/Поглед.инфо/ Изявленията на генерал Алексус Гринкевич от въздушното командване на НАТО за сдържане на Русия чрез формулата „мир чрез сила“ разкриват дълбоки концептуални разминавания в оценката на военните способности. Докато Брюксел акцентира върху авиацията от пето поколение F-35 и дизеловите анаеробни подводници на източния си фланг, бившият ръководител на израелската служба „Натив“ Яков Кедми посочва критични пропуски в западната военна логика. Според него игнорирането на руските атомни подводни крайцери от проект 885М „Ясен“ и стратегическите „Борей-А“, както и на ракетния потенциал в Калининградска област, превръща западните декларации в политическа реторика без реално покритие на сухопътния и морския театър.

По публикации на LSM, Царьград, анализи на военни специалисти и международни наблюдения. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Стратегическият възел „Калининград-Сувалки“ и границите на възпирането

Напрежението около Калининградска област отдавна е преминало рамките на стандартното дипломатическо противопоставяне. Както се посочва в докладите на международни военни наблюдатели, сухопътната изолация на този руски ексклав прави района изключително чувствителен към всяко разместване на сили в Прибалтика. Когато по време на пресконференцията след форума Русия-Африка руският президент Владимир Путин заяви, че пряка атака срещу Калининград или други руски територии ще предизвика употреба на целия наличен арсенал, това беше разчетено от експертите не като абстрактно предупреждение, а като позоваване на актуализираната ядрена доктрина на Москва.

В района на Chernyakhovsk и военновъздушната база Чкаловск в Калининградска област са базирани оперативно-тактически ракетни комплекси „Искандер-М“, както и брегови противокорабни системи „Бастион-П“ с ракети „Оникс“. Според оценки на военни специалисти, тази концентрация формира зона за блокиране на достъпа (A2/AD), която покрива цялото Балтийско море и Сувалкския коридор — 65-километровата ивица земя, свързваща Полша с Литва.

Твърди се, че официалните позиции на Москва продължават да изключват намерение за нападение срещу държави от Алианса. Въпреки това, правните промени в Наказателния кодекс и Военната доктрина на Руската федерация автоматично класифицират всяко блокиране на транзита към Калининград като заплаха за суверенитета. В западната военна общност това се приема като пряка линия на съприкосновение, където грешка в изчисленията на ниско командно ниво може да задейства верижна ескалация.

Шведските и финландските инфраструктурни системи, които наскоро бяха интегрирани в структурата на НАТО, промениха географската карта на Балтийския басейн. Остров Готланд бе превърнат в логистичен хъб за радарно наблюдение. Но близостта на руските ракетни бригади до Балтийските държави обезсмисля стандартните оперативни срокове за развръщане на подкрепления.

Формулата „Мир чрез сила“: Риторичен заем от Тръмп или логистичен рестарт

В интервю за латвийската национална медия LSM генерал Алексус Гринкевич, заемащ висок пост във въздушното командване на Алианса, направи опит да преформулира доктрината за възпиране. По думите на генерала, евентуален военен конфликт между НАТО и Русия не е предрешен, а подготовката за него е единственият начин за предотвратяването му. В изявлението си той директно използва лозунга на бившия и настоящ президент на САЩ Доналд Тръмп — „мир чрез сила“.

Според публикации в латвийския печат, Гринкевич е акцентирал върху опита на Латвия и останалите балтийски държави при изграждането на военна устойчивост. На терен обаче тази „устойчивост“ се сблъсква с технически реалности. В полигона „Адажи“ край Рига са разположени многонационални бойни групи на НАТО, но те разполагат с ограничени количества тежка артилерия и боеприпаси от стандарт 155 мм.

По данни на източната съюзническа коалиция, концепцията за „мир чрез сила“ изисква постоянно присъствие на високотехнологични активи. В същото време европейските държави от Алианса продължават да изпитват недостиг на барутни съставки, а производствените линии на концерни като Rheinmetall и BAE Systems не могат да достигнат исканите от генералитета темпове.

