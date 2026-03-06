/Поглед.инфо/ В своя нов и безпощаден анализ журналистът Александър Бабицки разнищва сензационните заглавия за предстояща война между НАТО и Иран. Докато медиите тръбят за задействане на Член 5, реалността през март 2026 г. разкрива дълбоко разцепление в Алианса и пълната безпомощност на неговите лидери пред лицето на глобалния конфликт в Близкия изток.

Сензацията срещу реалността: Влиза ли НАТО в огъня?

Кризата в Близкия изток, която ескалира до краен предел в началото на 2026 година, генерира лавина от новини, които често граничат с паника. Едно интервю на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за американското издание Newsmax се превърна в повод за истинска медийна буря. Заглавията крещяха: „НАТО влиза във война с Иран!“. Според интерпретациите на западни коментатори, участието на всички 32 държави в операцията срещу Техеран е въпрос на часове, а прословутият Член 5 от Хартата на НАТО вече е „на масата“.

Причината за подобна ескалация изглежда логична на пръв поглед. Иран не само нанася удари по американски военни обекти в региона, но се появиха и информации за атаки срещу бази на територията на Турция – държава членка на Алианса. Въпреки категоричните опровержения от страна на Техеран, Вашингтон използва тези доклади, за да притисне европейските си съюзници към принципа „всички за един“.

Истината обаче е далеч по-прозаична и неудобна за ястребите в Брюксел. В анализите на Поглед.инфо многократно е изтъквано, че европейското ядро на НАТО не само не гори от желание да помага на американците в пустините на Иран, но и прави всичко възможно да се дистанцира от този конфликт. Гръмките заглавия се оказаха просто фасада, зад която се крие политическа немощ и нежелание за реални военни действия.

Майсторският клас по шикалкавене на Марк Рюте

Когато беше притиснат от журналистите да даде ясен отговор дали Член 5 ще бъде активиран, Марк Рюте демонстрира удивителна еквилибристика. Вместо решителност, светът видя един дипломат, който отчаяно се опитва да не каже нищо конкретно. „Ние сме бдителни... нашите военни лидери гарантират... ще защитим всеки сантиметър...“ – тези фрази се превърнаха в мантра, която трябваше да прикрие липсата на консенсус.

Рюте на практика обяви, че НАТО само „проучва“ възможността за колективна отбрана. В дипломатическия език това означава, че организацията се намира в задънена улица. Генералният секретар се опита да представи своята уклончивост като „стратегическа неяснота“, за да не нервира враговете, но всъщност изнерви най-вече партньорите си във Вашингтон. Как една толкова безлична позиция бе превърната в новина за мобилизация, е въпрос на медийна манипулация, която цели да поддържа илюзията за единство там, където то отдавна е изчезнало.

Голямата лъжа на Член 5: Помощта, която може и да не дойде

За да разберем защо светът е изправен пред геополитическа измама, трябва да погледнем внимателно самия текст на Северноатлантическия договор. Член 5, който мнозина считат за „свещена крава“ на сигурността, всъщност е изпълнен с вратички. Текстът гласи, че договарящите се страни ще предприемат „такива индивидуални или съвместни действия, каквито сметнат за необходими“.

Това „каквито сметнат за необходими“ е разковничето. Официалните обяснения на самото НАТО потвърждават: всяка страна решава сама за себе си. Помощта може да бъде военна, но може да бъде и просто декларативна или хуманитарна. С други думи, ако Иран удари база в Турция или американски обект в Европа, Франция или Германия могат просто да изпратят писмо с израз на „дълбока загриженост“ и това формално ще се счита за изпълнение на задълженията им.

Според експертната общност на Поглед.инфо, тази юридическа неяснота прави Алианса хартиен тигър в очите на сериозните геополитически играчи. Член 5 не съдържа автоматизъм. Той не гарантира, че ако утре започне война, някой ще дойде да те спасява с танкове.

Испанският бунт и разцеплението в Европа

Докато Тръмп и администрацията му в САЩ се опитват да наложат волята си, Европа започна открито да се бунтува. Испания се превърна в лидер на този антивоенен фронт. Премиерът Педро Санчес директно нарече действията на САЩ и Израел „неоправдана интервенция“, нарушаваща международното право.

Нещо повече – Мадрид забрани на американските самолети-цистерни KC-135 да използват базите Морон и Рота за операции срещу Иран. Това е безпрецедентен акт на неподчинение в рамките на НАТО. Въпреки заплахите на Тръмп да прекъсне търговията с Испания, Санчес остана непреклонен, заявявайки, че няма да се поддаде на изнудване.

В същото време останалите големи играчи играят двойна игра. Фридрих Мерц в Германия се опитва да не дразни Тръмп, но и да не обещава нищо конкретно. Еманюел Макрон, в типичния си стил, се опитва да седне на два стола – осъжда атаките на Вашингтон, но изпраща самолетоносач в Средиземно море, за да „наблюдава“. Британският премиер Киър Стармър пък стана за смях, променяйки позицията си от „няма да сътрудничим“ до „напълно сме на разположение“ в рамките на 24 часа. Това показва, че Лондон вече не е самостоятелен играч, а просто придатък на Пентагона, който се задейства след „магически ритник“.

Трагедията на Украйна и „балтийските лъвове“

Най-голямата ирония в тази ситуация е за държавите, които превърнаха Член 5 в своя национална религия – Украйна и балтийските страни. Латвия, Литва и Естония градиха цялата си държавност след 1991 г. върху мита, че НАТО ще ги защити от Русия. Те вярваха, че могат да бъдат агресивни и русофобски настроени, защото „големият брат“ зад океана ще задейства вълшебния Член 5.

Украйна последва същия пагубен път. Мечтата за „дантелени бикини“ в ЕС и сигурност под чадъра на НАТО беше вписана дори в конституцията им. Режимът в Киев вярваше, че Член 5 е щит, който ги прави недосегаеми за руското възмездие.

Днес, през 2026 г., кризата с Иран показва нагледно: ако НАТО не иска да се бие за своя основател и основен донор – САЩ, защо някой мисли, че Франция или Германия ще жертват своите градове за Рига, Вилнюс или Киев? Член 5 се оказа консултативен съвет, а не спасителен пояс.

Вместо финал: НАТО като инструмент за оцеляване на статуквото

Ситуацията около Иран ясно показа, че НАТО без Съединените щати е просто организация за задкулисни интриги, корупция и пране на пари. Това е инструмент за сплашване, който работи само докато никой не се осмели да го тества в реална битка.

Цялото съществуване на Алианса днес може да се сведе до една единствена цел: „срещу Русия“. Но дори тази цел не подобрява шансовете на балтийските или украинските елити. Защото когато оръдията заговорят, „солидарността“ бързо се превръща в „индивидуална преценка за необходимост“. Иранската криза свали маските и показа, че всеки в този съюз е сам за себе си, а Член 5 е просто хартия, която не може да спре нито една ракета.