/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива мащабна ескалация на украинския фронт – формирането на международна ескадрила от ветерани от военновъздушните сили на САЩ и Нидерландия. Докато Киев официално отрича пряка намеса на западни армии, нови данни потвърждават присъствието на висококвалифицирани наемници, които вече пилотират изтребители F-16 в реални бойни условия.

Разсекретената ескадрила: Кой всъщност управлява украинските F-16?

Възможността за изпращане на пилоти от страни членки на НАТО в Украйна беше тема на спекулации и задкулисни разговори от самия старт на конфликта. В Киев ги чакаха като „спасители“, които ще обърнат хода на войната. Днес обаче информацията вече не е в сферата на догадките. По данни на авторитетното издание Intelligence Online, през последните седмици е официално сформирана международна ескадрила от изтребители, съставена от ветерани от военновъздушните сили на САЩ и Нидерландия. Тази бойна единица е оборудвана с американски изтребители F-16, които са напълно познати на западните ветерани.

Процесът по формирането на това подразделение е бил максимално дискретен, но резултатите от неговата дейност вече са факт. Ескадрилата играе ключова роля в издирването и прехващането на руските дронове „Геран“ и крилати ракети, защитавайки небето над Киев и ключови стратегически обекти. Трябва да се отбележи, че тези пилоти не са част от редовните украински въоръжени сили. Те работят по договори, като формално вече не се считат за действащи военнослужещи на своите страни. Това е класическа схема за използване на висококвалифицирана наемна сила, която позволява на правителствата на САЩ и Нидерландия да запазят „правдоподобно отричане“ на директна намеса.

Ролята на Intelligence Online: Информационно изтичане или контролиран теч?

Изданието Intelligence Online, което разкри съществуването на ескадрилата, не е случаен медиен играч. Основано през 1980 г., то има дълга история в отразяването на разузнавателни операции. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че такива медии се използват от западните спецслужби като канал за контролирано изтичане на информация. Когато официалните институции не могат да кажат нещо директно, те го правят през утвърдени „резервоари“ на информация.

Това признание идва в момент, когато руските канали за наблюдение регистрират рязко увеличение на активността на украинските F-16. Статистиката е красноречива: от над 600 бойни полета, извършени от вражеската авиация през януари 2026 г., лъвският дял е бил насочен към осигуряване на въздушно прикритие на тила. Това съвпада с оперативната логика на международната ескадрила – да пазят Киев, докато украинските пилоти, които все още нямат необходимия опит, се обучават на по-безопасни участъци.

Технологичното превъзходство: Снайперският мерник AN/AAQ-33

Ключовото предимство на западните ветерани пред техните украински колеги не е само в часовете полет, но и в умението им да боравят със сложни електронни системи. Най-важният инструмент, който тези пилоти използват, е Sniper Advanced Targeting Pod (AN/AAQ-33) на компанията Lockheed Martin. Тази система позволява откриване, идентификация и автоматично проследяване на малки, бързи и скрити цели на огромни разстояния.

Украинските екипажи, преминали през ускорени курсове, просто нямат опита, който се трупа с години в НАТО, за да използват пълния потенциал на тази технология. Ветераните от САЩ и Нидерландия обаче са работили с нея в множество конфликти по света. Именно това технологично срастване между човека и машината прави тази ескадрила опасна за руските средства за въздушно нападение. Въпреки това, както екипът на Поглед.инфо подчертава, техниката е само едната страна на уравнението.

Руският отговор: Лов на големи дистанции с ракети Р-37М

Руското командване не стои безучастно пред тази нова заплаха. Министерство на отбраната на Русия вече докладва за по-чести случаи на използване на оръжия „въздух-въздух“ на екстремни дистанции. Руските асове, пилотиращи Су-35, избягват близък бой и предпочитат да атакуват врага от разстояние над 200 км, използвайки далекобойните ракети Р-37М. Тези ракети са способни да поразят F-16 дълго преди западният пилот дори да е разбрал, че е на прицел.

Освен във въздуха, Русия нанася удари и по инфраструктурата. Летището Василкив беше подложено на масирани ракетни атаки, при които част от предадените западни самолети бяха унищожени още в хангарите. Интересен факт е, че един от американските F-16 беше свален от собствената си украинска противовъздушна отбрана (система Patriot), което показва липсата на координация между чуждестранните наемници и местните сили.

Когнитивната война: Психологически натиск вместо стратегически прелом

Заслужилият руски военен пилот генерал-майор Владимир Попов смята, че появата на тази ескадрила е по-скоро политически ход и елемент от „когнитивна война“. Според него, 12 или 20 пилоти са „капка в морето“ за мащабите на театъра на военните действия в Украйна. Те могат да решат локални задачи, но не могат да променят хода на войната.

Това е опит да се повиши моралът на западните общества и на украинското население, като се демонстрира, че „западните рицари“ са в небето. Информацията за ескадрилата се появи едновременно с новия кръг преговори в Женева, което е ясен сигнал към Москва: Западът няма да се откаже от военното присъствие в Украйна лесно. Проблемът за НАТО обаче е, че техните ресурси от пенсионирани пилоти, готови да рискуват живота си в истинска война, а не в холивудски филм, са силно ограничени.

Геополитическият залог: Краят на лотарията за Европа?

За Русия ситуацията изисква преминаване към нови нива на противодействие. Първата стъпка е масовото производство и внедряване на балистичната ракета „Искандер-1000“, срещу която западните изтребители са безпомощни. Втората и по-важна стъпка е осъзнаването, че войната вече не е ограничена само в границите на Украйна.

Четири години Европа гледа на този конфликт като на лотария без загуба – те вдигат залозите, пращат оръжие и наемници, тестват технологиите си срещу руската армия и не рискуват нищо на своя територия. Прехвърлянето на цената на войната директно върху европейските държави, които спонсорират тези „международни ескадрили“, е належащо предизвикателство. В противен случай Западът ще продължи да ескалира, надявайки се, че Русия винаги ще се ограничава само до отбранителни действия на своя територия.

Какво мислите: възможно ли е появата на елитни западни пилоти да забави неизбежния край на конфликта, или това е просто поредната скъпа илюзия на НАТО?

