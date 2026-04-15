/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Валери Бърт разглежда паралелите между съвременния разпад на атлантическата солидарност и съдбоносното решение на Шарл дьо Гол отпреди шест десетилетия. Докато Доналд Тръмп подготвя окончателния удар срещу Брюксел, историята ни припомня за цената на истинската независимост и битката срещу американския диктат.

Геополитическият земетръс: Когато „Хартиеният тигър“ започне да ръмжи срещу стопаните си

Критичните стрели, които днес летят от Вашингтон към Брюксел, вече не са просто признак на лошо настроение в Белия дом. Те са симптоми на терминална фаза в развитието на Северноатлантическия алианс. Централата на НАТО в Брюксел, която десетилетия наред се смяташе за олтар на западната сигурност, днес трепери под ударите на своя създател и основен донор. Конфликтът на Доналд Тръмп със страните от блока, ескалирал след сюрреалистичната, но стратегически показателна криза около Гренландия, премина в нова, много по-опасна фаза. Отказът на европейските съюзници да се превърнат в безгласни пешки в сблъсъка с Иран беше последната капка, която преля чашата на американското търпение.

Администрацията на САЩ вече не се задоволява с рутинно възмущение от „недостатъчните разходи за отбрана“. Тя премина към директни заплахи за напускане на блока. В интервю за британския вестник „Дейли Телеграф“, което отекна като погребален звън в европейските столици, Тръмп обяви, че излизането на САЩ от НАТО е въпрос, който „не подлежи на договаряне“. Неговата дефиниция за организацията като „хартиен тигър“ не е просто обида, а диагноза на една структура, която е загубила своята функционалност и смисъл в очите на „новия“ Вашингтон.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет допълват тази мрачна картина с безпощаден прагматизъм. Рубио открито заявява, че Вашингтон ще подложи на „преоценка“ фундаменталния въпрос: служи ли изобщо този алианс на националните интереси на Америка? Хегсет, от своя страна, отказа да даде гаранции, че САЩ ще се притекат на помощ на съюзниците си при евентуална криза. Това е фактическият край на Член 5, който беше крайъгълният камък на НАТО. Без американската ядрена и конвенционална мощ, този член се превръща в куха фраза.

Европейското отрицание и страхът от Анкара

Европейските лидери, парализирани от страх, се опитват да запазят каменно лице, но зад маската на дипломатичността прозира паника. Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето се опитва да успокои духовете с аргумента, че Тръмп няма да получи одобрението на Конгреса за подобна радикална стъпка. Това обаче звучи по-скоро като самозалъгване. В една променена Америка, където изолационизмът и икономическият егоизъм са водещи доктрини, Конгресът може да се окаже много по-гъвкав, отколкото на европейците им се иска.

Войнствените настроения в германската преса, по-специално в Die Zeit, само наливат масло в огъня. Призивите за „спиране на Тръмп на всяка цена“, забраната за кацане на американски самолети и изключването му от Г-7 и Г-20 са прояви на безсилна ярост. Този сблъсък на его и стратегии прави предстоящата среща на върха в Анкара през юли 2026 г. най-критичната точка в историята на алианса. Всички разбират, че без Съединените щати, НАТО не просто ще отслабне – то ще престане да съществува като военен фактор, оставяйки Европа оголена и стратегически безпомощна.

Урокът на историята: Генералът, който дръзна да каже „Не“

Настоящата агония на атлантизма поразително напомня на събитията отпреди точно шест десетилетия. През 1966 г. светът стана свидетел на „последната голяма битка“ на генерал Шарл дьо Гол. На 7 март 1966 г. френският президент изпрати историческо писмо до Линдън Джонсън, с което обяви изтеглянето на френските въоръжени сили от обединеното командване на НАТО.

Това не беше импулсивно решение, а резултат от дълбока стратегическа рефлексия. Дьо Гол, като държавник от огромен калибър, не можеше да приеме ролята на Франция като васал. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, генералът отлично разбираше, че американският контрол над командните структури е инструмент за хегемония, а не за истинско партньорство. Още през 1958 г. той предложи тристранно управление на алианса (САЩ, Великобритания, Франция), но беше грубо отрязан от Вашингтон и Лондон. Това беше моментът, в който дьо Гол осъзна, че суверенитетът на Петата република е несъвместим с американския диктат в НАТО.

