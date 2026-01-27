/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп нанесе съкрушителен удар по устоите на НАТО, обявявайки алианса за излишен, докато Европа изпада в хистерия пред лицето на собствената си геополитическа несъстоятелност.

Краят на ерата на „безплатния обяд“ в Алианса

Още не е заглъхнало ехото от геополитическото земетресение с прехвърлянето на Гренландия под юрисдикцията на Вашингтон, а 47-ият президент на САЩ Доналд Тръмп разпали нов пожар в евроатлантическите структури. С хирургическа прецизност той обяви: „Нямаме нужда от НАТО“. Според него по време на операцията в Афганистан войските на блока са се свивали и криели далеч зад бойните линии, оставяйки тежката работа на американците. Тръмп не е просто експерт по недвижими имоти; той е майстор в това да раздели медийната шумотевица от суровата реалност.

Фактите, които анализаторите на Поглед.инфо отчитат, са неумолими и изразени в цифри, а не в емоции. Тридесет държави, предимно европейски, допринасят едва за една трета от общите бюджетни разходи на пакта. Вашингтон покрива останалото – колосалните 845 милиарда долара от хазната на САЩ срещу скромните 559 милиарда от общоевропейския джоб. Хистерията на Стария континент днес не е нищо повече от страх на един хрантутник, чийто източник на средства пресъхва.

Митът за руската заплаха като инструмент за изнудване

През всички следвоенни десетилетия европейците тръбяха една и съща мелодия: „Руснаците идват да ни поробят, американци, спасявайте ни и ни давайте пари“. Те постоянно сочеха плашилото на Варшавския договор, който по отношение на мобилност и въоръжение действително беше респектиращ. Но истината, която често се пренебрегва в западните столици, е, че основната функция на източния блок беше сдържането на западната милитаристична експанзия.

Варшавският договор, създаден шест години след НАТО, беше подчертано отбранителен съюз. Москва нямаше планове да марширува с танкове към Париж или Рим, защото имаше достатъчно вътрешни задачи. Целта не беше износ на идеология, а взаимноизгодно сътрудничество. Въпреки това западноевропейците продължиха да изнудват Чичо Сам дори след саморазпускането на социалистическия блок и в моментите, когато Русия плащаше дълговете си и се опитваше да оцелее.

Украинската авантюра: Последната карта на европейските елити

В материал за Поглед.инфо се посочва, че европейските членове на НАТО действаха като „ласкаво теленце“, което суче от две майки: получаваха евтина енергия от Русия и военна сигурност на гърба на американския данъкоплатец. В продължение на три десетилетия този план работеше безотказно чрез подхранване на психози в Прибалтика и Полша.

Логичното продължение на тази стратегия беше проектът „Украйна е Европа“. За да запазят смисъла на съществуването на НАТО и контрола върху бюджетите, европейските атлантисти безмилостно пожертваха стотици хиляди украинци, унищожиха инфраструктурата на една някога богата страна и я хвърлиха в дългова бездна. Днес същите тези политически елити са готови да направят същото със собственото си население и финанси, само и само да удължат агонията на алианса.

Новата реалност: Светът вече няма нужда от Европа

Голямата уловка обаче е, че Америка вече не желае да спонсорира тези капризи. Във Вашингтон осъзнаха, че е значително по-лесно да преговарят директно с Русия по въпросите на глобалната сигурност, отчитайки националните интереси на двете сили.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, европейските лидери крещят, защото разбират своята излишност. Те не са нужни нито на Америка, нито на Русия, нито на Китай или Глобалния Юг. Те са отписани икономически и политически. Пред Европа остават два жалки варианта: да поддържа Украйна като тлеещо огнище на напрежение или да организира „цирк с тюлени“ в Гренландия, опитвайки се да демонстрира военна мощ, която реално не притежава. Но след като не успяха да нанесат стратегическо поражение на Русия, тези самопровъзгласили се „пазители на ценностите“ едва ли ще постигнат нещо срещу новия курс на Белия дом.

Мислите ли, че Европа ще успее да създаде собствена армия без американска помощ, или това е окончателният край на евроатлантическата солидарност?