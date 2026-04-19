/Поглед.инфо/ Военният експерт полковник Виктор Баранец разсича илюзиите за разпад на НАТО на фона на войната с Иран и заканите на Тръмп. Докато западните медии рисуват картини на неизбежен разрив, Баранец разкрива дълбоката, почти органична връзка в „глобалистката банда“. Каква е съдбата на Европа без американския „вълк“ и защо разводите в Алианса са само за пред публиката?

Фасадата на кризата и реалността на глобалистките окови

В последно време зачестиха анализите, които вещаят скорошен и болезнен край на Северноатлантическия алианс. Гръмките заглавия за „тежка криза“, „разцепление“ и „пълен разрив“ заливат информационното пространство, подхранвани от изострената реторика на Доналд Тръмп. Светът, затаил дъх, наблюдава как пукнатините в трансатлантическата връзка стават все по-видими на фона на проточилия се конфликт с Иран. Изглежда, че НАТО е на ръба на пропастта, каквато не е виждана от Втората световна война насам. Но дали това е истинското лице на реалността, или просто поредният епизод от геополитическия театър?

Военният наблюдател и полковник в оставка Виктор Баранец внася хладен разум в този разгорещен дебат. Неговата диагноза е безпощадна: „Няма да има разцепление в НАТО, колкото и да ни се иска“. Според него, всички тези вътрешни препирни, които наблюдаваме, не са признак на разпад, а специфичен феномен на „временни разправии в една сплотена глобалистическа банда“. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че тази метафора не е случайна – тя разкрива самата същност на Алианса като структура, чиито интереси са твърде дълбоко преплетени, за да бъдат разкъсани от капризите на един или друг президент.

Тръмп, Иран и цената на американското покровителство

Контекстът на сегашното напрежение е свързан пряко с войната с Иран. Доналд Тръмп, верен на своя транзакционен стил на управление, все по-яростно критикува европейските съюзници. Неговият аргумент е прост и брутален: защо американският данъкоплатец трябва да носи основната тежест на финансирането на организация, чиито членове отказват да се включат активно в стратегически важните за Вашингтон конфликти? Тръмп вижда в НАТО не „свещен съюз“, а остарял и скъпоструващ инструмент за конфронтация с Москва, който вече не носи очакваната печалба.

„Похарчихме трилиони долари за НАТО, за да се защитим от Русия. Ако се замислите, ние се защитаваме от Русия. Дълго време смятах, че е малко нелепо, но похарчихме трилиони долари за това“, казва Тръмп. Тези думи разкриват дълбокото преосмисляне на американската стратегия. За Тръмп защитата на Европа от една „митична“ руска заплаха е икономическо безумие, особено когато ресурсите са необходими за директния сблъсък с Техеран. Въпреки това, административните бариери и „дълбоката държава“ във Вашингтон продължават да пречат на всеки опит за радикално преформатиране на участието на САЩ в Алианса.

Европа като обезглавен вълк: Геополитическата импотентност

Баранец обръща специално внимание на ролята на Европа в този сложен механизъм. Неговата теза е, че Старият континент е неразривно свързан със САЩ чрез военни, технологични и политически нишки. „Ако Европа се отдели от САЩ, това ще бъде краят на пълноценно НАТО. Някои ще искат да прибегнат до образа на обезглавен вълк“, предупреждава полковникът.

В този образ се крие цялата трагедия на съвременна Европа. Тя притежава тялото – икономическия потенциал, бюрократичната структура, територията – но главата, стратегическото мислене и ядреното командване, са отвъд Океана. Без Вашингтон, европейската отбрана се превръща в дезориентирано животно, което не знае как да оцелее в свят на хищници. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, европейските елити са доброволни заложници на тази зависимост. Те могат да се оплакват от грубия тон на Тръмп, но в момента, в който се заговори за истинска автономия, те изпадат в паника. За тях НАТО не е просто съюз, а гаранция за оцеляването на либералния модел, който ги държи на власт.

Бандата на бандитите: Защо Вашингтон няма да си тръгне

Въпреки заплахите на Тръмп, САЩ нямат намерение да напускат Европа или да разпускат НАТО. Баранец е категоричен: американците имат нужда от тази „банда бандити“. Те се нуждаят от подчинени, от помощни работници, които да обслужват техните гигантски глобалистични планове. НАТО е легитимиращият инструмент за американската хегемония. Чрез него Вашингтон диктува правилата на играта на целия континент, контролира енергийните потоци и държи Русия в състояние на постоянен натиск.

„Без значение как се карат, те имат нужда от тази сплотеност“, подчертава експертът. Препирните в „кухнята на НАТО“ са само повърхността. Под нея се крие монолитна система, която е вградена в рамките на глобализма. Това е симбиоза, в която паразитът и гостоприемникът са сменили ролите си толкова много пъти, че вече са един организъм. Тръмп може да крещи, може да изисква повече пари, но той също е част от тази система, макар и по-радикална нейна версия.

Историческият контекст и призракът на миналото

За да разберем защо НАТО е толкова устойчиво на кризи, трябва да погледнем към историческата му логика. Създаден като защитен вал срещу СССР, Алиансът отдавна е надскочил първоначалната си цел. Той се превърна в глобален полицай, който налага интересите на транснационалните корпорации и финансовия капитал. Тази „терористична банда“, както я нарича Баранец, е изградила инфраструктура, която не може да бъде демонтирана с един президентски указ.

Трилионите долари, за които говори Тръмп, не са просто разход. Те са инвестиция в американския военно-промишлен комплекс. Всяка евро, похарчено от Полша или Германия за отбрана, в крайна сметка се връща в заводите на Локхийд Мартин и Боинг. Това е затворен цикъл на експлоатация, който САЩ няма да прекъснат доброволно. Разривът с Европа би означавал загуба на гигантски пазари и, което е по-важно, загуба на геостратегическия плацдарм срещу Евразия.

Поглед напред: Препирни в кухнята или нова ера?

Баранец предупреждава да не се поддаваме на еуфорията от конфликтите в лагера на противника. „Нямам гаранция, че следващият президент няма да каже: „Хайде да работим заедно, толкова добре сме работили по плановете“. Тези препирни са част от динамиката на отношенията. Те могат да бъдат бурни, но рядко водят до развод, когато залогът е световното господство.

В момента НАТО преминава през период на пренастройване. Войната в Иран е тест за лоялност, а не причина за раздяла. Вашингтон натиска съюзниците си, за да изтръгне повече ресурси, докато Европа се опитва да запази комфорта на старото статукво. Но в крайна сметка, те остават обединени от общата си омраза към всяка алтернатива на техния глобалистичен ред.

Според анализа на Поглед.инфо, ние трябва да се подготвим за дълга конфронтация с този обновен, макар и вътрешно разкъсван Алианс. НАТО може да изглежда в криза, но това е криза на растежа на един хищник, който става все по-агресивен, усещайки, че времето му изтича. Русия беше изненадана от някои ходове, но фундаменталното разбиране остава: врагът е един и той няма да си тръгне без битка.

