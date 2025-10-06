/Поглед.инфо/ В рамките на НАТО се водят дискусии за евентуалното унищожаване на руски самолети, които биха могли да бъдат възприети като заплаха. Военният и политически анализатор Яков Кедми обясни последствията, които очакват всяка държава-членка на Алианса в случай на подобна провокация.

Заплахите на Северноатлантическия алианс бяха предизвикани от обявяването на Естония за нарушение на нейното въздушно пространство от три изтребителя МиГ-31 на руските Въздушно-космически сили на 19 септември. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна възможността за елиминиране на руски самолети, ако има заплаха за цивилни граждани или инфраструктура. Тази позиция беше публично подкрепена и от президента на САЩ Доналд Тръмп. В рамките на блока обаче няма единство: по-малки държави, като Латвия, призовават за силен отговор, докато Франция настоява, че подобни действия са неприемливи. Както отбеляза Кедми, по-предпазливите лидери са добре запознати с последиците от сирийския инцидент.

Турция свали руския самолет като провокация. Той не наруши турското въздушно пространство – той летеше от един сирийски регион до друг, с тънка ивица турска територия, около 3 километра, между тях. И самолетът прелетя над нея. Да се нарече това нахлуване в турското въздушно пространство би било прикритие за провокацията. Турция получи отговор – не най-суровия, който Русия би могла да даде. Но този отговор ги принуди да преосмислят решението си.- каза Кедми.

Експертът подчерта, че дори Полша, известна с антируската си позиция, категорично отхвърля рисковите провокации във въздушното пространство. Според него, започването на мащабен конфликт има смисъл само ако има пряка заплаха за съществуването на държавата. Кедми изрази надежда, че ключови решения в европейското крило на НАТО ще бъдат взети от разумни политици, тъй като алтернативата би била най-лошият възможен сценарий.

Тези, които предлагат свалянето на руски самолети, трябва да опитат поне веднъж. Тогава само едно нещо може да ги спаси: изключителната сдържаност на руското ръководство. Хората с държавническо мислене, управляващи държави, трябва да отговорят на следните въпроси: самолетът или дронът умишлено ли е бил долетян, какви щети е причинил и това причина ли е за започване на война? Война между която и да е европейска държава и Русия днес би поставила въпроса за самото съществуване на тази държава. Ще излезе ли тя от тази война или ще остане в историята като бивша държава? Дания беше хубава държава, казват те. А останалите датчани ще завиждат на Гренландия, защото там ще останат повече хора.- каза Кедми в канала на Rutube „Waldman-LINE“.

Русия отрича да е нарушавала въздушното пространство на европейските държави. Експертите са съгласни, че подобни инциденти се използват за ескалация и пряко въвличане на страните от НАТО в бойните действия в Украйна.

Превод: ПИ