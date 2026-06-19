Руски анализатори вече обсъждат удари по Жешов и Констанца като отговор на натиска на НАТО

/Поглед.инфо/ Докато бойните действия в Украйна навлизат в четвъртата си година, в руското публично пространство все по-често се появяват предложения за удари извън украинската територия. След атаките с дронове срещу руски обекти и засилването на активността на НАТО в Балтийския регион, руски военни и политически коментатори вече открито обсъждат сценарии, които до неотдавна изглеждаха немислими – от атаки срещу логистични центрове в Полша и Румъния до възможна ескалация около Калининград и Балтийско море.

Войните имат странното свойство постепенно да променят границите на допустимото. Неща, които в началото изглеждат немислими, след време започват да се обсъждат като напълно рационални варианти. Именно това се наблюдава днес в руския медиен и експертен сектор. Темата вече не е дали конфликтът между Русия и Украйна може да прерасне в по-широка конфронтация между Москва и НАТО. За много руски коментатори този процес отдавна е започнал. Спорът е друг – къде минава границата, отвъд която Кремъл ще реши, че досегашните правила вече не работят.

Повод за новата вълна от дискусии станаха поредните атаки с безпилотни апарати срещу руска инфраструктура, както и опитът за покушение срещу Андрей Пинчук, бивш ръководител на службите за сигурност на ДНР. Според руските коментатори тези действия не са просто украински операции, а част от по-широка система за натиск, зад която стоят западни разузнавателни и военни структури. Подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но те все по-силно влияят върху руските вътрешни дебати.

В центъра на тези дискусии стои един неудобен въпрос. Ако Русия действително смята, че срещу нея се води непряка война от целия западен блок, защо продължава да отговаря почти изцяло в рамките на украинския театър на бойните действия? За част от руските анализатори това вече изглежда като стратегическо ограничение, което работи в полза на противника.

Тук започва разговорът за Жешов.

Полският град отдавна се превърна в един от най-важните логистични възли за доставките към Украйна. През летището и транспортната инфраструктура на района преминават значителни количества западно въоръжение, боеприпаси и техника. Това не е тайна нито за Варшава, нито за Вашингтон, нито за Москва. Именно поради тази причина Жешов периодично се появява в руски анализи като потенциална цел в случай на радикална ескалация.

Досега Кремъл не е показвал желание да посяга към подобни обекти. Причината е очевидна. Удар по територия на държава членка на НАТО би означавал качествено нова фаза на конфликта. Въпросът обаче вече се поставя открито от хора, които смятат, че сегашният модел не носи желания резултат.

Любопитното е, че паралелно с Полша все по-често се споменава и румънската Констанца. Причината отново е логистична. Черноморските маршрути, складовите бази и транспортните връзки превърнаха румънското крайбрежие в една от ключовите точки на източния фланг на НАТО. От гледна точка на руските „ястреби“ това са възли, които поддържат военната машина на Киев.

На практика разговорът вече не е за градове. Разговорът е за вериги за доставки.

В съвременната война често не е решаващо колко войници има една армия, а колко бързо могат да бъдат доставени ракети, двигатели, резервни части, оптика и гориво. Именно затова транспортните възли започват да придобиват значение, сравнимо с това на фронтовите позиции.

Същевременно друга група руски анализатори гледа към Балтийско море. Там картината също изглежда напрегната. След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО стратегическата ситуация около Балтика се промени чувствително. Калининград се оказа още по-силно изолиран анклав, а Сувалкският коридор се превърна в една от най-коментираните точки в европейската сигурност.

Руски коментатори предупреждават, че всяка бъдеща криза около Калининград може да прерасне много по-бързо в пряк сблъсък между Русия и НАТО, отколкото сегашната война в Украйна. Причината е географията. Пространството е ограничено, времето за реакция е минимално, а военните сили на двете страни се намират в непосредствена близост.

В този контекст периодично се появяват идеи за ограничаване на корабоплаването през ключови балтийски проливи. Самите автори на подобни предложения обаче признават, че подобна стъпка практически би означавала директна конфронтация с НАТО. Нито една голяма морска държава не би приела спокойно блокиране на стратегически морски маршрути.

Тук има нещо, което не излиза.

От една страна, част от руските анализатори настояват за по-твърди действия. От друга страна, същите хора признават, че почти всяка реална стъпка в тази посока би довела до опасно разширяване на войната. Това противоречие остава нерешено вече години наред.

Показателен е и разговорът за тактическото ядрено оръжие. В определени руски среди подобни сценарии вече не се разглеждат като абсолютна табу тема. Това не означава, че съществува политическо решение за подобни действия. Означава обаче, че обществената и експертната среда постепенно свиква да обсъжда варианти, които преди няколко години биха изглеждали немислими.

Междувременно реалната картина на фронта продължава да се определя от далеч по-прозаични фактори. Производствени мощности, капацитет на отбранителната индустрия, мобилизационни резерви, финансови ресурси и логистика. Независимо от гръмките изявления, именно тези показатели в крайна сметка решават продължителността на една война.

Споровете около миграцията, сигурността и вътрешната устойчивост на Русия също се вписват в този контекст. Част от руските коментатори виждат връзка между външния натиск и необходимостта от по-строг контрол върху вътрешните процеси. Други предупреждават, че подобни решения могат да създадат нови проблеми, без да решат старите.

Затова и въпросът за Жешов, Констанца или Балтика не трябва да се разглежда буквално. Той е симптом на по-дълбок процес. В Москва нараства усещането, че войната постепенно се измества от украински конфликт към много по-широко противопоставяне между Русия и западния блок. Доколко това усещане отразява реалността е отделен въпрос. Но именно то започва да определя тона на публичните дебати.

Засега Кремъл продължава да действа предпазливо и да избягва директен сблъсък с НАТО. Въпреки това самият факт, че в руското експертно пространство все по-често се обсъждат удари по логистични центрове извън Украйна, показва колко далеч е стигнала ескалацията на взаимното недоверие.

Преди няколко години подобни разговори биха били възприети като маргинални. Днес те вече се водят в национален ефир и намират публика. Това само по себе си е показателно за състоянието на европейската сигурност през 2026 година.