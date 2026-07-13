За разума като дефицитна стока на пазара на натовските илюзии

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО, която с такъв гръмогласен патос бе аплодирана от официозните медии, всъщност маркира най-опасната и зловеща точка в съвременната геополитическа история. Под прикритието на кухи лозунги за мир, евроатлантическите лидери единодушно приеха самоубийствената теза, че конфликтът в Украйна трябва да се разпалва с всички възможни средства, за да бъде принудена Русия да преговаря. Това „финално решение“, преведено на езика на суровата реалност, означава само едно: подготовка за директен сблъсък. Маските паднаха, а символичните подаръци под формата на бойни пистолети, раздадени на участниците, само потвърдиха, че Брюксел и Вашингтон вече не крият намеренията си за пълномащабна война.

Сред гръмогласните хвалебствени слова посветени на преминалата натовска среща, тук там, известни като обективни анализатори, къде в полутон, а къде директно съобщиха на обществото онова, което нормалните европейци, гледащи репортажите, и сами усетиха. А именно, че тази сесия на НАТО беше може би най-зловещата и най-опасната от всички преди нея. Една интересна политическа коментаторка, Улрике Франке простичко обобщи, че е могло да бъде и по-добре, но бедата е, че е станало още по-лошо. Изводът й е верен, защото независимо от видимите различия и дори противоречия в позициите на участниците, да не говорим за пъстрото отношение на президента Тръмп към европейските му партньори, накрая всички единодушно подкрепиха заедно една монолитно заявена теза, че трябва да се продължи подкрепата на Украйна с всички възможни средства, за да се постигне мир като се принуди Путин да седне на масата на преговорите. Това, бихме могли да го наречем, „финално“ решение преведено на прост език означава, гответе се за скорошна война. От него лъсват неприкрити две истини - какво всъщност иска натовският спецотряд и какво логично ще бъде отговорено от другата страна. Особен вид илюстрация на взетите решения бяха именните подаръци, които домакинът връчи на всички участници - бойните пистолети, без да уточни обаче за какво ще са им. Като жест този факт символично подсказва, че маските вече окончателно бяха свалени, че става въпрос ни повече, ни по-малко за истинска война, както спомена и Песков, между две страни – евроатлантическия блок и Русия - и тя за сега е само на територията на Украйна.

Надпреварата в момента между въпросните, с пълно основание можем да ги наречем, воюващи далеч не е вече само в количеството оръжие и пари, а и в това кой кого ще надговори. Става въпрос за приказки, изявления и закани, по повод на които известни анализатори като Яков Кедми и Джефри Сакс многократно повтарят, че не трябва да се провокира Русия. Казват го не защото са на страната на Русия, а защото те, неживеещите в Европа със съпричастност реагират срещу самоубийствената политика на европейските лидери, която този път е в синхрон и с американския им шеф. Което може да доведе до гибелта на Европа отначало, а после и на останалия свят. А двамата коментатори безспорно са от този вид човешки същества, които имат разум в главата си. Защото последно време като че ли точно разумът се оказа изключително дефицитна стока в политическата търговия. И то дотолкова, че почти вече не го търсят да си го купят. Като някоя захвърлена стока, която нито някой иска да я олихви, нито да повиши цената й, и тя си стои на политическата лавица непотребна.

Понеже става въпрос за разума, няма как отново да не се сетим за известния стих на руския поет Фьодор Тютчев, че Русия с разум не можеш я разбра. И наистина тезата, че трябва да се води войната с такъв темп на нарастване, че да се принуди Путин да седне на преговорите, показва преди всичко пълната неадекватност в мисленето на авторите й по отношение на сигурността на Европейския континент. Освен това тя говори за липсва на някаква, дори минимална представа за руската страна и, естествено, за нейния президент. Интересно би било покрай надеждите за края на Путин, дали някой се запитва, какво би могло да се случи, ако изведнъж след активните действия на украинската армия съвместно с партньорите и от Запада действително се стигне до там, че Путин да бъде принуден и признае, че е време да седне на масата. В единия край на Червения площад в Москва, току до Спаските врати на кремълската стена се намира известната църква „Василий Блажений“. Точно отпреде й има един кръгъл камък, бая голям, където са секли главите на всички тръгнали срещу имперската власт и руския народ. Струва ми се, че, ако Путин лично приеме под натиска на евроатлантиците да седне на преговори, пътят му оттам нататък ще е много кратък - от кабинета му в Кремъл до точно този камък. Макар и алегорично, в тази представа се крие същинското отношение на руснаците в момента към ставащото. Няма как народът, колкото и да е широко и многопластово това понятие, да приеме, че техният президент се е поддал на натиска и де факто е капитулирал като е отишъл на преговори по искане на врага, а не по свое решение, и не в момент, който той е избрал, и не в ситуация, която да ознаменува победата, а не поражението. Само че как да се обясни това на нашите европейски партньори със запушените уши и очи. Казват, че руснакът коленичи само когато целува знамето. Който иска да вярва, който иска да не вярва. Във всички случаи обаче, когато става въпрос за Путин, не трябва да се забравя, че той е стопроцентов руснак.

На лице в момента, особено след натовската среща, е и едно доста важно обстоятелство свързано с въпроса, докога Русия ще търпи нарастването на натовското участие в Украйна. Известно е от военната история, как би постъпил определен военноначалник, когато наблюдава противника ускорено да увеличава мощта си. Едва ли ще седне и да чака докрай да се напомпа той с необходимото за войната. Дано Путин с разум и търпение, което му се признава и от западните анализатори, да не се поддаде на изкушението и да изработи най-оптимистичния вариант за настоящата обстановка. Вариант, който макар и с не лека цена поне да гарантира оцеляването. Но не и такъв, някой да му натисне главата в земята и да го принуди да сяда и да подписва. Звучи като виц, но за съжаление, представете си, точно това в момента е официалната политика на НАТО и на Европейския съюз. Какво друго да очакваме ние, заложниците на политиката на тези самозабравили се хора.

