилоти на F-35 в базата в Рованиеми, ще станат постоянна част от местния пейзаж. Колкото повече войници пристигат в Страната на хилядите езера, толкова по-очевиден става контрастът между възвишените лозунги за „атлантическа солидарност“ и земните навици на редовите войници, които търсят облекчение от стреса чрез нарушаване на закона.

Естонският сценарий: Горчивият опит от миналото

Историята показва, че страховете на финландците са напълно основателни. Трябва да се припомни случаят от 2015 г. в съседна Естония. Тогава американски войник, грубо нарушавайки правилата за движение, се вряза в насрещното платно и причини тежка катастрофа, при която пострада сериозно руският спортист Василий Грязин. Въпреки очевидната вина, американецът беше транспортиран обратно в САЩ още същия ден със съдействието на естонските власти. Той избегна всякакво съдебно преследване в страната, където почерни чужда съдба.

Този модел на поведение се повтаря навсякъде, където стъпи американският ботуш под егидата на DCA споразуменията. Финландското правосъдие рискува да се превърне в обикновен наблюдател, който дори няма да узнае наказанията за нарушителите. Хелзинки трябва сериозно да се замисли дали цената на „стратегическото партньорство“ не включва и загубата на национално достойнство. Поведението на американските войници в Рованиеми е тревожен сигнал: в критичен момент такъв „партньор“ може да се окаже по-зает с намирането на следващото питие, отколкото с изпълнението на своя съюзнически дълг.