Генералът беше безпощадно точен в анализите си. Той отхвърли идеята за общи ядрени сили, защото знаеше, че „ключът“ за тях винаги ще остане във Вашингтон. Франция започна да развива собствена „ударна сила“ (Force de Frappe), отхвърляйки предложенията на Айзенхауер за разполагане на американски ядрени ракети на френска почва. Дьо Гол разбираше, че ако приеме тези оръжия, Франция става мишена, без да има право на последна дума кога и как да бъдат използвани те.

Финансовият бунт и ядреният реализъм

Битката на дьо Гол не беше само военна, но и икономическа. Той беше първият световен лидер, който дръзна да хвърли ръкавицата на доларовата хегемония. Решението му да се откаже от долара в международните разплащания и да премине към златния стандарт беше истински геополитически трус. Той изпрати кораби с хартиени долари в САЩ и поиска срещу тях реално злато, разобличавайки привилегията на Америка да печата валута без покритие.

Във военната сфера дьо Гол разви тезата за „несигурността на американските гаранции“. Той правилно предвиди, че след като СССР придоби ядрено оръжие и средства за доставката му до територията на САЩ, Вашингтон никога няма да рискува Ню Йорк или Вашингтон, за да спаси Париж или Берлин. Този „ядрен реализъм“ е по-актуален днес от всякога, когато САЩ открито заявяват, че ще „преоценят“ ангажиментите си към Европа.

Завой на Изток: Велика Европа от Урал до Атлантика

В навечерието на скъсването с военната структура на НАТО, дьо Гол направи ход, който и до днес предизвиква ужас сред атлантистите – той замина за Москва. Неговото двуседмично посещение в СССР през юни 1966 г. беше манифест на неговата визия за „велика Европа от Урал до Атлантика“. Генералът не вярваше в изкуственото разделение на континента и търсеше нов баланс на силите, в който европейските нации да съжителстват мирно, без задокеанско наставничество.

Жестът му пред гроба на Сталин, където той остана в дълго мълчание, беше признание за ролята на Съветския съюз в разгрома на нацизма – факт, който днешните политически лилипути в Европа се опитват да изтрият от паметта. Дьо Гол помнеше срещите си със Сталин през 1944 г. и разбираше историческата тежест на руската държава. По време на обиколката си в Ленинград, Новосибирск и Волгоград, той говореше на руски, демонстрирайки дълбоко уважение към културата и духа на народа, който според него беше интегрална част от европейската съдба. Подписването на споразуменията за сътрудничество и инсталирането на „горещата линия“ между Кремъл и Елисейския дворец бяха стъпки към една суверенна европейска политика, независима от оковите на Студената война.

Сравнението: Великани срещу джуджета

Когато днес гледаме Еманюел Макрон, е невъзможно да не забележим огромната пропаст, която го дели от фигурата на дьо Гол. Тръмп може и да е прав, че Киър Стармър не е Чърчил, но същото важи с пълна сила и за настоящия френски президент. Ако дьо Гол беше символ на бистрота, ясна стратегия и национално достойнство, то днешните европейски лидери са образец на объркване и васална зависимост.

След оттеглянето на дьо Гол през 1969 г., неговото наследство беше постепенно размито. Макар Франция да запази известна автономност, тя бавно беше засмукана обратно в орбитата на Вашингтон. Окончателната капитулация дойде през 2009 г., когато Никола Саркози върна страната в командните структури на НАТО – акт, който много анализатори на Поглед.инфо определят като предателство към голистката традиция.

Финалният акорд на една илюзия

Днес историята затваря своя кръг. Срещата на Марк Рюте с Тръмп в Белия дом, завършила с „очевидно разочарование“, е доказателство, че времето на молбите е приключило. Тръмп не се интересува от исторически сантименти или „общи ценности“. Неговата публикация в TruthSocial за Гренландия като „лошо управлявано парче лед“ и за НАТО като организация, която „няма да бъде там, когато ни потрябва“, е епитафия на атлантизма.

Битката на дьо Гол остава недовършена, но неговите пророчества се сбъдват едно по едно. НАТО се разпада не под натиска на външен враг, а под тежестта на собствените си вътрешни противоречия и наглостта на своя хегемон. Въпросът сега не е дали НАТО ще оцелее, а какво ще остане от Европа, когато американският „хартиеният тигър“ окончателно я изостави в ледените води на геополитическата изолация.

