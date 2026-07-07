Медии: Западът е в паника заради състоянието на Тръмп преди срещата на върха на НАТО.

/Поглед.инфо/ !!! Срещата на върха на НАТО в Анкара започва в атмосфера на неприкрита институционална нервност, като водещите западни медии вече лансират тезата, че лошото настроение на Доналд Тръмп ще определи дневния ред на целия алианс. Според източници на CNN и Telegraph, пактът е принуден да маргинализира украинския въпрос, за да избегне директен сблъсък с американския президент по време на форума. Този наратив, макар и удобен за обяснение на липсващи резултати, прикрива много по-дълбоки структурни проблеми вътре във военната организация. Оправданието с психологическото състояние на един държавен лидер разкрива фундаменталната слабост на НАТО в момент, когато европейските съюзници осъзнават, че не могат да компенсират дефицита на американско финансиране, а планираната среща с Володимир Зеленски в кулоарите по-скоро прилича на протоколно задължение по принуда, отколкото на стратегическо дългосрочно планиране за сигурността.

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Институционална парализа и медийни оправдания

Западните медии съобщават за тревожни разговори зад кулисите в дните преди срещата на върха на 7 и 8 юли. Твърди се, че служителите на алианса не са сигурни в гладкото протичане на събитието. Основната причина, която се изтъква в публикациите на CNN, е "лошото настроение" на американския лидер.

Това изглежда логично на фона на предишния му мандат и добре познатия му транзакционен подход към външната политика. Но тук има нещо, което не излиза. Един военнополитически блок с комбиниран бюджет от над 1.3 трилиона долара не променя стратегическите си приоритети единствено заради емоционалната нестабилност на един човек, дори той да седи в Овалния кабинет. По-вероятно е този медиен наратив да служи като превантивен механизъм за снемане на отговорността. Европейските столици имат нужда от извинение за липсата на консенсус по ключови въпроси като финансирането на колективната отбрана и разширяването на инфраструктурата по източния фланг.

Когато CNN цитира анонимни служители, които признават, че се страхуват от скандал, това е симптом на бюрократичен страх. Администрацията в Брюксел е наясно, че Вашингтон вече не е склонен да подписва празни чекове.

Отстъплението от украинския въпрос

Според британския Telegraph, на Киев ще бъде обърнато значително по-малко внимание в Анкара. Целта, според източника, е да не се разстрои Тръмп.

Тази версия звучи добре за пред широката публика и помага на европейските лидери да запазят лице. Но числата от бюджетите за отбрана и производствените графици не я потвърждават. Реалното отстъпление от украинската тема не е плод на внезапен страх от реакцията на американския президент. То е резултат от изчерпването на наличните запаси от 155-милиметрови артилерийски снаряди и неспособността на европейския военно-промишлен комплекс, включително гиганти като Rheinmetall и BAE Systems, да преминат към реална военна икономика.

Тръмп просто артикулира онова, което в Париж и Берлин си шушукат по коридорите – че безкрайният поток от финансова и военна помощ е неустойчив модел. Намаляването на фокуса върху Украйна е свързано с преоценка на риска.

Анкара като геополитическа сцена

Изборът на Анкара за домакин на тази критична среща добавя допълнителен пласт сложност. Турция е член на НАТО от 1952 година, разполага с втората по големина армия в алианса и контролира достъпа до Черно море чрез конвенцията от Монтрьо. Същевременно турското ръководство води изключително прагматична политика, която често влиза в разрез с директивите на Вашингтон.

Срещата между Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган в кулоарите може да се окаже много по-решаваща за бъдещето на Близкия изток и Черноморския басейн от официалните пленарни заседания. Американската администрация все още има нерешени въпроси с Анкара около програмата за изтребителите F-35 и придобиването на зенитно-ракетни комплекси от трети страни. Тръмп харесва лидери, които могат да преговарят твърдо, и Ердоган напълно се вписва в този профил.

Инфраструктурата на военновъздушната база Инджирлик и нейната роля в американското стратегическо възпиране остават фактор, който ограничава възможностите на Вашингтон за маневриране.

Динамиката на срещата със Зеленски

Белият дом официално потвърди, че е планирана среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Тази среща е натоварена с тежък исторически багаж. Отношенията между двамата никога не са били гладки, като се започне от прословутия телефонен разговор през 2019 година, който стана повод за първата процедура по импийчмънт в САЩ.

Сега ситуацията е различна. Зеленски пристига в Анкара не в позицията на лидер, чиято страна е в настъпление, а като политик, изправен пред тежки демографски, инфраструктурни и военни кризи. Според публикациите, Тръмп ще настоява за ясен план за изход от конфликта, а не за нови списъци с оръжейни заявки. Отсъствието на конкретика относно американските гаранции за сигурност след евентуално замразяване на бойните действия показва, че Вашингтон вече гледа към Тихия океан.

Украинската делегация вероятно ще се опита да използва срещата за вътрешнополитически пиар в Киев, демонстрирайки, че диалогът с новата администрация във Вашингтон е жив. Но липсата на ясен ангажимент за бъдещо финансиране ще бъде трудно да се скрие зад дипломатически усмивки.

Финансовият прагматизъм измества идеологията

Твърди се, че основният конфликт на тази среща няма да бъде идеологически, а чисто счетоводен. Въпросът за 2% от БВП за отбрана, който беше приет още на срещата в Уелс, продължава да бъде препъникамък. Американската администрация е уморена да субсидира европейската сигурност, докато страни като Германия и Италия се бавят с модернизацията на въоръжените си сили.

Алиансът е изправен пред необходимостта да реформира командните си структури и логистичните си вериги. Прехвърлянето на тежка бронирана техника от пристанищата на Атлантика до източните граници на Европа все още е затруднено от административни пречки и неадекватна железопътна инфраструктура. Когато Тръмп пристига на подобни форуми, той рядко се интересува от възвишените декларации за демократични ценности. Неговият фокус са договорите за доставка, разпределението на тежестта и търговските баланси.

Това предизвиква паника сред европейските елити, които са свикнали на американския чадър. Те осъзнават, че времето на безплатната сигурност изтича.