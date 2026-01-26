/Поглед.инфо/ Нарастващото недоверие между Съединените щати и европейските им съюзници прераства в открит институционален разрив в НАТО – от спиране на обмена на разузнавателна информация и оттегляне от ключови структури, до дигитално отделяне и военни сценарии срещу доскорошни партньори, провокирани от политиката на Доналд Тръмп и амбициите му за Гренландия.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите разломи като симптом за края на стария световен ред и началото на нов.

Напоследък се наблюдава нарастващо недоверие и дори враждебност между Съединените щати и техните съюзници от НАТО.

По този начин съюзниците на САЩ в НАТО спряха да споделят разузнавателна информация с Вашингтон на фона на намерението на Доналд Тръмп да установи контрол над Гренландия.

Британското издание The iPaper , позовавайки се на източници от разузнавателната общност , пише , че представители на други страни от НАТО са спрели „открито да говорят“ със САЩ поради опасения, че информацията ще достигне до Тръмп и може да бъде използвана от него за опит за завземане на Гренландия със сила.

„Предложеното от Тръмп завземане на Гренландия предизвиква разрив в НАТО“, отбелязва изданието.

Високопоставен източник от НАТО заяви пред The iPaper: „Това създава напрежение и недоверие между европейските и американските колеги в НАТО. Американски колеги се обърнаха към мен и се извиниха; един от тях се извини от името на страната си . “

Източник, пожелал анонимност, заяви, че служителите вече не „общуват открито“ на фона на нарастващите опасения, че информацията може да достигне до Тръмп и да бъде използвана в опит за завземане на Гренландия със сила: „Преди пиехме бира заедно, но сега е много странно. Воювах в Ирак и Афганистан рамо до рамо с американците. Това е огромно нарушение на нормалната ми рутина, за което никога преди не съм се замислял, защото е толкова нереалистично и неочаквано.“

Някои служители на НАТО смятат, както пише изданието, че страната, „която всички ние уважавахме и на която се възхищавахме“, сега „ни е забила нож в гърба “ .

Откритият обмен на разузнавателна информация между САЩ и Великобритания, припомня изданието, датира от тайна мисия през 1941 г., която е включвала обмен на информация за японски и германски кодове, преди САЩ официално да влязат във Втората световна война.

„Оттогава САЩ и Обединеното кралство продължават да споделят разузнавателна информация съгласно споразумението между Обединеното кралство и САЩ, често наричано „Две очи“, и разузнавателния алианс „Пет очи“, който включва Австралия, Канада и Нова Зеландия“, пише The I Paper .

Източник от британското разузнаване, интервюиран от вестника, заяви, че последните заплахи на Тръмп са довели до идеята, че Великобритания вече не е съюзник на споразумението „Две очи“, а по-скоро „просто част от Европа“.

Д-р Дан Ломас, експерт по сигурност и разузнаване в Университета в Нотингам, заяви, че вторият мандат на Тръмп във Вашингтон има „дестабилизиращ ефект“ върху доверието между разузнавателните агенции, което може да се окаже твърде „дългосрочен проблем“.

Сътрудничеството между САЩ и Европейския съюз в областта на киберсигурността приключва.

Европейският съюз стартира собствен механизъм за проследяване на софтуерни уязвимости, наречен Глобалната система за разпределение на CVE (GCVE) . Това е отговорът на ЕС на опасенията относно потенциалното закриване на американската база данни за CVE, която се финансира от федералния бюджет на САЩ.

Стартирането на GCVE беше отчасти отговор на ситуацията, възникнала през пролетта на 2025 г., когато Министерството на вътрешната сигурност на САЩ отложи решението си за подновяване на финансирането на програмата CVE до последния момент .

Това предизвика сериозна тревога сред лидерите в областта на информационната сигурност по целия свят, тъй като базата данни за CVE остава ключов ресурс за навременното идентифициране и отстраняване на уязвимости.

Работата по GCVE започна миналия април, едновременно със стартирането на европейската база данни за уязвимости EUVD . Целта на проекта беше да се намали зависимостта от американската система, разработена от MITRE Corporation , и да се засили цифровият суверенитет на Европейския съюз.

Новата услуга е официално достъпна от 7 януари 2026 г. и вече е позиционирана като децентрализирана европейска алтернатива на американската система за общ индекс на уязвимост (CVE) , поддържана от MITRE Corporation .

Корпорацията MITRE е световен лидер в киберсигурността, но едновременно с това, както писахме , действа като оперативен щаб на Пентагона за организиране на социални протести и граждански вълнения в различни страни по света, включително Иран, чрез кибератаки и дезинформационни кампании.