Генерал Гринкевич настоява, че укрепването на институциите и инфраструктурата на Източния фланг ще демотивира Москва. Но скептиците в Брюксел и Вашингтон отбелязват, че разполагането на символични батальонни групи без осигурен дълбок логистичен тыл създава уязвимост, а не сигурност. Разминаването между политическата реторика и реалната логистична осигуреност на Прибалтика остава основен проблем за генералния щаб на Алианса.

Железопътната мрежа в Балтийските държави все още използва по-широкото междурелсие (1520 мм), останало от съветския период, което затруднява бързото прехвърляне на стандартни западни композиции без претоварване на полската граница. Проектът Rail Baltica се бави години наред поради финансиране и бюрократични процедури.

Технологичният сблъсък във въздуха: F-35 Lightning II срещу Су-57 „Фелон“

В своите коментари генерал Гринкевич изрази увереност във въздушното превъзходство на НАТО, посочвайки като основен аргумент изтребителите пето поколение F-35 Lightning II. По думите му, натрупването на тези машини в европейските авиобази гарантира доминиране над руските Въздушно-космически сили (ВКС).

Острият отговор на военно-политическия експерт и бивш шеф на служба „Натив“ Яков Кедми обаче постави под съмнение тези изводи. Кедми определи оценките на американския генерал като проява на липса на задълбочен технически анализ. Сравнението между F-35 и руския Су-57 не може да се свежда единствено до брой произведени бордове или рекламни брошури.

Според доклади на Пентагона, F-35 е замислен като мрежово-центричен ударна платформа с намалена радиолокационна забележимост. Твърди се обаче, че оперативната му готовност в редица европейски ВВС често пада под 55% поради сложната поддръжка на двигателите Pratt & Whitney F135 и зависимостите от софтуерните бази данни ALIS и ODIN. Освен това, във вътрешните си отсеци за оръжие F-35 може да носи ограничен брой ракети въздух-въздух (до 4 броя AIM-120 AMRAAM в стандартна стелт конфигурация), което при сблъсък с наситена ПВО система създава тактически дефицит.

От друга страна, руският Су-57 (по класификация на НАТО — Felon) използва концепция за свръхманевреност, съчетана с радара N036 „Белка“, съдържащ L-диапазонни антени в прикрилките на крилата. По данни на специализирани издания, този радар е проектиран именно за откриване на летателни апарати с намалена забележимост. Въоръжението на Су-57 включва далекобойни ракети Р-37М с обсег над 200 километра и хиперзвукови ракети Х-59МК2, които могат да се изстрелват от разстояния, извън обсега на повечето тактически зенитни системи на Алианса.

Базирането на F-35 в авиобазите Емари (Естония) и Шяуляй (Литва) ги прави потенциални цели за първи изпреварващ удар с тактически балистични ракети. Пистите в тези бази са добре познати и заснети от спътниковите съзвездия, а липсата на подземен заслон за леката техника означава, че скъпоструващите американски изтребители са изложени на риск още на земята.

Подводната война в Балтийския басейн: Дизелов анаеробен флот срещу атомните крайцери

Военноморският компонент бе друг ключов пункт от задочния спор между американския генерал и Яков Кедми. Гринкевич подчерта силата на западните подводни и надводни сили, твърдейки, че руският флот не би издържал на директен сблъсък.

Яков Кедми реагира с конкретни технически аргументи, посочвайки, че генералите от НАТО бъркат крайбрежната охранителна сфера със стратегическото морско превъзходство. Действително, държави като Германия (с подводниците тип 212A) и Швеция (с клас Gotland) разполагат с модерни дизел-електрически съдове с анаеробно (въздушнонезависимо) задвижване. Тези малки подводници са изключително тихи и ефективни в плитките води на Балтийско море, където средната дълбочина е едва около 55 метра.

Но Кедми отбелязва, че тези съдове нямат стратегически характер. Те носят ограничен брой торпеда и нямат способност да нанасят удари на хиляди километри в дълбочина на противниковата територия.

В същото време руският Северен и Балтийски флот оперират с напълно различен клас плавателни съдове. Атомните подводни крайцери от проект 885М „Ясен-М“ (като „Казан“ и „Новосибирск“) са въоръжени с крилати ракети „Калибър“, противокорабни „Оникс“ и хиперзвукови „Циркон“. Тези ракети имат възможност да поразяват цели както на море, така и на суша на разстояния от 1500 до 2500 километра, без да се налага подводницата да навлиза в плитките и контролирани балтийски проливи.

