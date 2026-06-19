НАТО тренира в Сувалкския коридор, а Калининград отново се превръща в най-уязвимата точка на Европа

/Поглед.инфо/ Съвместните военни учения на Литва, Полша и Франция в района на Сувалкския коридор отново насочиха вниманието към една от най-опасните географски точки в Европа. Докато НАТО говори за отбранителна готовност и координация между съюзниците, руски анализатори виждат предупреждение към Москва и подготовка за евентуална блокада на Калининград. Между официалните декларации и тревожните интерпретации остава един факт – тесният участък между Беларус и Калининград продължава да бъде място, където географията и политиката се срещат по особено опасен начин.

Военните учения, започнали в Литва с участието на подразделения от Полша и Франция, трудно могат да бъдат определени като нещо извънредно. НАТО провежда подобни маневри редовно от години. Разликата е в мястото. Сувалкският коридор отдавна е сред най-коментираните географски точки в европейската система за сигурност. Това е сравнително тесен участък земя между Калининградска област и Беларус, който свързва балтийските държави с останалата част от територията на НАТО. Ако някога се стигне до пряк сблъсък между Русия и Алианса, именно тук военните щабове и от двете страни предполагат, че може да се появи един от първите сериозни проблеми.

Според информацията, разпространена от литовски военни източници, основната задача на маневрите е подобряване на координацията между съюзническите сили и подготовка за защита на стратегически важни райони. Това е стандартна формулировка, която присъства в почти всяко съобщение за подобни учения. Тя обаче не променя факта, че Сувалкският коридор има особено значение за всички участници в конфликта между Русия и Запада.

Калининградска област представлява своеобразен руски остров в сърцето на НАТО. След присъединяването на Полша, Литва, Латвия и Естония към Алианса географската изолация на региона стана още по-очевидна. От руска гледна точка това е ключов военен плацдарм в Балтийско море. Там са разположени части на Балтийския флот, системи за противовъздушна отбрана, ракетни комплекси и логистична инфраструктура, която позволява на Москва да оказва влияние върху значителна част от региона.

От гледна точка на НАТО ситуацията изглежда различно. За съюзниците именно Калининград представлява мощно военно присъствие, което може да застраши комуникациите между балтийските държави и останалата част от Алианса. Затова не е изненадващо, че всяко учение в района неизбежно поражда подозрения и от двете страни.

Руският политолог Юрий Баранчик интерпретира маневрите като предупреждение към Москва да не разширява конфронтацията в Балтийския регион. Според него посланието е сравнително просто: Русия трябва да концентрира усилията си върху украинския фронт и да не предприема действия, които биха могли да доведат до нова криза в северозападното направление. Това е оценка, която отразява настроенията в част от руските експертни среди, но тя остава политическа интерпретация, а не официална позиция на НАТО.

Любопитното е, че самата дискусия около Сувалкския коридор постепенно се променя. Преди десетина години основният сценарий беше свързан с евентуален руски опит за свързване на Калининград с Беларус по суша. Днес разговорът все по-често се върти около обратния вариант – възможността за изолиране на Калининград при евентуална военна криза.

Тук обаче се появява един практически въпрос. Дори теоретично затваряне на Сувалкския коридор не означава автоматично прекъсване на връзките с Калининград. Русия разполага с морски маршрути през Балтийско море, а регионът има собствена инфраструктура за доставки. Това изглежда логично, но има и друг проблем. От началото на войната в Украйна Балтийско море постепенно се превръща в пространство с нарастваща военна активност, по-интензивен контрол и все повече политически напрежения около корабоплаването и санкционните режими.

Точно поради тази причина руските анализатори все по-често разглеждат Калининград не просто като военна база, а като логистичен въпрос. Във войните не побеждават само ракетите. Побеждават горивото, железопътните композиции, резервните части, ремонтните мощности и непрекъснатият поток от доставки. Когато един регион е отделен от основната територия на държавата, той неизбежно става по-чувствителен към подобни рискове.

Паралелно с това балтийските държави постепенно увеличават отбранителните си разходи и разширяват сътрудничеството с водещите сили в НАТО. Полша инвестира десетки милиарди евро в модернизация на армията. Литва и останалите балтийски страни изграждат нови отбранителни съоръжения по източните си граници. Франция демонстрира по-активно военно присъствие в региона. Ако се разглеждат отделно, това са различни процеси. Ако се разглеждат заедно, те очертават дългосрочна тенденция към милитаризация на целия източен фланг на Алианса.

В руските медии тези процеси често се представят като подготовка за бъдещ конфликт. Проблемът е, че същият аргумент се използва и в обратна посока. В столиците на НАТО руските военни програми също се разглеждат като доказателство за подготовка за евентуални бъдещи действия. Така възниква класическата спирала на недоверието, при която всяка страна определя собствените си действия като отбранителни, а действията на другата като агресивни.

Особено показателни са изказванията на някои руски коментатори, които вече поставят въпроса за използване на тактическо ядрено оръжие при евентуален конфликт около Калининград. Подобни твърдения привличат внимание, но не бива автоматично да се приемат като отражение на официалната руска политика. Те по-скоро показват степента на тревожност, която съществува в определени среди относно бъдещето на региона.

Военният блогър Сергей Богатирев стига още по-далеч, като твърди, че балтийските държави фактически вече участват в конфликта срещу Русия. Това също е позиция, която не може да бъде независимо потвърдена в представения вид. По-интересно е друго – защо подобни оценки стават все по-разпространени. Отговорът вероятно се крие в общото усещане, че границата между украинския конфликт и по-широкото противопоставяне между Русия и НАТО става все по-размита.

В същото време реалната картина остава по-сложна от телевизионните студиа и политическите лозунги. НАТО няма интерес от пряк военен сблъсък с Русия. Русия също няма очевиден интерес от откриване на нов фронт в Балтика, докато основните ѝ ресурси остават ангажирани в Украйна. Между тези две позиции обаче съществува зона на риск, в която грешки, инциденти или неправилни оценки могат да произведат последици, които никой официално не желае.

Именно затова Сувалкският коридор продължава да присъства във всички сериозни военни анализи. Не защото там непременно ще започне следващата криза, а защото това е мястото, където географията принуждава политиците и генералите да мислят за сценарии, които предпочитат никога да не се реализират.

Днешните учения в Литва вероятно ще приключат след няколко дни и ще бъдат заменени от други маневри, други доклади и други официални изявления. Калининград обаче няма да промени местоположението си. Сувалкският коридор също няма да изчезне от картата. А когато географията остане същата, стратегическите тревоги обикновено също остават.