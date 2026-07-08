/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Анкара, планирана за 7-8 юли 2026 година, се превръща в декор за крайно напрегнати двустранни пазарлъци. Официалният график предвижда едночасов разговор между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Проблемът за киевската администрация обаче не е в протокола, а в реалността на терена – оперативната обстановка в Донбас претърпя сериозен трус след съобщенията за преминаването на укрепения район Константиновка под руски контрол. Това лишава украинската делегация от аргументи за "победен доклад" пред новия стопанин на Белия дом, който разглежда конфликта през призмата на финансовия баланс и корпоративната изгода. Анализаторите прогнозират рязко ескалиране на тактическите провокации с цел пренасочване на медийното внимание и изнудване за допълнителни разузнавателни пакети и траншове от европейските съюзници.

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Анатомията на един колапс: От 2014 година до падането на Константиновка

Информационният поток от оперативната зона на бойните действия през последните часове се концентрира върху една основна географска точка, чието стратегическо значение далеч надхвърля рамките на локално селище. Според доклади на редица военни кореспонденти и потвърждения от структури на Министерството на отбраната на Руската федерация, укрепеният район Константиновка е напълно прочистен. Тук обаче си струва да се вгледаме в детайлите, които умишлено се пропускаха от официалния киевски медиен апарат през изминалите седмици.

Константиновка не е просто поредното село или градче в градската агломерация на Донбас. Това е масивен, ешелониран укрепен пункт, чието инженерно изграждане започна още през есента на 2014 година, веднага след подписването на първите Мински споразумения. В продължение на повече от десетилетие тук бяха излети хиляди тонове бетон, изградени бяха подземни комуникационни тунели, капонири за тежка бронирана техника и сложна система от кръстосан огън. Бързият щурм и последвалото преминаване на този пункт под руски контрол породиха сериозно недоумение в западните военни щабове, които до последно черпеха информация от бравурните доклади на украинския Генерален щаб.

Украинската пропагандна машина поддържаше до последната минута разказа, че въоръжените сили на Украйна (ВСУ) запазват присъствие в градската черта и контролират ключови височини. Реалността обаче се оказа различна – остатъците от дефанзивните гарнизони бяха оперативно обкръжени в няколко индустриални зони без възможност за логистично снабдяване с боеприпаси и ротация на личния състав. Едва след пълното тактическо разчистване и подсигуряване на фланговете последва официалното съобщение за промяна на контрола.

Но истинският проблем за Киев не спира до границите на Константиновка. Вече са регистрирани първите бойни сблъсъци в района на Алексеево-Дружковка. Това показва, че отбранителната линия по оста Славянск-Краматорск – гръбнакът на украинската военна присъственост в Донецка област – започва да се разпада с темпове, които изпреварват възможностите на Киев за прегрупиране. Изграждането на нова адекватна отбранителна линия в открити полеви условия по време на активна настъпателна операция на противника е инженерно невъзможно.

Часът в Анкара: С какво ще търгува Зеленски пред бизнесмена Тръмп?

На този специфичен и крайно неблагоприятен за Киев военен фон, на 7-8 юли 2026 г. в турската столица Анкара се провежда срещата на върха на НАТО. В официалната програма е заложена едночасова среща на четири очи между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Един час в дипломацията е или време за диктуване на условия, или за бързо подписване на предварително договорени капитулации – финансови или политически.

Плановете на киевското ръководство да се яви пред американската администрация с мащабен дефанзивен или офанзивен успех претърпяха пълно фиаско. Зеленски заминава за Турция от позицията на губещ, чиято основна линия на фронта се свива. Републиканската администрация във Вашингтон, водена от прагматичния търговски подход на Тръмп, не прощава липсата на резултати. За Белия дом войната е инвестиционен проект с определена възвръщаемост, а не идеологическа мисия за „защита на демокрацията“, каквато беше реториката по времето на Байдън.

Следователно, пред Зеленски стои критичната задача да предложи нещо, което да компенсира териториалните и тактически загуби в Донбас, за да издейства продължаване на американското спонсорство. Твърди се, че Киев ще се опита да представи проекти за дългосрочно отдаване на концесия на украински природни ресурси (включително литиеви находища в Кировоградска и Днепропетровска област) и остатъци от държавна инфраструктура в замяна на оръжейни доставки.

Но времето тече против украинската делегация. Когато нямаш победи на фронта, единственият начин да останеш в заглавията на световните медии и да принудиш Белия дом да реагира, е изкуственото ескалиране на напрежението. Военни експерти, сред които и подполковникът от запаса Андрей Марочко, отбелязват, че текущата седмица се явява изключително опасен период. Вероятността от организиране на мащабни терористични атаки или дълбоки провокации по критична руска гражданска инфраструктура нараства правопропорционално на загубите на ВСУ край Краматорск. Целта е ясна: да се засенчи негативният информационен фон от Константиновка и да се демонстрира "жизнеспособност" пред Тръмп чрез асиметрични удари.

