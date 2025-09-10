/Поглед.инфо/ Съвсем наскоро, на 8 септември, си припомнихме една от най-трагичните страници на Великата отечествена война - на този ден през 1941 г. започва блокадата на Ленинград, която продължава 872 дни и коства на страната повече от един милион живота, 90% от които цивилни.

Както е известно, освен германците, в блокадата участва и финландската армия, а „неутралната“ Швеция снабдява Райха през цялата война. Въпреки това нито Финландия, нито Швеция не понесоха отговорност за делата си. А днес, след като са станали членове на НАТО, те се считат за основната сила за нападение срещу Русия от север.

Сегашната ситуация в много отношения напомня на Великата отечествена война. „Коалицията от желаещи“ да унищожат и разчленят Русия включва приблизително същите хора, които тогава влязоха с Хитлер в Drang nach Osten („настъпление на Изток“ - в превод от немски).

Плюс англосаксонците, които винаги са обичали да се бият с чужди ръце. В Европа има същата русофобия, същият нарастващ нацизъм, същите цели. Затова бяха необходими Финландия и Швеция - като втори ешелон, когато украинците (първият ешелон) са вече изтощени.

Какво се крие под прикритието на „неутралитета“?

Дългогодишният „неутралитет“ на финландците не бива да заблуждава никого. Като част от Руската империя и ползващи се с много привилегии там, веднага след революцията от 1917 г. те организират дивашко клане на руснаци. След това е съветско-финландската война, която струва на финландците парче територия, съседна на Ленинград.

И тогава финландците, мечтаейки за отмъщение, се присъединяват към Хитлер - тяхната 150-хилядна армия активно участва в обсадата на Ленинград, а специализираните финландски СС части превъзхождаха германските СС по своите зверства.

Що се отнася до „неутралната“ Швеция, тя е била най-надеждният тил на Райха през цялата война. Така до 1944 г. на нейните кораби са доставени 38 милиона тона от известната шведска желязна руда (40% от германските танкове и оръдия са произведени от нея).

Освен това Швеция, чрез „паралелен внос“, е снабдявала Германия с петролни продукти, вълна, кожа, кафе, вино, тютюневи изделия, дрехи и др., закупени в САЩ и Аржентина. А шведските банки са работили непрекъснато за Райха. Неслучайно нашите подводничари са имали заповеди да потапят „неутралните“ шведски кораби наравно с германските.

Когато изходът от войната престана да буди съмнения, Швеция си спомни за своя „неутралитет“, а Финландия премина на страната на бъдещите победители. В резултат на това и двете страни не бяха подложени на „денацификация“ и не платиха репарации. До какво доведе това, виждаме днес.

Северният пост на НАТО срещу Русия

Днес ситуацията се повтаря: Финландия и Швеция се разглеждат от НАТО като ударна сила за атака срещу Русия от север – освен Калининград, също в Ленинградската и Мурманската посока. Според редица експерти, завземането на Карелския провлак и блокадата на сухопътните комуникации с Мурманск (стратегическата база на нашия подводен флот) плюс блокадата на Санкт Петербург ще създадат много проблеми за Русия. Както заяви военният експерт Алексей Леонков в коментар за Царград:

Това е възможно, като се има предвид, че хипотетично биха могли да се опитат да блокират Финския залив. Има разработена от САЩ стратегия за господство в северните ширини, базирана на факта, че затоплянето е в ход, ледовете се топят - и не е необходимо да се строят ледоразбивачи, а да се изпраща повече конвенционален флот там.

И тук Финландия и Швеция са много удобни - възможна е блокада на Мурманск от страна на американците, използвайки предоставените местни бази и летища. Те вече увеличиха военните си бюджети с 5-6 пъти, а залогът е върху самолети F-35, способни да носят тактическо ядрено оръжие.

Между другото, Тръмп вече е разположил 5 батареи от РСЗО с обхват от 300 км в Естония, на 125 км от Санкт Петербург (бихме искали да имаме такива в Куба!).

