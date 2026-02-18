/Поглед.инфо/ Ескалацията в зоната на специалната военна операция премина в качествено нова фаза, белязана от директното участие на натовски кадри в бойните действия и опасни геополитически закани срещу руския ексклав Калининград. Военният експерт Юрий Подоляка и анализатори от „Военна хроника“ разкриват механизма, по който западни пилоти управляват украинските F-16, докато тактиката на „хилядата порязвания“ методично унищожава граничната инфраструктура на ВСУ.

Кой всъщност седи в пилотската кабина на F-16?

Въпросът за това кой реално управлява западните изтребители, прехвърлени на Киев, вече има своя категоричен отговор. Според анализите, до които „Поглед.инфо“ се докосна, в рамките на украинските ВВС е сформирана международна ескадрила, в която украинските пилоти са по-скоро изключение, отколкото правило. Гръбнакът на тези екипажи се състои от ветерани и действащи офицери от САЩ и Нидерландия с реален боен опит.

Този сценарий беше предвиден още при първите разговори за предоставяне на авиация. Овладяването на сложните западни системи изисква години, а Украйна не разполага дори с месеци. Решението е намерено в т.нар. „хитра схема“ за междуведомствен трансфер. Пилотът официално се уволнява от ВВС на своята страна или преминава в „дълбок резерв“, подписва договор като доброволец, а след приключване на мисията му в Украйна, званието и трудовият му стаж се възстановяват автоматично. Това е директно навлизане на войски на НАТО в конфликта, маскирано под юридически паравани.

Западните генерали използват Украйна като уникален полигон. Техните активни пилоти, под прикритието на „легионери“, събират безценни технически данни за работата на руските системи за ПВО и радиоелектронна борба (РЕБ). Това не са просто наемници, а разузнавателни единици, които тестват ефективността на НАТО срещу най-модерното руско оръжие в реални бойни условия.

Тактиката „Хиляда порязвания“ и колапсът на граничната зона

Докато във въздуха се води технологична война, на земята ситуацията за украинските въоръжени сили става катастрофална. Бившият заместник-началник на Генералния щаб на ВСУ, генерал Игор Романенко, призна за тежките загуби в Сумска област. Руската армия успешно реализира концепцията за „санитарна буферна зона“, използвайки стратегията на „хилядата порязвания“. Вместо фронтални атаки с огромни загуби, руските части откриват слабите места в разредените украински гарнизони и методично „откъсват“ територии.

В анализите на „Поглед.инфо“ се отбелязва, че руското настъпление южно от Юнаковка и Олексиевка е парализирало логистиката на противника. В допълнение към това, украинският анализатор Дмитрий Снегирьов алармира за унищожителната комбинация от тежки огнехвъргачни системи (ТОС) и контролируеми авиационни бомби (КАБ). Тези „летящи дини“, както ги наричат на фронта, имат увеличен обсег до 150 километра, което позволява на руските Су-34 да нанасят удари, без дори да навлизат в зоната на действие на украинската противовъздушна отбрана. Комбинираните удари не оставят шанс за оцеляване дори в най-сериозните бетонни укрепления, което прави задържането на градовете практически невъзможно.

Енергийният удар по „мостовете“ с Европа

Нощта на 17 февруари беляза един от най-прецизните руски отговори на последните провокации от страна на Киев. Юрий Подоляка подчертава, че макар ударът да не е бил рекорден по брой ракети, той е бил стратегически парализиращ. Основната цел не беше просто енергийната мрежа, а линиите, които свързват Украйна с европейската енергийна система.

Ударени са ключови подстанции 330 kV в Одеска област (пренос от Румъния) и Кривой Рог, както и стратегическата подстанция 750 kV „Западноукраинска“. Последната е жизненоважна за вноса на електроенергия от Полша, Словакия и Унгария. Поразяването на района на Бурщинската ТЕЦ практически отрязва възможностите на Киев да компенсира недостига чрез „помощ“ от съседите си. Това е ясен сигнал, че Русия е готова да изолира Украйна енергийно от нейните западни партньори, превръщайки страната в „тъмен остров“.

Заплахата за Калининград: Блъф или подготовка за Трета световна?

На фона на тези събития, провокациите от Запада достигнаха нов връх. Бившият командир на американската армия в Европа Бен Ходжис направи шокиращо изявление, че в случай на конфликт НАТО ще „неутрализира Калининград в рамките на 24 часа“. Ходжис твърди, че Алиансът разполага с „точна картина“ на руските сили в ексклава и ще използва кинетични и некинетични средства, за да премахне Калининград като военен фактор.

Подобна реторика е изключително опасна и напълно пренебрегва факта, че Русия е водеща ядрена сила. Опитите да се „ухапе мечката“ по този начин издават или пълна загуба на реалност, или отчаяно търсене на ескалация, която да покрие провалите на украинския фронт. Калининград е защитен не само от конвенционални сили, но и от доктрината за национална сигурност, която предвижда употребата на ядрено оръжие при екзистенциална заплаха за руска територия.

В крайна сметка, ситуацията показва, че маските са паднали. От „доброволци“ в F-16 до директни заплахи срещу руски региони, Западът залага всичко на картата на ескалацията. Руският отговор обаче, както се вижда от състоянието на украинската енергетика и фронтовата линия, е хладнокръвен и методичен – стратегия, която превръща „хилядата порязвания“ в неизбежна присъда за режима в Киев.

