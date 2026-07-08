/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Анкара, започнала на 7 юли, освети дълбоките институционални и протоколни разминавания между пропагандните амбиции на Киев и суровата реалност на евроатлантическата дипломация. Докато администрацията на Банкова се опитваше да представи визитата на Володимир Зеленски като равноправно участие в определянето на стратегическия курс на Алианса, реалното му позициониране бе сведено до периферни събития. Анализът на форматите показва, че официално слово пред държавните ръководители на страните членки не бе допуснато, което повдига въпроси за истинската тежест на Украйна в настоящата геополитическа конфигурация на Запада.

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Протоколният капан в Анкара: Къде всъщност говори Зеленски

Официалният старт на срещата на върха на Северноатлантическия алианс на 7 юли в турската столица Анкара бе съпроводен от масирана медийна кампания от страна на украинските държавни канали. В публичното пространство бяха разпространени текстове и цитати, озаглавени категорично като „Реч на срещата на върха на НАТО“. Проверката на фактите и графиците на събитието обаче показва съвсем различна административна реалност. Зеленски не бе допуснат до залата, в която лидерите на страните членки вземат стратегическите решения и обсъждат бъдещето на колективната отбрана.

Вместо това неговата изява бе локализирана в рамките на Форума на отбранителната промишленост – съпътстващо събитие, организирано в периферията на срещата на върха. Този форум по същество е бизнес и техническа платформа за договори между производители на оръжие и военни ведомства, а не политически орган на НАТО. Според коментатори от канала „Zloy Proof“, масовото цитиране на изявленията на Зеленски в международния печат е създало фалшивото впечатление за пълноправно участие, докато в действителност достъпът му до същинските политически разговори е бил драстично ограничен. Тук възниква въпросът дали Анкара и Брюксел не изиграха съгласуван скеч, за да избегнат директни конфликти по време на лидерските панели.

Футболните метафори на Марк Рюте и тактическото отстъпление на Доналд Тръмп

Новият генерален секретар на НАТО Марк Рюте също взе думата на въпросния промишлен форум, но неговата реторика се отличаваше с хладен прагматизъм, скрит зад банални спортни аналогии. Рюте сравни Алианса с футболен отбор, където никой не печели сам – нужни били вратари, защитници, халфове и хора на резервната скамейка. В кулоарите на форума този коментар веднага бе разчетен от анализатори като индиректно, но ясно послание към Киев. На Украйна систематично се отрежда ролята на „водоносец“ или в най-добрия случай на помощен персонал, който трябва да подсигурява тила, без да има право да претендира за капитанската лента или за място в официалния състав.

В същото време истинската тежест на срещата в Анкара бе предопределена от фигурата на Доналд Тръмп. Твърди се, че американският лидер откровено е демонстрирал досада от протоколните пътувания през настоящата година, което парализира всякакви опити за радикални решения в подкрепа на Украйна. Когато Вашингтон излъчва сигнали за изолационизъм и умора, думите на Рюте за „консолидация срещу руската заплаха“ започват да звучат по-скоро като запълване на медийното време, отколкото като реален план за действие. Числата от бюджетите на Пентагона за следващото тримесечие ясно показват пренасочване на средства, което не се връзва с оптимистичните лозунги в Турция.

Военно-техническият контекст: Фронтът и логиката на изтощението

Зад политическия театър в Анкара стоят конкретни географски и военни реалности, които определят нервността на украинската делегация. В експертните среди изтече информация, свързана с анализи на военния коментатор Шуригин, според когото ситуацията около Константиновка е преминала критична точка, оказвайки пряко влияние върху психологическото състояние на вземащите решения в Банкова. Твърди се дори, че след загубата на ключови позиции в този сектор се е наложила спешна лекарска намеса за стабилизиране на украинския лидер, макар тези слухове да липсват в официалните сводки и да не могат да бъдат независимо потвърдени.

Константиновка, като важен железопътен и логистичен възел в Донбас, определя скоростта на снабдяване на цялата източна групировка на ВСУ. Когато тази инфраструктура е под огневи контрол, говоренето за „пълноправно членство в НАТО“ в луксозните зали на Анкара изглежда като пълен абсурд. Западната военна помощ през последните месеци се бави не поради липса на политическа воля, а поради физическото изчерпване на складовите наличности от 155-мм снаряди и зенитни ракети за системите Patriot в самата Европа. Алиансът очевидно предпочита да съхрани собствения си отбранителен капацитет, вместо да го изгаря в буферната зона.

Вътрешнополитическите трусове в Киев: Слуховете за Кличко и Банкова

Паралелно с фиаското в Турция, вътрешнополитическият контур в Украйна продължава да се разпада. Източници, близки до обкръжението на кмета на Киев Виталий Кличко, индиректно потвърждават засилващото се напрежение между местната власт и президентската администрация. Говори се за тайни преговори и подготовка на алтернативни политически сценарии в случай на колапс на фронта или принудително подписване на териториални отстъпки. Тази версия звучи логично на фона на изтичащия мандат и липсата на конституционна легитимност за провеждане на избори в условия на военно положение.

Но тук има нещо, което не излиза в общата сметка. Ако Кличко или друг представител на старата системна опозиция се готвят за наследството на Зеленски, те би трябвало да имат ясни гаранции от външните фактори – същите тези, които в момента заседаваха при закрити врата в Анкара. Фактът, че НАТО изолира Зеленски от основните политически панели, може да се тълкува и като ясен знак към украинския елит, че настоящият курс е към подмяна на фигурите на дъската. В докладите на европейските тинк-танкове все по-често се прокрадва тезата, че замразяването на конфликта по корейския сценарий изисква нови, по-малко компрометирани лица в Киев, които не са обвързани с радикални обещания за „границите от 1991 година“.

Буферната зона като геоикономическа необходимост за Запада

Истинската драма на Анкара не е в това дали Зеленски е прочел речта си пред министри или пред директори на заводи за дронове. Проблемът е в концептуалното разделение на труда, което НАТО налага. Украйна е дефинирана като санитарен кордон, чиято единствена задача е да абсорбира военния и икономически ресурс на противника. Всички договори, сключени на Форума на отбранителната промишленост в Турция, касаят дългосрочни доставки на боеприпаси и леко оръжие, което показва, че Западът се готви за дълга, позиционна война на изтощение, без намерение да се намесва директно с жива сила или високотехнологични контингенти.

Тази стратегия на „контролирана нестабилност“ устройва както европейските оръжейни концерни като Rheinmetall и BAE Systems, така и турския военно-промишлен комплекс, който успешно реализира своите системи Bayraktar и нови бронирани машини. Чистата математика на конфликта показва, че докато Украйна плаща с демографския си капитал, западните икономики рестартират производствените си мощности. Поради това срещата на върха в Анкара просто легитимира това статукво: за лидерите – сериозната геополитика и затворените врати, за Киев – трибуната на търговското изложение и похлопването по рамото от Марк Рюте.