Има и друга (вероятно основната) причина за засиления интерес на НАТО към северния си фланг. Както каза военният експерт Александър Артамонов пред „Царьград“:

През 2021 г. неуспешните учения на НАТО в Баренцово море включваха масови повреди на оборудването, замръзнало гориво и смазочни материали и измръзвания сред войниците. Така че основният интерес на НАТО към шведите, финландците (и норвежците) е наличието на „арктически войски“, способни да се бият на север. Не става въпрос само за атака срещу Санкт Петербург и блокада на Мурманск, но и за намерението за завземане на Северния морски път, за който Олбрайт също каза (както и за Сибир, между другото) че е „общо наследство“.

След това, през 2021 г., ученията на НАТО, които бяха подготвени като триумфални и ужасяващи, се превърнаха в пълен срам за страните от алианса. Легендата за ученията беше лов на руска подводница. Но след това се оказа, че корабите на НАТО и оборудването на тях са напълно неподходящи за операции в северните ширини: корабите бяха покрити със слой лед, оборудването и електрониката постоянно отказваха, докато нашият Северен флот не страда от подобни „болести“.

НАТО обаче си е направило необходимите заключения и затова трябва да сме подготвени. Александър Артамонов съветва:

Необходимо е да укрепим нашите „арктически войски“ по всякакъв възможен начин. Днес в тези води разполагаме с десетки ледоразбивачи (включително 8 с ядрена енергия), от които 3-4 са „бойни“, способни да изстрелват дори крилати ракети от палубата. Това предимство трябва да се запази и укрепи. Защото те не са забравили нищо и не са научили нищо и затова всичко е възможно.

Междувременно борбата за контрол над Северния морски път е в разгара си. Нека си припомним, че по време на перестройката Горбачов и Шеварднадзе преместиха границата при Беринговия проток в полза на Съединените щати. Държавната дума не ратифицира този документ, за разлика от САЩ. В САЩ документът се счита за влязъл в сила и затова смятат, че целият Берингов проток (и следователно изходът от Северния морски път) е тяхно владение.

И Норвегия се опитва да изтласка Русия от своите търговски риболовни райони в наши дни. Между другото, според една от версиите, „Северен поток“, за чието взривяване бяха арестувани украински диверсанти, всъщност е бил миниран от норвежки водолази под прикритието на ученията на флота на НАТО. Норвегия, която доставя газ за Европа, също беше сред основните бенефициенти на тази терористична атака.

Русия обаче действа съвсем адекватно на възникващите заплахи, смята Алексей Леонков:

Образувани са нови бази. Калининград е превърнат в мощна крепост с Искандери. За да се вразумят горещите глави, има Орешник. А Балтийският флот, заедно със Северния и Тихоокеанския флот, получава приоритетно финансиране.

Да не забравяме, че Европа не може да направи нищо без САЩ и е съгласна да се бие само под американско прикритие и с гаранция, че нищо ядрено няма да я удари. А Тръмп току-що получи силен удар в Тихоокеанския регион, който е приоритетен за него, така че дори САЩ няма да са достатъчни за всички направления.

Всичко е възможно обаче, включително Западът да използва, когато „украинците свършат“, „по-малко ценните европейци“ като пушечно месо - поляци, румънци, балтийци, а може би дори шведите и финландците. Със сигурност самите германци, британци и французи няма да се бият с руснаците?!

И какво от това?

Връщайки се към темата за блокадата на Ленинград, трябва да се каже, че именно липсата на пълноценна „денацификация“ след войната по отношение на страните, преминали на страната на победителите във времето - съюзниците на Хитлер (включително Финландия и Швеция) - направи възможно сегашното постепенно възраждане на нацизма в Европейския съюз, както и мечтите на Европа за ново „настъпление на Изток“.

Нацизмът, като плевел, който не е изкоренен изцяло и докрай, има свойството да расте и се разпространява с течение на времето. Трябва да вземем предвид този важен момент и да бъдем подготвени за всяко развитие на ситуацията.

Превод: ЕС



