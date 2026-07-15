НАТО под наем: Вашингтон няма да напусне съюза, докато Европа изкупува американското оръжие

/Поглед.инфо/ Заплахите на Доналд Тръмп за напускане на НАТО не са геополитическа стратегия за изолационизъм, а хладнокръвно пресметнат бизнес инструмент за превръщането на европейската отбрана в чист пазарен монопол за американския военно-промишлен комплекс. Докато конгресмени и сенатори внасят шумни законопроекти за прекратяване на членството, реалните финансови потоци показват обратното – Европа ударно увеличава разходите си за отбрана, а лъвският дял от тези милиарди отива директно в касите на Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Чрез умишлено нагнетяване на несигурност около Член 5, Вашингтон принуждава европейските съюзници да финансират собственото си подчинение, превръщайки дълга си към американската сигурност в дългосрочни договори за доставки.

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Бизнес логиката на Член 5: Сигурност срещу редовно плащане

Когато през март 2026 г. Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че „без САЩ НАТО е хартиен тигър“, а по-късно пред The Telegraph обяви въпроса за оттеглянето като „неподлежащ на преразглеждане“, европейските столици отново изпаднаха в познатата истерия. Причината за последната вълна от гняв на Белия дом беше отказът на ключови европейски държави да изпратят миночистачи в Ормузкия проток по време на иранската криза. Но зад тези медийни фойерверки не стои реално намерение за демонтиране на трансатлантическата архитектура. Стои чист американски прагматизъм.

Истината е, че Тръмп не иска да унищожи НАТО; той иска да промени договора за наем.

За Вашингтон Член 5 от Вашингтонския договор вече не е свещен ангажимент за колективна отбрана, а търговска клауза. Още през 2018 г. в Брюксел, по спомени на бившия генерален секретар Йенс Столтенберг, Тръмп вдигна скандал, че Америка покрива над 80% от разходите. Сега, в интервю за NBC News след изборите през декември 2024 г., той формулира трансакционния характер на съюза съвсем просто: „Ако си плащат сметките, тогава разбира се [ще останем]“.

Това е класическа схема за защита. Ако искаш американския ядрен чадър, трябва да си платиш абонамента. И този абонамент не се изплаща в абстрактна вярност, а в конкретни поръчки за изтребители F-35 и системи Patriot.

Тук обаче възниква един голям въпрос, който анализаторите в Брюксел удобно пропускат. Ако европейските държави действително достигнат исканите нива на разходи, дали това ще ги направи по-независими? Логиката сочи точно обратното. Колкото повече европейците инвестират в американски платформи, толкова по-зависими стават от Вашингтон за резервни части, поддръжка, софтуерни актуализации и боеприпаси. Излизането на САЩ от НАТО би означавало доброволен отказ от този геополитически и икономически монопол. Нито един американски президент, независимо колко е ексцентричен, няма да подпише подобно самоубийство за собствената си индустрия.