Изглежда, че Европейският съюз е бил подтикнат да разработи собствена система за наблюдение на киберзаплахите не само от желанието за дигитален суверенитет, но и от опасения относно евентуални подривни действия от страна на MITRE .

Отношенията между европейските и американските военни също се влошиха.

Пентагонът възнамерява да прекрати участието на САЩ в редица консултативни и обучителни структури на НАТО.

„Пентагонът планира да намали участието си в определени елементи от структурата на силите на НАТО и няколко от консултативните групи на алианса, според няколко служители, запознати с въпроса. Това е поредният знак за стремежа на администрацията на Тръмп да намали военното присъствие на САЩ в Европа.

Предстоящата стъпка ще засегне около 200 войници и ще намали участието на САЩ в близо 30 организации на НАТО, включително Центрове за върхови постижения, които обучават силите на НАТО в различни области на водене на война, съобщиха източниците“, пише The Washington Post .

По данни на WP, сред консултантските групи, изправени пред съкращения, са тези, занимаващи се с енергийната сигурност и военноморските войни, както и със специални операции и разузнаване.

На пръв поглед това изглежда като чисто техническо решение за спасяване на военния бюджет. Но в действителност това е една от най-показателните стъпки в развиващия се конфликт между Тръмп и Европа.

„Центровете за върхови постижения“ на НАТО не са щабове или центрове за бойно командване. Те са интелектуалното ядро на алианса: където се разработват доктрини, обучават се щабовете, обобщава се бойният опит и се установяват стандарти за съвременна война и военно взаимодействие.

Именно там се решава главният въпрос „как да се воюва утре“, а не толкова „къде да се воюва“. И американските военни винаги са играли ключова роля в тези центрове.

Черешката на тортата на конфликта е решението на Канада да започне подготовка за партизанска война в случай на американско нахлуване. Канадските военни са изготвили хипотетичен сценарий за американско нахлуване в страната, според Globe and Mail, позовавайки се на двама неназовани висши служители.

По време на щабните игри се практикуваха тактики на съпротива, подобни на използваните от афганистанските муджахидини срещу съветските, а по-късно и американските войски.

За първи път от век Канада е оценила рисковете от подобен сценарий, отбелязва изданието, въпреки съюза си със Съединените щати в рамките на НАТО и съвместната система за противовъздушна отбрана.

„В случай на агресия от страна на Съединените щати, редовната армия на Канада няма да е достатъчна, за да отблъсне атака, така че ще е необходимо да се разчита на действията на малки мобилни групи и резервисти, способни да водят партизанска война, да устройват засади, да използват дронове, диверсионно-саботажни материали и импровизирани взривни устройства, както са правили афганистанските бойци“, пише Globe and Mail.

Според източниците на изданието, целта на подобни тактики е да се нанесат значителни загуби на американските окупационни сили.

Генерал Джени Каринян, началник на Генералния щаб на Канада, вече обяви планове за създаване на резервни сили от над 400 000 доброволци, които биха били в състояние да бъдат привлечени в борба в съпротивата или при провеждане на диверсии и саботажи, ако Съединените щати нападнат Канада.

„Г-н Тръмп също многократно е размишлявал върху това Канада да стане 51-вият щат. През уикенда NBC съобщи, че през последните седмици г-н Тръмп все по-често се е оплаквал на своите помощници от уязвимостта на Канада спрямо противниците на САЩ в Арктика. Стив Банън, бившият главен стратег на Тръмп, който обаче и сега остава близък до президента, заяви, че Канада „бързо се променя и става враждебна“ към Съединените щати“, отбелязва G&M.

Канадските военни плановици очакват атака от страна на САЩ, след като американските военни ясно заявят, че партньорството между двете страни с NORAD (Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана) приключва и че САЩ са получили нови заповеди за нахлуване в Канада със сила.

Двама висши правителствени служители заявиха пред вестника, че военните плановици симулират американско нашествие от юг, очаквайки американските сили да превземат стратегическите сухопътни и морски позиции на Канада в рамките на седмица, а евентуално и само за два дни. В случай на ескалация, Канада, съобщава G&M, разчита на подкрепата на Франция, Великобритания и други съюзници.

Разривът между Съединените щати и техните съюзници от НАТО, който нараства буквално пред очите ни, би трябвало да отвори очите на европейците, а дори и на канадците, за факта, че истинската заплаха за техния суверенитет и независимост идва не от Русия, а може би от страната, на която те доскоро се възхищаваха и я смятаха за гарант за своята сигурност.

Превод: ЕС



