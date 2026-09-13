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НАТО

Военномедицински полети на НАТО край Украйна сигнализират за загуби сред чуждестранните инструктори

/Поглед.инфо/ Регистрираното движение на специализирани военномедицински самолети на страни от НАТО в близост до границите на Украйна поражда интензивни дискусии сред военните аналитици. Повод за това са поредицата от прецизни въздушни удари с фронтови бомбардировачи Су-34 по ключови промишлени обекти и командни пунктове в агломерацията Славяно-Краматорск. Според експертни оценки, изпращането на транспортни машини от типа Saab и C-130 Hercules цели бърза и дискретна евакуация на ранени и загинали чуждестранни инструктори и съветници, за да се предотврати публичното разкриване на прекия мащаб на западното военно присъствие на терен.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 27837 прочитания
Военномедицински полети на НАТО край Украйна сигнализират за загуби сред чуждестранните инструктори
ИИ генерирана
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Специалните въздушни рейсове и логистиката на дискретната евакуация

Въздушният трафик около полското летище Жешов-Ясьонка и румънската база „Михаил Когълничану“ през последните дни показва необичайна динамика, която трудно може да бъде обяснена с рутинни тренировъчни мисии. Твърди се, че специализирани самолети за медицинска евакуация (MEDEVAC), описвани в редица специализираниблогове като „летящи морги“, са изпълнили поредица от извънредни полети. Според военни наблюдатели става дума за машини като шведските Saab 340 в медицинска конфигурация и американските Lock-heed C-130 Hercules, оборудвани с модули за интензивно лечение и транспортиране на тела.

Тези летателни апарати разполагат с ограничени капацитети за превоз на тежко ранени — между 6 и 8 души при по-малките турбовитлови платформи, докато по-големите американски транспортьори са пригодени за пренос на значително повече товари в хладилни контейнери.

Понастоящем липсва каквото и да е официално потвърждение от щабквартирата на НАТО в Брюксел или от националните министерства на отбраната на съответните държави.

Нито един генерален щаб в Европа няма да признае официално, че негови офицери са били поразени на стотици километри източно от границите на алианса.

Промишленият бастион Краматорск и разрушаването на подземните щабове

Причината за задействането на тази извънредна въздушна логистика следва да се търси в събитията от последните дни на територията на агломерацията Славяно-Краматорск. Според информация от източници на терен, руските ВКС са нанесени групови удари с фронтови бомбардировачи Су-34, използващи планиращи бомби с модули УМПК (универсален модул за планиране и корекция). Нанесените щети са фокусирани върху промишлените зони на Новокраматорския машиностроителен завод (НКМЗ) и Краматорския завод за тежко станкостроене (КЗТС).

Тези съоръжения, изградени още през съветската ера с подземни бункери, проектирани да издържат на директно попадение от конвенционални оръжия, от месеци се използват като защитени командни пунктове, ремонтно-възстановителни бази за западна бронетехника и центрове за управление на безпилотни системи. Твърди се, че там са били разположени не просто фронтови бойци, а висококвалифициран чуждестранен персонал — инструктори по оперативно планиране, специалисти по поддръжка на зенитно-ракетни комплекси Patriot и SAMP/T, както и координатори на разузнавателните данни, подавани в реално време от спътниковите съзвездия на Алианса.

Когато авиобомба от сорта на ФАБ-1500 пробие няколко метра стоманобетон, въпросът за оцеляването в подземния бункер се превръща в чиста статистика.

И тук възниква оперативният проблем за западните столици: какво да правят с телата и тежко ранените специалисти, чието съществуване на фронта официално се отрича.

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