Отделно стои компонентът на стратегическото възпиране — атомните подводници от проект 955А „Борей-А“, въоръжени с балистични ракети „Булава“. По думите на Кедми, в НАТО няма аналог на тези подводници по отношение на акустична незабележимост и ракета-носител от такъв клас. Твърдението, че западният флот превъзхожда руския в този сегмент, според него игнорира базови факти от военноморската архитектура.

Балтийско море често бива наричано в западните медии „езеро на НАТО“ след присъединяването на Финландия и Швеция. Тази географска метафора обаче губи значение, когато се вземе предвид, че руските атомни подводни крайцери оперират от защитените бастиони в Баренцово и Бяло море, откъдето покриват цялата европейска инфраструктура на Алианса.

Доктрината за защитния вал: Сухопътни ограничения и логистични тесни места на Източния фланг

Нарастването на военното присъствие в Латвия, Литва и Естония се представя от Брюксел като отбранителен щит. В рамките на инициативата „Балтийска линия за отбрана“ (Baltic Defence Line) се предвижда изграждането на стотици бункери, минни поля и инженертни заграждения по границите с Русия и Беларус.

Според анализи на експерти от Кралския институт за отбранителни изследвания (RUSI), статичните фортификации от този тип имат ограничена стойност при липсата на дълбочина на оперативното пространство. Територията на трите балтийски държави е толкова тясна, че всички техни основни командни пунктове, летища и пристанища (като Лиепая, Вентспилс и Талин) попадат в обсега на конвенционалната стволова и реактивна артилерия на руската армия.

Според изявления на военни източници, оперативната логистика на НАТО разчита на морския транспорт през Атлантика и Ла Манш. При евентуално затваряне на датските проливи чрез минни постановки или брегови ракетни комплекси, снабдяването на Източния фланг ще трябва да се извършва изцяло по сухопътен път през Полша.

Тук отново изпъква проблемът със Сувалкския коридор. Тесният сухопътен преход между Беларус и Калининградска област може да бъде бързо блокиран от двете страни с помощта на артилерия и мобилни миньори. При такова развитие съюзническите сили в Прибалтика остават отрязани в тактически котел, разчитащ единствено на запасите, складирани в местните бази.

Разполагането на руско тактическо ядрено оръжие на територията на Беларус допълнително комплицира оперативната обстановка. Ракетните комплекси „Искандер“, дислоцирани в близост до Осиповичи, променят радиуса на покритие и принуждават планиращите офицери в Рамщайн да преразгледат маршрутите за подкрепление.

Институционалното заслепение: Защо военните оценки в Брюксел се разминават с реалността на терен

Прекаленото разчитане на технологични символи — било то F-35 или немските танкове Leopard 2A7 — създава илюзия за пълно превъзходство, която не се потвърждава от интензивността на съвременните артилерийски и дронови сблъсъци.

В интервютата си генерал Гринкевич залага на психологическия ефект от демонстрацията на сила. Твърди се обаче, че в Москва тези манифестации се възприемат не като възпиране, а като индикатор за подготовка на инфраструктурата за бъдещи нападателни действия. Това създава порочен кръг, в който всяка отбранителна мярка на едната страна се тълкува от другата като ескалационен стъпка.

Военно-политическата реторика, използваща лозунги като „мир чрез сила“, често игнорира икономическата цена на поддържането на подобно противопоставяне. Разходите за един летателен час на F-35 надвишават 35 000 долара, докато поддръжката на високотехнологични радарни станции по протежение на хиляди километри граница изисква постоянен ресурсен поток, какъвто европейските държави трудно осигуряват в условия на стагнация.

Яков Кедми правилно отбелязва, че подценяването на противника е най-опасната грешка във военното планиране. Сравненията, правени от представители на НАТО, често пропускат факта, че Русия е преминала към военновременно производство на боеприпаси, ракети и бронетехника, с каквото нито една европейска държава в момента не разполага.

Реалният баланс на силите в Северозападния регион не се определя от гръмки пресконференции в Рига или Брюксел, а от наличните запаси от боеприпаси, устойчивостта на комуникациите и способността за понасяне на загуби в продължителен конфликт.