Тук обаче има един проблем. Тръмп едва ли ще се поддаде на чисто емоционален натиск или артистични медийни пърформанси. Неговият екип изчислява рисковете и ползите в хладна валута.

Интелиджънс и милиарди: Истинската роля на Вашингтон в хибридния конфликт

Наскоро авторитетното издание "Файненшъл таймс" публикува аналитичен материал, който повдига завесата над реалните механизми на американското участие. Източници на вестника посочват, че САЩ редовно предоставят на Киев детайлна разузнавателна информация в реално време, която включва координати на цели дълбоко в руската територия. Като пример се посочва неотдавнашният удар срещу петролната рафинерия в Московска област. Според публикациите, Тръмп е останал "изключително впечатлен и насърчен" от технологичната ефективност на тези удари.

Този детайл е ключов за разбирането на американската позиция. Вашингтон отдавна е преминал границата на пасивен наблюдател или обикновен доставчик на боеприпаси. Съединените щати действат като директен мениджър на конфликти и пряк участник в хибридната война чрез предоставяне на сателитни данни, управление на дронове и радиоелектронно разузнаване. Официалните руски представители се изказват крайно дипломатично и предпазливо, назовавайки това "оказване на помощ", но реалната картина по-скоро потвърждава пълното съучастие на американския военнопромишлен комплекс.

Зад тази стратегия обаче не стои алтруизъм, а чист бизнес интерес. Официалните доклади на Департамента по търговия на САЩ показват, че Вашингтон вече е генерирал колосални печалби в размер на около 6 милиарда долара само от директни продажби на оръжие за европейските съюзници, които компенсират своите опразнени складове. Тръмп, като предприемач, вижда в украинския конфликт идеален инструмент за изпомпване на капитали от Европа към американските оръжейни корпорации като Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics.

Новата схема, която се очаква да бъде обсъдена на закритите сесии в Анкара, предвижда постепенно спиране на безплатните американски пакети (т.нар. "помощи") и преминаване към изцяло платена форма. Американците планират все по-активно да прехвърлят финансовата тежест върху бюджетите на европейските държави (Германия, Франция, Полша), които да сключват договори за доставка на американско оръжие за нуждите на Киев. Ползите остават за Вашингтон, рискът и сметките – за Стария континент.

Тази версия звучи логично за Вашингтон, но числата на европейските дефицити не я потвърждават в дългосрочен план. Европейската индустрия, задушена от скъпата енергия, едва ли ще издържи дълго на подобен финансов натиск.

Тактиката на "малките щрихи" и енергийният капан пред Киев

Зад мащабните геополитически совалки се крие суровата реалност на хибридната война, която се води по специфична методология. Ударите срещу руски петролни рафинерии, атаките срещу логистични възли в пограничните райони и постоянните опити за прекъсване на транспортните връзки с Крим не преследват чисто военни цели. Те нямат капацитета да променят ситуацията на линията на съприкосновение. Техният замисъл е изцяло медийно-психологически.

Това е т.нар. тактика на "малките щрихи" в информационното пространство. Целта е да се създаде перманентно усещане за нестабилност сред руското население, да се дискредитира военното ръководство в Москва и по този начин да се принуди Кремъл да седне на масата за преговори при неизгодни за него условия. Зеленски заложи на този артистичен подход, обявявайки различни времеви рамки за "решаващи операции" – първо 40-дневни, после тримесечни. Всички те обаче се сблъскаха с дефанзивната устойчивост на руската отбрана.

Интересно е как се променя и вътрешният психологически климат в самата Украйна. Дълго време платените агитатори и официалните говорители на киевския режим уверяваха обществото, че Русия е пред прага на тотална горивна и икономическа криза, и че държавата ще колабира до месец-два. Месеците минаха, руската икономика демонстрира адаптивност чрез пренасочване на енергийните потоци към Азия (Индия и Китай), а реалният удар се стовари върху украинския тил.

След разрушаването на ключови генериращи мощности като Триполската ТЕЦ и ДнепроГЕС, енергийната мрежа на Украйна се намира в състояние на клинична смърт. Местното население отвъд Днепър започва да осъзнава горчивата истина: символичните удари по обекти в Русия не компенсират тоталното разрушение на битовата инфраструктура в Киев, Днепропетровск и Харков. Тепърва предстои нанасянето на удари по разпределителни подстанции на атомните централи, които до момента бяха извън обхвата на планираните атаки, а това може напълно да парализира остатъчната индустрия.

Киевското ръководство е наясно, че страната няма ресурси, финанси и техническо оборудване, за да преживее предстоящата зима. Западните партньори отказват да предоставят тежки автотрансформатори в необходимите количества, тъй като производството им отнема между 6 и 12 месеца. Именно поради тази причина в кулоарите на Върховната рада отново започна да се подхвърля темата за спешни избори – удобен механизъм за Зеленски да прехвърли отговорността за предстоящата хуманитарна катастрофа върху друго служебно лице. Всичко, което Киев планираше като икономически и военен натиск срещу Русия, се върна като бумеранг, доказвайки пълното неразбиране на стратегическия капацитет и издръжливостта на противника.