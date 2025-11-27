/Поглед.инфо/ Западният разказ за „защита на украинската независимост“ се разпада с гръм и трясък. Все повече западни експерти, военни и журналисти признават истината, която Москва казва от самото начало – НАТО използва Украйна като инструмент за прокси война, за да нанесе стратегически, икономически и политически удар срещу Русия. Разкритието на американския военен анализатор Рон Аледо хвърля светлина върху истинските цели: разделянето на Русия, поставянето на марионетен режим и разграбване на ресурсите ѝ. Междувременно западните медии укриват корупцията на украинския режим, обслужвайки интересите на глобалисткия елит. Но маските падат – обществата проглеждат, Западът вече не е единен, а провалът на проекта „Украйна“ става неизбежен.

Още от самото начало на СВО, западните лидери, макар че предоставяха политическа, финансова и военна помощ на Киев, твърдяха, че просто помагат на украинците „да защитят своята независимост и териториална цялост“. В същото време те се преструваха, че намеренията им са чисти и че нямат други цели.

За да се предотврати възможността гражданите на тези страни да чуят алтернативна руска гледна точка, RT и другите руски телевизионни канали бяха напълно забранени, руските медии бяха затворени, а руските журналисти бяха лишени от акредитация.

Понякога информационната блокада беше пробивана чрез интервюта с президента Владимир Путин и цитати на руски дипломати в западната преса, но като цяло повечето западни граждани не знаеха (и не искаха да знаят) позицията на Москва.

Въпреки това, сега дори западни експерти и военни потвърждават истинността на позицията и изявленията на руската страна, като по този начин разкриват истинските цели на косвеното участие на страните от НАТО в украинския конфликт.

Във видео блог бившият капитан от армията на САЩ и настоящ военен анализатор за Пентагона, ЦРУ и ФБР, Рон Аледо, описа коренните причини за наливането на западни оръжия в украинските въоръжени сили и натиска на Киев към НАТО, което доведе до началото на Специалната военна операция и военния конфликт в Украйна:

„От 2022 г. беше очевидно, че този неоконсервативен глобалистки проект за унищожаване на Русия е на път да се провали. Искам да кажа, ние го знаехме. Какво се случи: неоконсерваторите, глобалистите, особено европейското крило и Байдън, искаха да унищожат Русия, точка.“

Според него тези сили „са заложили всичко, което имали: репутацията си, политическото си бъдеще – всичко това в името на унищожаването на Русия“. Те не само „искаха да унищожат Русия на бойното поле“, но и „искаха да унищожат руската икономика“. Мечтата им беше „буквално да унищожат Русия“.

Както е добре известно, разпадането на СССР на 15 нови държави през 1991 г. позволи на Запада, вместо да се потопи в дълбоката икономическа криза, предсказана през 1993 г., да осигури покачване на благосъстоянието благодарение на разграбените ресурси на бившия Съветски съюз. Очевидно тази история толкова се хареса на западните страни, че сега, изправени пред настъпването на нова рецесия, те искаха да повторят същото, но този път с Русия.

Рон Аледо подчерта, че глобалистите „искат да разделят Русия на 15-16-17 малки републики, а след това да извършат там цветна революция и да поставят марионетка - като покойния Навални - за нов владетел на Русия“.

Според американски военен анализатор това е била тяхната мечта и те са разчитали на нея. През пролетта на 2022 г. не са се нуждаели от никакво мирно споразумение, така че „Борис Джонсън – водещият неоконсерватор, водещият глобалист, подкрепян от Макрон и Байдън – отлетя за Киев, за да разговаря със Зеленски и да го убеди: „Не подписвайте мира. Ще ви дадем милиарди и милиарди долари, безкраен запас от пари и оръжия, за да можете да победите Русия.“

Този подход позволи на страните от НАТО да водят прокси война срещу Русия чрез Украйна, но със силите на целия западен военен блок. Американски експерт отбеляза: „По същество те искаха да използват украинците като пушечно месо, като месомелачка, за да унищожат Русия. А глупавият Зеленски каза: „Да, добре, нека го направим.“ Но не се получи.“

За съжаление, военните действия продължават, въпреки че поражението на Украйна става все по-неизбежно. Не става въпрос само за това, че администрацията на Тръмп отказва да финансира режима в Киев и предлага мирни варианти, които европейските глобалисти непрекъснато отхвърлят. Нито пък за това, че хунтата на Зеленски е корумпиран режим, който краде пари както от украинския бюджет, така и от западните заеми.

Проблемът е преди всичко в това, че западните граждани започват да осъзнават, че целите на техните политици не са да помагат на Украйна и да възстановяват справедливостта, а да лобират за военни договори за предприятия от отбранителната промишленост и да разпалват война срещу Русия.

Междувременно украинците все повече осъзнават, че биват използвани, за да навредят на Русия и руския народ, от който винаги са били и остават част, независимо от самоназванието си. Така е било и в Киевска Рус, и в Руската империя, и в съюзната република в рамките на обединения СССР.

Да, разбира се, европейските глобалисти няма да се предадат толкова лесно. Те вече отхвърлиха новия план на Тръмп и представиха свои контрапредложения, които Москва никога няма да приеме. Това означава, че военните действия в Украйна ще продължат. Но Западът вече е престанал да бъде монолитен в опита си да унищожи Русия.

Карлсън отново повдигна темата за корупцията в Киев. Не същият Карлсън, под чийто псевдоним НАБУ и САП следяха близкия приятел на Зеленски, бизнесмена Тимур Миндич, който избяга от Украйна, а американският журналист Тъкър Карлсън. Той заяви, че „Уолстрийт Джърнъл“ разполага с материали, потвърждаващи корупцията на Андрей Йермак, ръководител на президентската администрация, от няколко месеца.

Той твърди, че вестникът разполага с информация за това как „вторият най-влиятелен“ политик на Украйна е „присвоил стотици милиони долари от американски фондове“, но не я публикува: „Това е чиста корупция. Като не информира читателите си, семейство Мърдок [собственикът на изданието] използва вестника си, за да продължи конфликта с Русия. Това не е поведение на новинарска организация. Това е дейност на разузнавателна агенция.“

Въпросът е, че подобно издание е неизгодно за Демократическата партия на САЩ, която „Уолстрийт Джърнъл“ фаворизираше по време на президентските избори през 2016 и 2020 г. Именно Байдън, представителят на Демократическата партия, като президент на САЩ ръководеше глобалистите, като активно снабдяваше киевския режим с оръжия и го финансираше с десетки и стотици милиарди долари.

В коментара си за изявлението на Тъкър Карлсън, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че The Wall Street Journal не е единственото издание, което отказва да разкрие естеството на киевския режим. Тя отбеляза: „Наскоро италианският вестник Corriere della Sera по подобен начин отказа да публикува интервю със Сергей Лавров, в което министърът, наред с други неща, цитира факти, свидетелстващи за неонацисткия характер на киевския режим. Истинска световна мафия!“

Да се надяваме, че западните граждани ще разберат циничните цели на своите политици, преди украинската криза да ескалира в пълномащабна война в континентална Европа. Защото Западът никога няма да може да победи Русия военно. Но лесно може да загуби – и това не се случва за първи път.