За това, че трябва да се внимава с провокациите е показателна, бих я нарекъл, междинната реакция на Русия. Непосредствено след натовската среща Путин обяви промяна на стратегическите направления във войната в Украйна и уточни, че оттук нататък в момента, в който излети далекобоен дрон или ракета към вътрешността на Русия, незабавно ще бъде нанесен унищожителен удар по центъра за управление на въпросното средство. В такива, както е известно, работят предимно инструктори от западноевропейските армии. Той уточни дори, че изпреварва евентуалното обвинение, че с това ще се наруши член 5-и от договора на НАТО. Обясни ясно, че подобно действие няма как да е нарушение, след като е свързано с удари по украински военни обекти, а кой е вътре и какво прави си е отговорност на воюващата страна. Това дори и при липса на въпросния разум би трябвало да впечатли поне основните желаещи да участват в тази война, защото много вероятно е в скоро време да започнат да идват „пратките“ от Украйна към Западна Европа. Сега пък Зеленски обяви, че се създава център за всеобщо управление на дроновете. Все едно каза на руснаците, ела, вълчо, изяж ме.

Липса на елементарен разум демонстрират брюкселци и при стратегическото планиране на вариантите за стабилизиране, кажи го, спасяване на европейската икономика. Омаяни от приказките на Тръмп за разрешаване на иранската криза, колкото и да не му вярват вече, те се надяват, че в навечерието на есенно-зимния сезон ормунзския провлак ще бъде отпушен. В момента обаче иранската криза вместо да върви към приключване, ескалира без признаци за скорошен край. И тогава при енергийния глад в Европа нещата не само за нас, а и за Украйна стават зле. Това и Зеленски го вижда, но не и обладаните от войнствен плам евролидери. Време е нашият премиер освен с остроумията си, възбуждащи известно напрежение сред началниците в Брюксел, да вземе да ги запознае и с нашето народно творчество. И да почне от популярната умна поговорка, че човек не трябва да плюе в кладенец, от който може да му се наложи да пие. Както и да се правят на отнесени, Урсула и Кая няма да могат да отрекат факта, че при всичките санкционни бариери за една години е внесен в Западна Европа над 38 млрд. куб. метра втечнен газ чрез посредници от Русия и има допълнително сключени вече сделки за още 18 % увеличение. Но и това няма да реши проблемите на европейските страни. Дали Тръмп пак ще подпише някакво споразумение, дали ще съсипе, както е обещал, Иран, дали иранците ще отстоят достойнството си и ще се защитят, въпросният ормунзски провлак ще виси като дамоклев меч над континента ни и то за дълго.

Кучето в случая е зарито в едно, до скоро не привличащо вниманието на световните медии, обстоятелство. На доста коментатори основателно направи впечатление, че през последните месеци Китай и Русия въпреки остротоналните заявления се ограничават в подкрепата си за Иран в рамките на логистиката. Тази свита позиция и малообемни помощи започна да изглежда на анализаторите доста съмнителна. От една страна се предполага, че както САЩ, според думите на правнука на Бисмарк, проф. Александър Бисмарк, по-скоро насъскват Европа срещу Русия, то двете други сили реципрочно отговарят с поведението си в иранския конфликт. Нещата се изясниха, когато на поредния икономически форум от китайска страна бе съобщено, че предстои да бъде открит за ползване „полярният път“. Това до голяма степен изненада изследователите на развитието на сътрудничеството на Русия и Китай, въпреки че беше известно, че Китай отдавна е насочил голям обем инвестиции към Сибир. Оказа се, че тайно и полека, както се твърди, Китай по споразумение с Русия е инвестирал вече над 19 млрд долара в изграждане на инфраструктура по северния път през Арктика. На лице е вече супермодерна ядрена флотилия от ледоразбивачи, които обезпечават използването на наречения „полярен път“ целогодишно.

При такава ситуация на всички заинтересовани остава да вземат сметалото и, прехвърляйки дървените гевречета, да посмятат. От иранските пристанища и арабските рафинерии през протока до Европа са около 23 хиляди километра. Ако трябва да се мине, заобикаляйки Африка, до Европа са над 29 хиляди километра. Дано не бъркам мерилните единици, но дали са мили или километри за извода няма особено значение. Ако се тръгне обаче на изток и се обиколи азиатския континент и от там се плава по северния полярен път, до Европа са, внимание, не повече от 18 хиляди километра. Разправят в един сайт, че пуснали пробно един английски контейнеровоз по трасето и той стигнал без проблем Европа за 19 дни. Само че има една малка подробност – въпросното трасе е изключителна руска собственост и опираме отново до въпроса за кладенеца. Интересно ще е да видим, как ще излязат от положение тези, които плюха в него, а ще им се наложи да пият от там. И тогава ще се изясни кой ще бъде принуден да върви на преговори, понесъл отговорността за презимуването. Защото инак като нищо този полярен път може да обърне посоката и да започне да извозва енерготовари от Русия към други заинтересовани страни.

Тук отново стигаме до чичко Тръм с надеждата, че, независимо от колебанията в дейността на разума му, той, като е поел ангажимент, ще успее наред със своите да реши и проблемите на партньори си от Европа, най-вече защото те са основни клиенти и добри платци на неговия военнопромишлен комплекс. Във всички случай има достатъчно основание да вярваме, че поне едно от двете неща ще спре до началото на есента. Дали Иран или Украйна е въпрос на политическа рулетка, а там, както знаем, не разумът, а случаят играе, за съжаление.